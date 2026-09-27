Dove vedere Germania-Grecia in diretta tv e in streaming: canali, data, orario e formazioni

UEFA Nations League A - Game Week 2 27 set 2026 - 14:45 WWK Arena

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Germania-Grecia: domenica 27 settembre ore 20:45

La Germania ospita la Grecia alla WWK Arena nella sfida valida per il Gruppo 2 della UEFA Nations League. Juergen Klopp guida i tedeschi in un appuntamento che arriva in un momento delicato per la Germania.

La nazionale tedesca si presenta a questa partita dopo un'estate deludente. Il Mondiale 2026 si è concluso a sedicesimi con l'eliminazione per mano del Paraguay, dopo una fase a gironi in cui i tedeschi avevano travolto Curaçao per 7-1 ma anche perso contro l'Ecuador. Il pareggio per 1-1 contro l'Olanda nell'ultima uscita in Nations League conferma una squadra in fase di ricostruzione.

Tra i protagonisti di questa fase nuova c'è Marc-Andre ter Stegen, tornato in nazionale dopo due anni difficili. Il portiere, attualmente in prestito all'Ajax dal Barcellona, ha accolto con grande emozione la chiamata di Klopp, che lo ha designato come titolare tra i pali al posto di Manuel Neuer.

La Grecia arriva a questa sfida forte della vittoria per 2-1 contro la Serbia. Il cammino degli uomini di Ivan Jovanovic nelle amichevoli estive è stato altalenante, con una sconfitta contro l'Italia e due pareggi, ma in Nations League la squadra ha già dimostrato di saper fare risultato.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire Germania vs Grecia in TV e in live streaming.

Formazioni

Juergen Klopp dovrebbe schierare Marc-Andre ter Stegen in porta, con una difesa composta da Nico Schlotterbeck, Nathaniel Brown, Jonathan Tah e Philipp Treu. A centrocampo spazio a Joshua Kimmich, Nadiem Amiri e Felix Nmecha, mentre Kevin Schade, Karim Adeyemi e Younes Ebnoutalib agiranno nel reparto offensivo. Non si registrano indisponibili per infortuni o squalifiche tra le fila tedesche.

Ivan Jovanovic si affida a Konstantinos Tzolakis tra i pali, protetto da una difesa a quattro con Panagiotis Retsos, Konstantinos Tsimikas, Georgios Vagiannidis e Konstantinos Mavropanos. Il centrocampo greco prevedeDimitrios Kourbelis e Christos Zafeiris, con Konstantinos Karetsas, Christos Tzolis e Charalampos Kostoulas a supporto dell'attaccante del Como Douvikas, decisivo nell'ultimo match con la rete al 94°. Anche la Grecia non presenta assenti per infortuni o squalifiche.

Stato di forma

La Germania arriva a questa partita con un bilancio di due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque uscite. I tedeschi hanno segnato 12 gol e ne hanno subiti sei in questo periodo, con il 7-1 rifilato a Curaçao al Mondiale come risultato più eclatante. Tuttavia, l'eliminazione per mano del Paraguay in Coppa del Mondo ha frenato l'entusiasmo. Il pareggio per 1-1 contro l'Olanda in Nations League conferma una squadra in fase di ricostruzione.

La Grecia ha raccolto una vittoria, due pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque gare. La squadra di Jovanovic non ha brillato nelle amichevoli estive, con due soli gol in quattro partite tra marzo e giugno, ma ha ritrovato concretezza in Nations League battendo la Serbia per 2-1.

Precedenti

Il confronto più recente tra le due nazionali risale al giugno 2024, quando la Germania si impose per 2-1 in amichevole. Guardando ai precedenti disponibili, la Germania ha sempre avuto la meglio sulla Grecia: nei quattro incontri registrati, i tedeschi non hanno mai perso, con un totale di undici gol segnati contro cinque subiti. Il successo per 4-2 agli Europei del 2012 resta il risultato più pesante della serie.

Classifica

Grp. 2 Forma # G V D S GF GS +/- Pt. Forma 1 Grecia GRE 1 1 0 0 2 1 +1 3 V 2 Germania GER 1 0 1 0 1 1 0 1 D 3 Olanda OLA 1 0 1 0 1 1 0 1 D 4 Serbia SER 1 0 0 1 1 2 -1 0 S Championship Playoff Play-Off Retrocessione Retrocessione













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