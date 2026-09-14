Dove vedere Genoa-Sudtirol in diretta tv e in streaming: canali, data e orario

Coppa Italia - 1/16 15 set 2026 - 12:00

Genoa-Sudtirol di Coppa Italia sarà trasmessa in diretta su Italia 1 e visibile anche in streaming gratuito su Mediaset Infinity.

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Genoa-Sudtirol: martedì 15 settembre ore 18

Il Genoa torna in campo per la Coppa Italia, questa volta contro il Sudtirol in una sfida che mette di fronte una squadra di Serie A in difficoltà e una formazione cadetta in buona salute.

I rossoblù di Daniele De Rossi arrivano all'appuntamento dopo un avvio di campionato complicato: tre sconfitte nelle ultime quattro gare di Serie A, con il solo pareggio contro il Frosinone a spezzare una striscia negativa. La Coppa Italia rappresenta una chance per ritrovare fiducia.

Il Sudtirol, guidato da Davide Possanzini, sta invece attraversando un momento positivo in Serie B. La squadra altoatesina ha vinto due delle quattro partite di campionato e si presenta a Genova con buone certezze.

Si tratta del secondo impegno stagionale del Genoa in Coppa Italia, dopo la vittoria per 4-1 contro l'Ascoli al primo turno. Il club ligure punta a proseguire il cammino nella competizione.

Per il Sudtirol, invece, è già un traguardo importante raggiungere questo stadio della competizione, avendo superato il Catanzaro al turno precedente grazie ai calci di rigore.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire la partita in diretta TV e in streaming.

Stato di forma

Il Genoa ha ottenuto una vittoria, tre sconfitte e un pareggio nelle ultime cinque partite tra tutte le competizioni. Il risultato più recente è il pareggio per 1-1 contro il Frosinone in Serie A, mentre la sconfitta più pesante è arrivata contro il Como per 4-1. L'unica vittoria nel periodo risale alla Coppa Italia, con il netto 4-1 sull'Ascoli. Dall'altra parte, il Sudtirol arriva alla sfida con tre vittorie, due pareggi e nessuna sconfitta in questo avvio di stagione.

Precedenti

L'ultimo precedente tra le due squadre risale al maggio 2023 in Serie B, quando Sudtirol e Genoa si divisero la posta con uno 0-0. In precedenza, nel dicembre 2022, il Genoa si impose per 2-0 in casa propria, sempre in Serie B. Nei tre incontri registrati, il Genoa non ha mai perso contro il Sudtirol.





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