Coppa del Mondo - Mondiali - Girone J San Francisco Bay Area Stadium

Di seguito trovi il canale TV e le opzioni di live streaming disponibili per seguire la partita.

Come vedere Giordania-Algeria con una VPN

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Giordania-Algeria: data e orario

Giordania e Algeria si affrontano al San Francisco Bay Area Stadium di Santa Clara in una sfida del Gruppo J valida per la Coppa del Mondo 2026. Per entrambe le nazionali, si tratta di una partita che non ammette passi falsi.

I Nashama di Jamal Sellami hanno debuttato sulla scena mondiale con uno spirito ammirevole, ma sono stati sconfitti 3-1 dall'Austria alla prima giornata. Ali Olwan ha firmato il primo gol nella storia della Giordania ai Mondiali, un momento destinato a restare nell'immaginario collettivo del calcio giordano. Nonostante la sconfitta, la squadra ha dimostrato di poter reggere il confronto con avversari europei di livello.

L'Algeria di Vladimir Petkovic arriva a Santa Clara con la testa ancora piena del pesante 3-0 subito dall'Argentina all'esordio. La Federcalcio algerina ha presentato un reclamo formale alla FIFA per alcune decisioni arbitrali contestate durante quella gara, aggiungendo tensione extra a un ambiente già sotto pressione.

Nonostante la sconfitta in apertura, i Fennec Foxes hanno mostrato segnali incoraggianti nella fase di preparazione. Una vittoria sulla Bolivia e un successo contro l'Olanda nelle amichevoli pre-torneo confermano che Petkovic dispone di qualità reale, con Riyad Mahrez e Mohamed Amoura capaci di mettere in difficoltà qualsiasi difesa.

Entrambe le squadre si trovano all'ultimo posto del Gruppo J a quota zero punti. Chi perde questa sera rischia l'eliminazione anticipata dal torneo. Continua a leggere per scoprire come seguire Giordania vs Algeria in diretta TV e streaming.

Formazioni

Jamal Sellami non deve fare i conti con infortuni o squalifiche in casa Giordania. Il portiere Yazeed Abulaila guiderà la difesa, con il probabile undici che include Saed Al-Rosan, Yazan Abu Al-Arab e Mo Abualnadi nel reparto arretrato. A centrocampo spazio a Noor Al-Rawabdeh, Ehsan Haddad, Nizar Al Rashdan e Mohannad Abu Taha, mentre il tridente offensivo sarà composto da Mousa Tamari, Odeh Fakhouri e Ali Iyad Olwan.

Anche Vladimir Petkovic non segnala indisponibili tra le fila dell'Algeria. Il portiere Luca Zidane sarà protetto da una linea difensiva con Rafik Belghali, Ramy Bensebaini, Aissa Mandi e Rayan Ait Nouri. Ibrahim Maza, Hicham Boudaoui e Ramiz Zerrouki formeranno la mediana, con Riyad Mahrez, Fares Chaibi e Mohamed Amoura a comporre il tridente d'attacco. Mahrez, partito dalla panchina contro l'Argentina, è atteso titolare.

Giocatori infortunati e squalificati Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso

Stato di forma

La Giordania arriva a questa partita senza vittorie nelle ultime cinque uscite: zero successi, due pareggi e tre sconfitte. L'ultima gara disputata si è conclusa con la sconfitta per 3-1 contro l'Austria il 17 giugno, all'esordio mondiale. In precedenza, i Nashama avevano pareggiato 2-2 sia contro la Nigeria che contro il Costarica nelle amichevoli di marzo, prima di subire un 4-1 dalla Svizzera e un 2-0 dalla Colombia. Nelle ultime cinque partite, la Giordania ha segnato sette gol e ne ha incassati tredici.

L'Algeria presenta un bilancio più solido: tre vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime cinque gare. L'unica battuta d'arresto è arrivata contro l'Argentina, con un netto 3-0 il 17 giugno. Prima del torneo, i Fennec Foxes hanno battuto la Bolivia 4-0 e l'Olanda 1-0, pareggiato 0-0 con l'Uruguay e demolito il Guatemala con un perentorio 7-0 a marzo. In totale, l'Algeria ha segnato dodici gol e ne ha concessi tre in questo arco di tempo.

Precedenti

JOR Ultima partita ALG 0 Vittorie 1 Pareggio 0 Vittorie Algeria 1 - 1 Giordania 1 Goal segnati 1 Partite con più di 2,5 gol 0/1 Entrambe le squadre a segno 1/1

I precedenti tra le due nazionali sono rarissimi. L'unico incontro presente nei dati disponibili risale al 30 maggio 2004, un'amichevole disputata ad Annaba, in Algeria, terminata 1-1. La sfida di questa sera a Santa Clara rappresenta il loro primo confronto in una competizione ufficiale.

Classifica





Nel Mondiali - Girone J, la Giordania occupa attualmente il terzo posto, mentre l'Algeria è quarta.





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