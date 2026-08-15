Dove vedere Frosinone-Juve Stabia in diretta tv e in streaming: canali, data e orario

Coppa Italia - 1/32 16 ago 2026 - 12:00

La partita sarà trasmessa in diretta sul canale 20 di Mediaset. È possibile seguire il match anche in live streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity.

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Frosinone-Juve Stabia: domenica 16 agosto ore 18

Il Frosinone ospita la Juve Stabia nel primo turno di Coppa Italia. Le due squadre, che si sono già affrontate più volte in Serie B nelle ultime stagioni, si ritrovano ora in una competizione a eliminazione diretta.

Per il Frosinone si tratta del debutto stagionale in partita ufficiale. I ciociari hanno concluso la preparazione estiva con un bilancio altalenante: una vittoria contro l'Ascoli, due pareggi con Sambenedettese e Benevento, e una sconfitta nell'ultima amichevole contro la Lazio.

La Juve Stabia arriva dalla scorsa Serie B chiusa con risultati contrastanti: una vittoria sul Modena, due pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque uscite tra cui quella proprio contro il Frosinone, 1-0.

Tra le due squadre c'è una storia recente in cadetteria. Il Frosinone ha vinto l'ultimo confronto diretto, imponendosi 1-0 in casa della Juve Stabia nel maggio scorso.

La posta in palio è semplice: un posto al prossimo turno di Coppa Italia. Per entrambe, questa gara rappresenta il primo banco di prova competitivo della nuova stagione.

Di seguito tutte le informazioni su dove vedere la partita in TV e in diretta streaming.

Stato di forma

Il Frosinone ha disputato le ultime cinque uscite tutte in amichevole, raccogliendo due vittorie, due pareggi e una sconfitta. I ciociari hanno battuto l'Ascoli Calcio 1898 e la propria formazione Under 20, entrambe per 1-0, prima di pareggiare con Sambenedettese (1-1) e Benevento (2-2). L'ultima uscita si è conclusa con la sconfitta per 2-1 contro la Lazio.

La Juve Stabia ha chiuso la stagione di Serie B con un ruolino di due vittorie, due pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque partite. I campani hanno vinto in trasferta contro il Modena (0-1) e pareggiato con il Sudtirol (1-1) e il Monza (2-2), prima di perdere contro il Frosinone (0-1) e nella gara di ritorno contro il Monza (2-1).

Precedenti

L'ultimo confronto diretto risale al 1° maggio 2026, quando il Frosinone si impose 1-0 in casa della Juve Stabia in Serie B. Nelle cinque sfide più recenti tra le due squadre, il Frosinone conta due vittorie contro una della Juve Stabia, con due pareggi. I ciociari hanno segnato sette gol in totale in questi cinque incontri, mentre i campani ne hanno realizzati quattro.





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