Amichevoli - Amichevoli Pankritio Stadium

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Grecia-Italia: data e orario

La Grecia ospita l'Italia allo Stadio Pankritio di Iraklio in un'amichevole internazionale che arriva in un momento delicato per entrambe le nazionali, a pochi giorni dall'inizio dei grandi appuntamenti estivi.

Per gli Azzurri, questa sfida rappresenta un banco di prova importante in una fase di profonda riflessione. L'Italia si presenta in Grecia ancora senza un commissario tecnico permanente: il traghettatore Silvio Baldini ha guidato la squadra nelle ultime uscite, lanciando messaggi duri alla federazione e chiedendo discontinuità rispetto alla gestione recente. Sullo sfondo restano le voci su possibili candidati per la panchina, con la FIGC chiamata a una scelta che potrebbe segnare il futuro del calcio italiano.

La vittoria per 1-0 contro il Lussemburgo nella gara di ieri sera ha dato all'Italia un minimo di fiducia, anche se il percorso verso una ritrovata solidità è ancora lungo. Gli Azzurri hanno mostrato segnali di reazione dopo un periodo difficile, ma la continuità rimane il problema principale di questo gruppo.

La Grecia di Ivan Jovanovic arriva a questo appuntamento dopo un pareggio per 2-2 contro la Svezia, risultato che conferma un andamento altalenante nelle ultime settimane. I greci hanno dimostrato di poter creare pericolo, ma la solidità difensiva resta un aspetto da migliorare in vista dei prossimi impegni.

Jovanovic ha costruito una squadra organizzata, capace di risultati positivi come la vittoria per 3-2 sulla Scozia nelle qualificazioni mondiali, ma anche vulnerabile nelle partite in cui l'avversario impone un ritmo elevato. Il Pankritio sarà un contesto favorevole per la nazionale ellenica.

Per gli appassionati italiani, di seguito trovate tutte le informazioni su come seguire Grecia vs Italia in TV e in live streaming, con orario di calcio d'inizio e canale ufficiale.

Formazioni

Sul fronte greco, il commissario tecnico Ivan Jovanovic non ha comunicato indisponibili in vista della gara: nessun infortunio e nessuna squalifica segnalata, con la rosa a disposizione al completo. Non è stato reso noto un undici titolare probabile.

Per quanto riguarda l'Italia, non risultano al momento informazioni ufficiali sul tecnico responsabile della panchina azzurra per questa amichevole, né sono stati comunicati infortuni, squalifiche o una formazione di partenza prevista. Ulteriori aggiornamenti saranno disponibili nelle ore precedenti al calcio d'inizio.

Giocatori infortunati e squalificati Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso

Stato di forma

La Grecia arriva a questa partita con un bilancio di 1 vittoria, 2 pareggi e 2 sconfitte nelle ultime cinque uscite. L'ultima gara disputata si è conclusa con un pareggio per 2-2 contro la Svezia in amichevole il 4 giugno 2026. In precedenza, i greci avevano pareggiato 0-0 con l'Ungheria e perso 1-0 contro il Paraguay. Il momento migliore del recente percorso greco resta la vittoria per 3-2 sulla Scozia nei playoff di qualificazione mondiale, anche se il ko a reti bianche contro la Bielorussia ha frenato lo slancio.

L'Italia presenta un bilancio di 3 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta nelle ultime cinque partite. La gara più recente è stata la vittoria per 1-0 contro il Lussemburgo in amichevole il 3 giugno 2026. Gli Azzurri avevano già battuto l'Irlanda del Nord per 2-0 e la Moldavia per 2-0 nei playoff mondiali, ma avevano subito una pesante sconfitta per 4-1 contro la Norvegia a novembre 2025. Il pareggio per 1-1 contro la Bosnia ed Erzegovina aveva interrotto un momento positivo. Complessivamente, l'Italia ha segnato 6 gol e ne ha subiti 6 in questo arco di gare.

Precedenti

L'incontro più recente tra le due nazionali risale al 12 ottobre 2019, quando l'Italia si impose per 2-0 in casa nella fase di qualificazione all'Europeo. Pochi mesi prima, il 8 giugno 2019, la Grecia aveva ospitato gli Azzurri subendo una sconfitta per 3-0. L'unico altro precedente disponibile è un pareggio per 1-1 in amichevole del 19 novembre 2008, giocato in Grecia. Nei tre incontri registrati, l'Italia ha ottenuto due vittorie e un pareggio, segnando 6 gol e subendone 1.

Classifica









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