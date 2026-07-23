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Simone Giromini

Dove vedere Galatasaray-Monza in diretta tv e in streaming: canali, data e orario

Dove vedere l'amichevole tra Galatasaray e Monza: tutte le informazioni utili per guardare il match in tv e in streaming, l'orario del fischio d'inizio e le ultime notizie sulle squadre.

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Galatasaray-Monza sarà trasmessa in Italia da Sportitalia. Di seguito trovi i dettagli per seguire la partita in diretta.

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Come vedere Galatasaray-Monza con una VPN

Se viaggi all'estero o semplicemente desideri accedere ai tuoi soliti servizi di streaming da un'altra parte del mondo, potresti incontrare restrizioni geografiche. In questo caso, una rete privata virtuale (VPN) può essere molto utile.

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Galatasaray-Monza: venerdì 24 luglio ore 20

Il Galatasaray affronta il Monza in un'amichevole estiva, un appuntamento che offre a entrambe le squadre l'occasione di affinare la condizione in vista dei rispettivi impegni stagionali.

I turchi arrivano a questo test dopo una stagione in Superlig ricca di alti e bassi. La squadra di Istanbul ha chiuso il campionato con risultati alterni, ma mantiene una rosa di qualità con ambizioni europee ben definite.

Victor Osimhen resta uno dei profili più seguiti dell'intera rosa giallorossa. L'attaccante nigeriano è considerato tra i migliori cinque centravanti al mondo, un riferimento offensivo capace di fare la differenza a qualsiasi livello.

Il Monza, dal canto suo, arriva da una stagione di Serie B intensa, conclusa con una doppia sfida playoff contro il Catanzaro. I brianzoli cercano continuità di gioco e minutaggio per i nuovi innesti in questo precampionato.

Per il club lombardo questa amichevole rappresenta un banco di prova importante contro un avversario abituato alle competizioni europee, utile per testare il livello della rosa in costruzione.

Per sapere dove seguire la partita in diretta TV e in streaming, tutte le informazioni sono riportate di seguito.


Stato di forma

GAL

GAL - Forma

FB
V3-0
SAM
S4-1
ATS
V4-2
KAS
S1-0
UMR
V1-5
Gol segnato (subito)
13/8
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5
MON

MON - Forma

EMP
D2-2
JUV
D2-2
JUV
V2-1
CAT
V0-2
CAT
S0-2
Gol segnato (subito)
8/7
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5

Il Galatasaray ha aperto il precampionato con un netto 5-1 contro l'Umraniyespor il 17 luglio, mentre l'ultima gara del Monza risale al 29 maggio quando i brianzoli hanno concluso la stagione di Serie B perdendo con il Catanzaro 2-0.

Precedenti

Non sono disponibili precedenti tra Galatasaray e Monza. Le due squadre non si sono affrontate di recente in competizioni ufficiali o amichevoli registrate.


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    Guardare sul telefono o sul laptop va bene, ma lo sport in diretta si apprezza al meglio sul grande schermo.


Ecco come far funzionare la VPN sulla tua TV

  • Smart TV e Fire Stick: la maggior parte delle TV e dei dispositivi Android, come Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast con Google TV, dispongono di app VPN native. Cerca semplicemente il tuo provider VPN nell'app store della TV, accedi e connettiti come faresti sul tuo telefono.

    Apple TV, Roku e console: questi dispositivi spesso non supportano app VPN dirette. La soluzione più semplice è utilizzare Smart DNS (di solito disponibile nelle impostazioni del tuo account VPN) o duplicare/trasmettere lo streaming dal tuo telefono o laptop connesso alla VPN alla TV.


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