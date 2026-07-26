Dove vedere Galatasaray-Venezia in diretta tv e in streaming: canali, data e orario

Galatasaray-Venezia è trasmessa in diretta streaming su DAZN. Di seguito il dettaglio completo per seguire la partita in live streaming.

Come vedere Galatasaray-Venezia con una VPN

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Galatasaray-Venezia: lunedì 27 luglio ore 18

Galatasaray e Venezia si sfidano in un'amichevole estiva che mette di fronte due squadre impegnate nella preparazione pre-campionato con i lagunari arrivano con il vento in poppa dopo una Serie B conclusa in crescita.

Il Galatasaray ha vissuto un finale di stagione altalenante, alternando vittorie convincenti a sconfitte difficili da digerire. La squadra di Istanbul vuole ritrovare solidità difensiva e automatismi offensivi in vista degli impegni ufficiali che attendono il club.

Il Venezia, dal canto suo, si presenta a questo appuntamento estivo con una condizione fisica già discreta. I veneti hanno vinto le ultime due amichevoli con punteggi larghi, segnale che il gruppo sta rispondendo bene al lavoro dello staff tecnico.

Per entrambe le formazioni, questo tipo di test internazionale rappresenta un banco di prova prezioso. Giocare contro un avversario di differente cultura tattica offre spunti che le sessioni di allenamento da soli non possono fornire.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire la partita in TV e in live streaming, con l'orario di calcio d'inizio e le ultime notizie sulle rose.

Stato di forma

Il Galatasaray arriva a questa amichevole con un bilancio recente di una vittoria e una sconfitta nelle due amichevoli disputate. L'ultima uscita ha visto i turchi perdere 2-0 contro il Monza il 24 luglio, mentre in precedenza avevano dominato l'Ümraniyespor con un netto 5-1.

Il Venezia si presenta con 12 gol segnati e due subiti nelle due amichevoli di quest'estate. I lagunari hanno infatti aperto la preparazione estiva con due successi netti: 8-0 contro il Vis Pesaro il 23 luglio e 4-2 contro il Dolomiti Bellunesi.





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Smart TV e Fire Stick: la maggior parte delle TV e dei dispositivi Android, come Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast con Google TV, dispongono di app VPN native. Cerca semplicemente il tuo provider VPN nell'app store della TV, accedi e connettiti come faresti sul tuo telefono.



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