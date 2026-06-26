La partita tra Giordania e Argentina è disponibile in diretta streaming su DAZN. Di seguito trovi il canale e il link per seguire la gara in diretta.

Come vedere Giordania-Argentina con una VPN

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Giordania-Argentina: data e orario

Giordania e Argentina si affrontano all'AT&T Stadium di Arlington, Texas, nell'ultima giornata del Girone J della Coppa del Mondo 2026. Per la Giordania si tratta di una partita storica: prima apparizione assoluta in un Mondiale, e ora l'occasione di chiudere questa avventura con un risultato che entrerebbe di diritto nella memoria del calcio mediorientale.

L'Argentina arriva a questa sfida da prima del girone, con sei punti conquistati nelle prime due uscite. Lionel Scaloni ha costruito una squadra solida e difficile da affrontare, capace di gestire i momenti della partita con maturità da campione del mondo in carica.

Lionel Messi, a 39 anni, continua a essere il punto di riferimento dell'Albiceleste. Il capitano argentino guida la classifica marcatori del torneo e ha già superato ogni record di reti nella storia della Coppa del Mondo, numeri che raccontano da soli la portata di ciò che sta facendo in questo Mondiale nordamericano.

La Giordania, guidata da Jamal Sellami, ha disputato due sconfitte nelle prime due gare, contro Austria e Algeria, ed è matematicamente eliminata. Nonostante ciò, la squadra ha dimostrato carattere e voglia di competere, e contro i campioni del mondo vorrà lasciare un segno.

Per i tifosi argentini, questa è un'ulteriore tappa di un percorso che punta dritto alla difesa del titolo. Per la Giordania, è l'ultima chance di scrivere una pagina di storia. Di seguito tutte le informazioni su dove vedere la partita in TV e in streaming.

Formazioni

Il tecnico della Giordania Jamal Sellami dovrebbe affidarsi a questo undici probabile: Yazeed Abulaila in porta; Yazan Abu Al-Arab, Abdallah Nasib, Husam Abu Dahab e Mousa Tamari nella linea difensiva; Noor Al-Rawabdeh, Mohannad Abu Taha, Ehsan Haddad e Nizar Al Rashdan a centrocampo; Mahmoud Al Mardi e Ali Iyad Olwan in attacco. Non si segnalano infortuni o squalifiche nel gruppo giordano.

Lionel Scaloni dovrebbe schierare l'Argentina con Emiliano Martinez tra i pali; Otamendi, Montiel, Senesi e Tagliafico in difesa; Lo Celso, Palacios e De Paul in mezzo al campo; Alvarez, Giuliano Simeone e Nico Gonzalez nel reparto offensivo. Anche per l'Albiceleste non si registrano assenze per infortuni o squalifiche. Eventuali aggiornamenti saranno inseriti in prossimità del calcio d'inizio.

Giocatori infortunati e squalificati Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso

Stato di forma

La Giordania ha raccolto un solo pareggio nelle ultime cinque partite, con quattro sconfitte. La squadra di Sellami ha perso l'ultima gara contro l'Algeria per 1-2 e in precedenza era caduta contro l'Austria per 3-1. Nelle amichevoli di preparazione aveva ceduto anche contro Colombia (2-0) e Svizzera (4-1), pareggiando 2-2 con la Nigeria. In cinque partite ha segnato 7 gol subendone 11.

L'Argentina, al contrario, arriva alla sfida con cinque vittorie consecutive. L'ultima è arrivata contro l'Austria per 2-0, preceduta dal 3-0 sull'Algeria nella fase a gironi. Anche nelle amichevoli i campioni del mondo hanno dominato: 3-0 all'Islanda, 2-0 all'Honduras e 5-0 allo Zambia. In cinque partite l'Albiceleste ha segnato 15 reti senza subire alcun gol.

Precedenti

I dati sugli incontri diretti tra Giordania e Argentina non sono disponibili nel dataset fornito. Questa gara rappresenta pertanto un confronto inedito tra le due nazionali a questo livello.

Classifica





Nel Girone J dei Mondiali 2026, l'Argentina occupa il primo posto mentre la Giordania è ferma all'ultima posizione, al quarto posto.





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