Dove vedere Genoa-Milan in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Mezzogiorno di fuoco nella trentasettesima giornata di Serie A.

A Marassi il Milan di Max Allegri si gioca la Champions: i rossoneri devono cercare assolutamente di vincere per tenere dietro Roma e Como in classifica.

Diverso, invece, l’obiettivo della squadra di Daniele De Rossi: rossoblu già salvi da tempo, ma nell’ultima casalinga e di Malinovskyj, senza dubbio vogliosi di finire bene.

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.

Come guardare Genoa-Milan in diretta? Canale TV e diretta streaming

La partita tra Genoa e Milan verrà trasmessa in esclusiva da DAZN: per vederla in tv bisognerà scaricare l'app di DAZN su una smart tv compatibile o su console Playstation o XBox, oppure utilizzare dispositivi come Amazon Firestick e Google Chromecast, o TIMVISION Box.

Per vedere Genoa-Milan in diretta streaming sarà necessario scaricare l'app di DAZN su PC, smartphone o tablet, o in alternativa collegarsi al sito di DAZN tramite computer o notebook e selezionare la finestra dell’evento.

Come guardare ovunque con una VPN

Genoa-Milan: ora di inizio

Serie A - Serie A Stadio Luigi Ferraris

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La gara fra Genoa e Milan, valida per la 37esima e penultima giornata di Serie A Enilive, si giocherà domenica 17 maggio, allo stadio Luigi Ferraris, con fischio d’inizio ore 12:00.

Notizie sulle squadre e formazioni

Notizie sul Genoa

Solita coppia Vitinha-Colombo nell’attacco rossoblu, Ekhator e Baldanzi si contendono una maglia nel reparto offensivo a completamento. Vazquez titolare, Malinovskyi, all’ultima a Marassi, forse da capitano rossoblu.

Notizie sul Milan

Emergenza pura per Allegri: Modric non recupera, Pulisic potrebbe andare al massimo in panchina e sono squalificati Estupinan, Leao e Saelemaekers. Inedita coppia composta da Fullkrug e Nkunku in avanti, Ricci con Rabiot e Fofana a centrocampo.

Forma

Squadre senza vittoria negli ultimi tre turni con rendimento quasi identico: due sconfitte e un pari per i rossoneri, due pari e un ko per la formazione di Daniele De Rossi.

Partite tra le due squadre

Classifica

Il Milan è quarto in classifica: 67 punti per i rossoneri, a parimerito con la Roma ma avanti per gli scontri diretti. Genoa, invece, quattordicesimo a quota 41.