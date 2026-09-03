Dove vedere Genoa-Como in diretta tv e in streaming: canali, data, orario e formazioni

Serie A - Game Week 3 4 set 2026 - 14:45 Stadio Luigi Ferraris

Genoa-Como è trasmessa in diretta da DAZN. Di seguito il canale e il link per seguire la partita in streaming.

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Genoa-Como: venerdì 4 agosto ore 20.45

Il Genoa ospita il Como allo Stadio Luigi Ferraris di Genova nella terza giornata della Serie A 2026/27. Il match arriva in un momento delicato per entrambe le squadre. De Rossi cerca riscatto dopo un avvio di campionato difficile, mentre i lariani vogliono confermare le ambizioni di una stagione che li vede protagonisti anche in Champions League.

Il Genoa ha aperto la stagione con due sconfitte consecutive in Serie A, contro Napoli e Lazio, e De Rossi sa che un altro passo falso davanti al pubblico amico potrebbe complicare ulteriormente la situazione. L'ambiente intorno alla squadra rossoblù resta teso, con il tecnico ex Roma già finito al centro di polemiche dopo il ko all'Olimpico.

Nella finestra estiva di mercato il Genoa ha però lavorato per rinforzare la rosa, e uno degli ultimi colpi porta la firma di Stephan El Shaarawy, tornato al club ligure a parametro zero. Un ritorno dalle sfumature romantiche che potrebbe dare nuove soluzioni offensive a De Rossi nelle prossime settimane.

Il Como arriva a Genova forte di un mercato estivo giudicato tra i migliori della Serie A. L'arrivo di Moise Kean dalla Fiorentina ha completato una campagna acquisti ambiziosa, degna di una squadra che si prepara a disputare la Champions League per la prima volta nella propria storia.

Fabregas gestisce però qualche incertezza in porta: Robert Sanchez è arrivato dal Chelsea all'ultimo momento, aprendo un ballottaggio con Jean Butez. La situazione di Caqueret aggiunge un'ulteriore variabile, con il centrocampista francese escluso dalla lista UEFA per la Champions, un segnale che non passa inosservato.

Con il Como che ha pareggiato la prima giornata e vinto il big-match alla seconda a Napoli e il Genoa che insegue con due sconfitte in questo avvio di campionato, c'è già bisogno di punti per restare o allontanarsi dalle zone calde. Una partita con motivazioni diverse ma ugualmente urgenti per entrambe le formazioni.

Di seguito tutte le informazioni su dove vedere Genoa-Como in diretta TV e streaming.

Formazioni

Sul fronte rossoblù, Daniele De Rossi dovrebbe schierare Justin Bijlow in porta, con una difesa composta da Marcandalli, Oestigard e Vasquez. A centrocampo spazio a Frendrup, Sow con Ellertsson e Norton-Cuffy sulle fasce. Baldanzi, Vitinha e Colombo completano il probabile undici titolare.

In casa Como, Cesc Fabregas recupera quasi tutti gli effettivi: l'unico assente per infortunio è Jayden Addai, e non ci sono squalifiche. Il tecnico spagnolo dovrebbe affidarsi a Jean Butez tra i pali, con Yan Couto, Trevoh Chalobah, Jacobo Ramon e Alex Valle in difesa. Assane Diao, Martin Baturina, Nico Paz e Luis Milla e Lucas Da Cunha dovrebbero agire a centrocampo, mentre Diao-Paz-Baturina formeranno il tridente dietro a Anastasios Douvikas. Aggiornamenti potranno essere aggiunti in prossimità del calcio d'inizio.

Stato di forma

Il Genoa arriva alla sfida con un bilancio di una vittoria e tre sconfitte nelle ultime cinque partite disputate. I rossoblù hanno battuto l'Ascoli 4-1 in Coppa Italia, ma in campionato hanno perso sia contro il Napoli (0-2) che contro la Lazio (1-0). Nelle amichevoli estive il Genoa ha subito una pesante sconfitta per 10-1 contro il Bournemouth, raccogliendo risultati complessivamente negativi nella preparazione.

Il Como presenta un andamento più incoraggiante: due vittorie, due pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque. I lariani hanno vinto a Napoli per 2-1 nella seconda giornata di Serie A e pareggiato 1-1 contro l'Udinese alla prima. Nelle amichevoli il Como ha ceduto con il Liverpool in una delle due amichevoli con gli inglesi, e ai rigori contro l'Arsenal.

Precedenti

L'ultimo precedente tra le due squadre risale all'aprile 2026, quando il Como si impose 2-0 al Ferraris. Nei cinque incontri più recenti il Como vanta due vittorie contro una del Genoa, con due pareggi. L'unico confronto fuori dalla Serie A è il 2-2 in Serie B dell'aprile 2023, sempre in casa Como.

Classifica





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