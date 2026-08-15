Hai più di 18 anni?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Non hai l'età minima richiesta per visualizzare contenuti relativi alle scommesse. Verrai reindirizzato alla pagina iniziale.

Goal.com
Live€50

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.

+18 | Contenuto Commercial | Si applicano Termini e condizioni | Gioca responsabilmente | Principi pubblicazione editorialiADM
Coppa Italia
team-logoFrosinone
team-logoJuve Stabia
Guarda su 20
Simone Giromini

Dove vedere Frosinone-Juve Stabia in diretta tv e in streaming: canali, data e orario

Dove vedere la partita di Coppa Italia tra Frosinone e Juve Stabia: tutte le informazioni utili per guardare il match in tv e in streaming, l'orario del fischio d'inizio e le ultime notizie sulle squadre.

Pubblicità
crest
Coppa Italia - 1/32

La partita sarà trasmessa in diretta sul canale 20 di Mediaset. È possibile seguire il match anche in live streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity.

20

20

Iscriviti!

Come vedere Frosinone-Juve Stabia con una VPN

Se viaggi all'estero o semplicemente desideri accedere ai tuoi soliti servizi di streaming da un'altra parte del mondo, potresti incontrare restrizioni geografiche. In questo caso, una rete privata virtuale (VPN) può essere molto utile.

Una VPN, come ExpressVPN, ti permette di stabilire una connessione online sicura e crittografata. Cambiando virtualmente la tua posizione in un paese in cui la partita viene trasmessa, puoi aggirare le restrizioni geografiche e guardare la tua squadra del cuore in diretta.

Guarda in tutta sicurezza da qualsiasi luogoRisparmia subito l'83%

Frosinone-Juve Stabia: domenica 16 agosto ore 18

Il Frosinone ospita la Juve Stabia nel primo turno di Coppa Italia. Le due squadre, che si sono già affrontate più volte in Serie B nelle ultime stagioni, si ritrovano ora in una competizione a eliminazione diretta.

Per il Frosinone si tratta del debutto stagionale in partita ufficiale. I ciociari hanno concluso la preparazione estiva con un bilancio altalenante: una vittoria contro l'Ascoli, due pareggi con Sambenedettese e Benevento, e una sconfitta nell'ultima amichevole contro la Lazio.

La Juve Stabia arriva dalla scorsa Serie B chiusa con risultati contrastanti: una vittoria sul Modena, due pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque uscite tra cui quella proprio contro il Frosinone, 1-0.

Tra le due squadre c'è una storia recente in cadetteria. Il Frosinone ha vinto l'ultimo confronto diretto, imponendosi 1-0 in casa della Juve Stabia nel maggio scorso.

La posta in palio è semplice: un posto al prossimo turno di Coppa Italia. Per entrambe, questa gara rappresenta il primo banco di prova competitivo della nuova stagione.

Di seguito tutte le informazioni su dove vedere la partita in TV e in diretta streaming.

Stato di forma

FRC

FRC - Forma

FRO
V1-0
ASC
V1-0
SAM
D1-1
BEN
D2-2
LAZ
S1-2
Gol segnato (subito)
6/5
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5
JUV

JUV - Forma

FRC
S0-1
SUD
D1-1
MOD
V0-1
MON
D2-2
MON
S2-1
Gol segnato (subito)
5/6
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5

Il Frosinone ha disputato le ultime cinque uscite tutte in amichevole, raccogliendo due vittorie, due pareggi e una sconfitta. I ciociari hanno battuto l'Ascoli Calcio 1898 e la propria formazione Under 20, entrambe per 1-0, prima di pareggiare con Sambenedettese (1-1) e Benevento (2-2). L'ultima uscita si è conclusa con la sconfitta per 2-1 contro la Lazio.

La Juve Stabia ha chiuso la stagione di Serie B con un ruolino di due vittorie, due pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque partite. I campani hanno vinto in trasferta contro il Modena (0-1) e pareggiato con il Sudtirol (1-1) e il Monza (2-2), prima di perdere contro il Frosinone (0-1) e nella gara di ritorno contro il Monza (2-1).

Precedenti

Testa a testa

FrosinonePareggioJuve Stabia
2
3
0
Serie B
Juve Stabia badge
Juve Stabia
JUV
0
Frosinone badge
Frosinone
FRC
1
FIN
Serie B
Frosinone badge
Frosinone
FRC
3
Juve Stabia badge
Juve Stabia
JUV
0
FIN
Serie B
Juve Stabia badge
Juve Stabia
JUV
1
Frosinone badge
Frosinone
FRC
1
FIN
Serie B
Frosinone badge
Frosinone
FRC
0
Juve Stabia badge
Juve Stabia
JUV
0
FIN
Serie B
Frosinone badge
Frosinone
FRC
2
Juve Stabia badge
Juve Stabia
JUV
2
FIN
7Gol segnati3
Partite senza 2.5 goal2/5
Entrambe le squadre hanno segnato2/5

L'ultimo confronto diretto risale al 1° maggio 2026, quando il Frosinone si impose 1-0 in casa della Juve Stabia in Serie B. Nelle cinque sfide più recenti tra le due squadre, il Frosinone conta due vittorie contro una della Juve Stabia, con due pareggi. I ciociari hanno segnato sette gol in totale in questi cinque incontri, mentre i campani ne hanno realizzati quattro.


  1. Scarica e installa: Iscriviti a ExpressVPN o a un altro servizio VPN affidabile (consulta la guida di GOAL qui) e scarica l'app sul tuo dispositivo.
  2. Connettiti a un server: Apri l'app e seleziona la posizione del server in cui viene trasmessa la partita (ad esempio, se ti trovi nel Regno Unito ma vuoi guardare uno streaming statunitense, connettiti a un server statunitense).
  3. Cancella la cache: A volte il browser memorizza la tua posizione precedente. Cancella i cookie o aggiorna il browser per assicurarti che la modifica abbia effetto.
  4. Inizia lo streaming: Vai al sito web e all'app del tuo emittente e goditi la partita.
  5. Come guardare sul grande schermo
    Guardare sul telefono o sul laptop va bene, ma lo sport in diretta si apprezza al meglio sul grande schermo.


Ecco come far funzionare la VPN sulla tua TV

  • Smart TV e Fire Stick: la maggior parte delle TV e dei dispositivi Android, come Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast con Google TV, dispongono di app VPN native. Cerca semplicemente il tuo provider VPN nell'app store della TV, accedi e connettiti come faresti sul tuo telefono.

    Apple TV, Roku e console: questi dispositivi spesso non supportano app VPN dirette. La soluzione più semplice è utilizzare Smart DNS (di solito disponibile nelle impostazioni del tuo account VPN) o duplicare/trasmettere lo streaming dal tuo telefono o laptop connesso alla VPN alla TV.


Guarda in tutta sicurezza da qualsiasi luogoRisparmia subito l'83%


Pubblicità

TI È PIACIUTA QUESTA STORIA?

Aggiungi GOAL.com come fonte preferita su Google per vedere più articoli della nostra redazione.

Segui GOAL su Google