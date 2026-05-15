Goal.com
LiveBiglietti
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Serie A
team-logoGenoa
Stadio Luigi Ferraris
team-logoMilan
Guarda su DAZN
Matteo Occhiuto

Dove vedere Genoa-Milan in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Genoa vs Milan
Genoa
Milan
Serie A

Come guardare la partita di Serie A Enilive tra Genoa e Milan: il canale e le formazioni, tutte le ultime sul match e come seguirlo live in tv e streaming.

Pubblicità

Mezzogiorno di fuoco nella trentasettesima giornata di Serie A.

A Marassi il Milan di Max Allegri si gioca la Champions: i rossoneri devono cercare assolutamente di vincere per tenere dietro Roma e Como in classifica.

Diverso, invece, l’obiettivo della squadra di Daniele De Rossi: rossoblu già salvi da tempo, ma nell’ultima casalinga e di Malinovskyj, senza dubbio vogliosi di finire bene.

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.

Come guardare Genoa-Milan in diretta? Canale TV e diretta streaming

Abbonati a DAZNScopri le migliori offerte

Serie A
Genoa crest
Genoa
GEN
Milan crest
Milan
MIL

La partita tra Genoa e Milan verrà trasmessa in esclusiva da DAZN: per vederla in tv bisognerà scaricare l'app di DAZN su una smart tv compatibile o su console Playstation o XBox, oppure utilizzare dispositivi come Amazon Firestick e Google Chromecast, o TIMVISION Box.

Per vedere Genoa-Milan in diretta streaming sarà necessario scaricare l'app di DAZN su PC, smartphone o tablet, o in alternativa collegarsi al sito di DAZN tramite computer o notebook e selezionare la finestra dell’evento.

Come guardare ovunque con una VPN 

Se ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite con il tuo solito servizio di streaming. Una VPN, come NordVPN, ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL alle migliori VPN per lo streaming sportivo.

Genoa-Milan: ora di inizio

crest
Serie A - Serie A
Stadio Luigi Ferraris

La gara fra Genoa e Milan, valida per la 37esima e penultima giornata di Serie A Enilive, si giocherà domenica 17 maggio, allo stadio Luigi Ferraris, con fischio d’inizio ore 12:00.

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabili formazioni Genoa - Milan

GenoaHome team crest

3-4-3

Formazione

3-5-2

Home team crestMIL
16
J. Bijlow
13
N. Zaetterstroem
5
L. Oestigard
27
A. Marcandalli
32
M. Frendrup
77
M. Ellertsson
4
Amorim
3
A. Martin Caricol
29
L. Colombo
9
Vitinha
21
J. Ekhator
16
M. Maignan
46
M. Gabbia
5
K. De Winter
31
S. Pavlovic
33
D. Bartesaghi
12
A. Rabiot
30
A. Jashari
19
Y. Fofana
4
S. Ricci
7
S. Gimenez
18
C. Nkunku

3-5-2

MILAway team crest

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • D. De Rossi

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • M. Allegri

Giocatori infortunati e squalificati

Infortuni e squalifiche

Infortuni e squalifiche

Notizie sul Genoa

Solita coppia Vitinha-Colombo nell’attacco rossoblu, Ekhator e Baldanzi si contendono una maglia nel reparto offensivo a completamento. Vazquez titolare, Malinovskyi, all’ultima a Marassi,  forse da capitano rossoblu.

Notizie sul Milan

Emergenza pura per Allegri: Modric non recupera, Pulisic potrebbe andare al massimo in panchina e sono squalificati Estupinan, Leao e Saelemaekers. Inedita coppia composta da Fullkrug e Nkunku in avanti, Ricci con Rabiot e Fofana a centrocampo. 

Forma

GEN
-Forma

Goal segnato (subito)
4/4
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre a segno
2/5

MIL
-Forma

Goal segnato (subito)
3/8
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre a segno
1/5

Squadre senza vittoria negli ultimi tre turni con rendimento quasi identico: due sconfitte e un pari per i rossoneri, due pari e un ko per la formazione di Daniele De Rossi. 

Partite tra le due squadre

GEN

Ultime 5 partite

MIL

0

Vittorie

3

Pareggi

2

Vittorie

5

Goal segnati

7
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre a segno
3/5

Classifica

Il Milan è quarto in classifica: 67 punti per i rossoneri, a parimerito con la Roma ma avanti per gli scontri diretti. Genoa, invece, quattordicesimo a quota 41. 

Pubblicità