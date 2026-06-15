Coppa del Mondo - Mondiali - Girone I New York/New Jersey Stadium

Francia vs Senegal è trasmessa in diretta in Italia su DAZN, Rai 1 e RaiPlay. Di seguito trovate i dettagli per seguire la partita in TV e in streaming.

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Francia-Senegal: data e orario

La Francia apre la propria avventura ai Mondiali 2026 contro il Senegal in New Jersey, in una sfida valida per il Girone I della Coppa del Mondo. Les Bleus partono tra i grandi favoriti del torneo, ma i Lions de la Teranga non sono certo avversari da sottovalutare.

Kylian Mbappé guida la squadra di Didier Deschamps con la consapevolezza che questo potrebbe essere il suo momento più importante. Il capitano della Francia ha ammesso pubblicamente di dover fare un passo avanti anche in fase difensiva, segno di una maturità crescente che potrebbe rivelarsi decisiva nel corso della competizione.

Accanto a lui, Ousmane Dembélé arriva a questo torneo nella forma della sua carriera, reduce da una stagione straordinaria e con ambizioni individuali ben precise. La coppia offensiva francese è tra le più temute dell'intera rassegna iridata.

Il Senegal di Pape Thiaw si presenta con un gruppo compatto e talenti di assoluto livello. Sadio Mané, pur non più giovane, resta il punto di riferimento emotivo e tecnico della squadra, affiancato da una generazione di giocatori pronti a lasciare il segno.





Per seguire la sfida in diretta TV o in live streaming, ecco tutto quello che c'è da sapere su canali e orari.

Formazioni

Didier Deschamps dovrebbe affidarsi a un undici di grande qualità, con Mike Maignan tra i pali e una difesa composta da Saliba, Koundé, Upamecano e Theo Hernández. A centrocampo spazio a Rabiot, Tchouaméni e Doué, mentre in attacco Dembélé e Olise agiranno alle spalle di Mbappé. Non si registrano infortuni o squalifiche nel gruppo francese.

Pape Thiaw risponde con un Senegal che schiera Mory Diaw in porta, davanti a una linea difensiva formata da Niakhaté, Mamadou Sarr, Malick Diouf e Krepin Diatta. Il centrocampo è affidato a Pape Sarr, Habib Diarra e Lamine Camara, mentre il tridente offensivo prevede Sadio Mané, Nicolas Jackson e Ismaila Sarr. Nessuna assenza segnalata nemmeno tra i senegalesi.

Giocatori infortunati e squalificati Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso

Stato di forma

La Francia arriva a questo appuntamento con un bilancio di tre vittorie, una sconfitta e nessun pareggio nelle ultime cinque partite. Les Bleus hanno chiuso con un successo la loro preparazione, battendo l'Irlanda del Nord 3-1 l'8 giugno, dopo aver perso 2-1 contro la Costa d'Avorio il 4 giugno. In precedenza avevano superato Colombia (3-1) e Brasile (2-1) nelle amichevoli di marzo, oltre ad aver vinto 3-1 contro l'Azerbaigian nel playoff di qualificazione UEFA. Complessivamente, i transalpini hanno segnato dieci gol e ne hanno subiti sei in questo periodo.

Il Senegal presenta un rendimento più altalenante: una vittoria, due sconfitte e un pareggio nelle ultime cinque, con un successo nel mezzo. I Lions de la Teranga hanno pareggiato 0-0 contro l'Arabia Saudita il 9 giugno, mentre il risultato più recente prima di quello era una sconfitta per 3-2 contro gli USA. Tra i risultati positivi spicca il 3-1 al Gambia di marzo. La sconfitta per 3-0 contro il Marocco all'Africa Cup of Nations di gennaio resta la nota più negativa del periodo.

Precedenti

FRA Ultima partita SEN 0 Vittorie 0 Pareggi 1 Vittoria Francia 0 - 1 Senegal 0 Goal segnati 1 Partite con più di 2,5 gol 0/1 Entrambe le squadre a segno 0/1

L'unico precedente disponibile tra Francia e Senegal in Coppa del Mondo risale al 31 maggio 2002, quando i senegalesi si imposero 1-0 sui transalpini in quella che fu una delle sorprese più clamorose di quella edizione del torneo. Quella vittoria del Senegal rimane l'unico incrocio ufficiale tra le due nazionali nella competizione iridata registrato nei dati disponibili.

Classifica





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