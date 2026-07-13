Dove vedere Francia-Spagna in diretta tv e in streaming: canali, data, orario e formazioni

Coppa del Mondo - Semifinale Dallas Stadium

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Francia-Spagna: data e orario

La Coppa del Mondo 2026 regala una semifinale di altissimo livello: Francia e Spagna si sfidano all'AT&T Stadium di Arlington, Texas, martedì 14 luglio, con in palio un posto in finale contro Argentina o Inghilterra.

I Bleus arrivano a questo appuntamento dopo sei vittorie consecutive nel torneo e senza subire gol nella fase a eliminazione diretta. La vittoria per 2-0 sul Marocco nei quarti di finale ha confermato la solidità di una squadra che ha segnato 16 reti complessive e che punta con decisione al terzo titolo mondiale della sua storia.

Kylian Mbappé è il grande protagonista di questo Mondiale. Con 8 gol segnati in sei partite, il capitano del Real Madrid è in cima alla classifica marcatori insieme a Lionel Messi. Un'eventuale rete contro la Spagna lo porterebbe a quota 21 ai Mondiali, superando provvisoriamente l'argentino nella graduatoria all-time della competizione. Dopo una stagione difficile a Madrid, Mbappé sembra aver ritrovato la miglior versione di sé proprio quando conta di più.

La Spagna, campione d'Europa in carica, si presenta a Dallas con un percorso quasi impeccabile. Dopo un pareggio a sorpresa nella fase a gironi contro Capo Verde, la squadra di Luis de la Fuente ha trovato ritmo e convinzione, eliminando Austria, Portogallo e Belgio. Lamine Yamal è atteso tra i protagonisti, forte dei tre gol segnati nelle sue precedenti due partite contro la Francia.

Non è la prima volta che queste due nazionali si incontrano in una fase cruciale di un torneo. La Spagna ha battuto la Francia 2-1 nella semifinale di Euro 2024 e ha vinto 5-4 nella finale di Nations League 2025. Ibrahima Konaté, dal ritiro francese, ha risposto alle dichiarazioni di Yamal — che aveva detto che la Francia dovrebbe avere «paura» della Spagna — invitando i suoi compagni a restare concentrati e a non cadere in nessuna trappola psicologica.

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Formazioni

Didier Deschamps dovrebbe affidarsi al seguente undici titolare: Maignan; Koundé, Upamecano, Saliba, Digne; Koné, Rabiot; Dembélé, Olise, Doué; Mbappé. Quest'ultimo è uscito nel corso dei quarti di finale contro il Marocco per un problema alla caviglia ma le ultime immagini dal ritiro francese lo mostrano in buona forma.

Luis de la Fuente si affiderà con ogni probabilità a: Simón; Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella; Rodri, Pedri; Yamal, Olmo, Baena; Oyarzabal.

Giocatori infortunati e squalificati Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso

Stato di forma

La Francia arriva alla semifinale con sei vittorie nelle sei partite disputate in questa Coppa del Mondo. Il successo più recente è il 2-0 sul Marocco del 9 luglio, con Mbappé e Dembélé protagonisti. In precedenza, la Francia aveva battuto il Paraguay 1-0 in una gara sofferta, e la Svezia con un netto 3-0.

Anche la Spagna presenta un ruolino di marcia perfetto nelle ultime cinque uscite, dopo lo 0-0 con Capo Verde all'esordio infatti le Furie Rosse hanno battuto 2-1 il Belgio ai quarti, mentre, prima ancora, avevano eliminato il Portogallo con un 1-0 e l'Austria con un convincente 3-0.

Precedenti

L'ultimo precedente tra le due nazionali risale al 5 giugno 2025, quando la Spagna si impose 5-4 sulla Francia nella finale di UEFA Nations League. Prima ancora, nella semifinale di Euro 2024, la Roja aveva battuto i Bleus 2-1. Considerando gli ultimi cinque incontri, la Spagna ha vinto tre volte, la Francia due, con un totale di 16 gol segnati in cinque partite.

Classifica





Nella fase a gironi della Coppa del Mondo 2026, la Francia ha chiuso al primo posto nel Girone I, mentre la Spagna ha dominato il Girone H terminando in testa alla classifica.





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