Dove vedere Grecia-Olanda in diretta tv e in streaming: canali, data, orario e formazioni

UEFA Nations League A - Game Week 3 1 ott 2026 - 14:45 Toumba Stadium

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Grecia-Olanda: giovedì 1 ottobre ore 20:45

La Grecia ospita l'Olanda al Toumba Stadium di Salonicco in una sfida valida per il Gruppo 2 della UEFA Nations League A. Le due squadre si presentano all'appuntamento con ambizioni diverse ma con un obiettivo comune: consolidare la propria posizione in classifica.

I padroni di casa arrivano a questa partita sull'onda di un entusiasmo ritrovato. Dopo mesi senza vittorie, la Grecia ha sorpreso tutti con due successi consecutivi in trasferta: prima il 2-1 in rimonta contro la Serbia a Belgrado, poi lo storico 1-0 in casa della Germania.

L'Olanda, guidata da Xavi Hernandez, ha invece iniziato il proprio cammino in Nations League con un pareggio contro la Germania e una vittoria per 2-1 contro la Serbia. Gli olandesi escono da un Mondiale 2026 in cui hanno superato il girone senza sconfitte, per poi essere eliminati ai sedicesimi di finale contro il Marocco.

La Grecia quindi guida il Gruppo 2 con sei punti, mentre l'Olanda segue a quattro. Un risultato positivo per i greci significherebbe rafforzare ulteriormente il primato; per gli olandesi, invece, una vittoria sarebbe fondamentale per non perdere terreno.

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Formazioni

Il commissario tecnico della Grecia Ivan Jovanovic dovrebbe schierare Konstantinos Tzolakis in porta, con una difesa composta da Georgios Vagiannidis, Konstantinos Tsimikas, Konstantinos Mavropanos e Panagiotis Retsos. A centrocampo spazio a Konstantinos Karetsas, Dimitrios Kourbelis e Christos Zafeiris, mentre Christos Tzolis e Charalampos Kostoulas agiranno alle spalle di Vangelis Pavlidis. Non si segnalano infortuni o squalifiche nel gruppo greco.

Xavi Hernandez dovrebbe affidarsi a Bart Verbruggen tra i pali, con una linea difensiva formata da Jan Paul van Hecke, Denzel Dumfries, Virgil van Dijk e Micky van de Ven. Ryan Gravenberch, Joey Veerman e Tijjani Reijnders comporranno la mediana, mentre Crysencio Summerville, Mexx Meerdink e Ruben van Bommel completeranno il reparto offensivo. Non sono segnalate squalifiche, ma la situazione legata all'infortunio di Gakpo terrà banco fino al fischio d'inizio.

Stato di forma

La Grecia ha collezionato due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque partite. Dopo i ko e i pareggi delle amichevoli estive, i greci hanno cambiato marcia in Nations League: il 2-1 in Serbia e l'1-0 in Germania hanno interrotto una serie negativa di cinque gare senza vittorie.

L'Olanda ha vinto tre delle ultime cinque partite, con una sconfitta e un pareggio. Il cammino mondiale si è chiuso con l'eliminazione contro il Marocco (1-1, poi fuori ai rigori), ma prima gli olandesi avevano battuto la Svezia 5-1 e la Tunisia 3-1. In Nations League, il pareggio 1-1 con la Germania e il successo 2-1 sulla Serbia disegnano un avvio incoraggiante.

Precedenti

L'ultimo precedente tra le due nazionali risale all'ottobre 2023, quando l'Olanda si impose 1-0 in Atene nelle qualificazioni a Euro 2024 grazie a un rigore di Virgil van Dijk nei minuti di recupero. Nelle quattro sfide disponibili, l'Olanda ha vinto tre volte, con la Grecia che ha ottenuto un solo successo, nel settembre 2016 con un 2-1 in amichevole ad Amsterdam.

Classifica

Grp. 2 Forma # G V D S GF GS +/- Pt. Forma 1 Grecia GRE 2 2 0 0 3 1 +2 6 V V 2 Olanda OLA 2 1 1 0 3 2 +1 4 V D 3 Germania GER 2 0 1 1 1 2 -1 1 S D 4 Serbia SER 2 0 0 2 2 4 -2 0 S S Championship Playoff Play-Off Retrocessione Retrocessione













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