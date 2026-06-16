Coppa del Mondo - Mondiali - Girone I New York/New Jersey Stadium

Francia vs Senegal è trasmessa in Italia su DAZN, Rai 1 e RaiPlay. Di seguito trovate i canali TV e le opzioni di streaming disponibili per seguire la partita in diretta.

Come vedere Francia-Senegal con una VPN

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Francia-Senegal: data e orario

La Francia apre la propria avventura ai Mondiali 2026 affrontando il Senegal al MetLife Stadium di East Rutherford, New Jersey, in una sfida valevole per il Gruppo I della Coppa del Mondo FIFA.

Per i Bleus di Didier Deschamps, il debutto porta con sé un peso storico non trascurabile. Nel 2002, proprio contro il Senegal, la Francia campione in carica incassò una sconfitta per 1-0 all'esordio, uscendo poi dal torneo già nella fase a gironi. Ventiquattro anni dopo, il contesto è radicalmente cambiato, ma la memoria di quella serata resta viva.

Kylian Mbappé arriva al torneo con 12 reti in due Mondiali alle spalle e la voglia di guidare la Francia verso un terzo titolo iridato. La sua squadra è considerata tra le grandi favorite della competizione, con una rosa profonda e di qualità assoluta.

Il Senegal di Pape Thiaw si presenta con ambizioni proprie. I Leoni della Teranga hanno già dimostrato in passato di saper competere ai massimi livelli, avanzando fino alla fase a eliminazione diretta in due delle loro ultime tre partecipazioni al Mondiale.

La squadra africana arriva a questo appuntamento dopo un percorso di preparazione con luci e ombre, ma con la consapevolezza di poter impensierire chiunque nelle grandi occasioni.

Per entrambe le nazionali, i tre punti in palio rappresentano una base fondamentale per impostare il cammino nel Gruppo I, dove figurano anche Norvegia e Iraq.

Di seguito trovate tutte le informazioni su come seguire Francia vs Senegal in diretta TV e in streaming.

Formazioni

Sul fronte francese, Didier Deschamps non ha comunicato indisponibili o squalificati in vista del match. La formazione titolare non è stata ancora resa nota ufficialmente; eventuali aggiornamenti saranno aggiunti in prossimità del calcio d'inizio.

Anche il Senegal di Pape Thiaw non registra infortuni o squalifiche dichiarate al momento. La probabile formazione dei Leoni della Teranga non è ancora disponibile e verrà comunicata nelle ore precedenti alla gara.

Giocatori infortunati e squalificati Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso

Stato di forma

La Francia arriva alla partita con un bilancio di tre vittorie, una sconfitta e nessun pareggio nelle ultime cinque uscite. I Bleus hanno chiuso la preparazione battendo l'Irlanda del Nord per 3-1 l'8 giugno, dopo aver perso contro la Costa d'Avorio per 2-1 il 4 giugno. In precedenza avevano superato Colombia (3-1) e Brasile (2-1) a marzo, oltre ad aver vinto il playoff di qualificazione UEFA contro l'Azerbaigian per 3-1 a novembre 2025. Nelle ultime cinque gare la Francia ha segnato 10 gol e ne ha subiti 7.

Il Senegal presenta un bilancio di due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque partite. L'ultima uscita è terminata 0-0 contro l'Arabia Saudita il 9 giugno 2026. In precedenza i Leoni della Teranga avevano perso 3-2 contro gli USA il 31 maggio, battuto il Gambia per 3-1 a marzo e sconfitto il Perù per 2-0 nella stessa finestra. La sconfitta più pesante nel recente passato risale a gennaio 2026, quando il Marocco si impose per 3-0 in Coppa d'Africa. Nelle ultime cinque partite il Senegal ha segnato 8 gol e ne ha incassati 9.

Precedenti

FRA Ultima partita SEN 0 Vittorie 0 Pareggi 1 Vittoria Francia 0 - 1 Senegal 0 Goal segnati 1 Partite con più di 2,5 gol 0/1 Entrambe le squadre a segno 0/1

Nei precedenti disponibili, Francia e Senegal si sono affrontate una sola volta: il 31 maggio 2002, nella fase a gironi della Coppa del Mondo, il Senegal si impose per 1-0 sulla Francia. Quel risultato rimane l'unico incrocio ufficiale tra le due nazionali registrato nei dati disponibili.

Classifica





Nel Girone I dei Mondiali 2026, la Francia occupa attualmente la prima posizione, mentre il Senegal è quarto.





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