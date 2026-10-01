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UEFA Nations League A
team-logoFrancia
Stade de France
team-logoItalia
Guarda su Rai 1
Simone Giromini
Con il contributo di

Dove vedere Francia-Italia in diretta tv e in streaming: canali, data, orario e formazioni

Dove vedere la partita di UEFA Nations League tra Francia e Italia: tutte le informazioni utili per guardare il match in tv e in streaming, l'orario del fischio d'inizio e le ultime notizie sulle squadre.

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UEFA Nations League A - Game Week 3
Stade de France

In Italia, la partita è trasmessa in chiaro su Rai 1. È possibile seguire la diretta anche in streaming sulla piattaforma RaiPlay.

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Francia-Italia: venerdì 2 ottobre ore 20:45

Allo Stade de France di Saint-Denis va in scena una delle sfide più attese in questa fase della UEFA Nations League: la Francia di Zinedine Zidane ospita l'Italia di Roberto Mancini in un confronto diretto che potrebbe ridisegnare gli equilibri del Gruppo 1.

Les Bleus arrivano a questo appuntamento con il vento in poppa. La vittoria per 1-0 contro il Belgio ha confermato la solidità difensiva della squadra di Zidane, con il debuttante Jeremy Jacquet che ha impressionato in fase di non possesso. L'interista Andy Diouf ha sorpreso tutti agendo da terzino, dimostrando la sua duttilità tattica e le pressochè infinite soluzioni a disposizione del neo-tecnico francese.

L'atmosfera nello spogliatoio transalpino sembra positiva: il centrocampista della Roma Manu Kone ha descritto Zidane come un allenatore dal tocco umano, capace di trasmettere serenità al gruppo pur mantenendo altissimi standard. Un ambiente sano che si riflette nelle prestazioni in campo.

L'Italia, dal canto suo, si presenta a Saint-Denis forte di una vittoria convincente. Gli Azzurri hanno travolto la Turchia per 4-1, con Michael Kayode protagonista assoluto con il gol al suo debutto. Mancini dovrà però fare a meno di Giacomo Raspadori, ufficialmente escluso dalla spedizione dopo che le valutazioni mediche hanno confermato la sua indisponibilità. Una perdita non trascurabile in termini di qualità offensiva, anche se la prestazione contro la Turchia ha mostrato che gli Azzurri sanno fare male in molti modi.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire Francia-Italia in TV e in live streaming.

Formazioni

Probabili formazioni Francia - Italia

Allenatore

  • Z. Zidane

Sul fronte francese, il probabile XI di Zidane vede una difesa con Koundé, Upamecano, Jacquet, Truffert, davanti a Maignan; il centrocampo potrebbe essere tutto italiano con Koné, da Cunha e Rabiot e Dembélé centravanti vista l'assenza di Mbappé con il duo Olise-Doué a supporto. Per quanto riguarda l'Italia, Giacomo Raspadori ha lasciato il ritiro degli Azzurri dopo gli accertamenti medici che ne hanno confermato l'indisponibilità mentre Pessina, Ahanor, Coppola, Ghilardi, Kouadio, Mandragora, Romano, Cambiaghi e Inacio si alleneranno a Coverciano. Mancini dovrebbe quindi schierare Donnarumma con Kayode confermato sulla destra, uno tra Scalvini-Mancini, Bastoni e Calafiori dietro. In mezzo dovrebbe tornare Barella con Tonali e uno tra Fagioli e Frattesi mentre davanti Pio dovrebbe giocare con Kean e Seba Esposito sulle fasce. Maggiori dettagli saranno comunicati nelle ore precedenti al fischio d'inizio.

Stato di forma

FRA

FRA - Forma

MAR
V2-0
SPA
S0-2
ING
S4-6
TUR
V0-1
BEL
V0-1
Gol segnato (subito)
8/8
Partite con più di 2,5 gol
1/5
Entrambe le squadre hanno segnato
1/5
ITA

ITA - Forma

BIH
S1-1
LUX
V0-1
GRE
V0-1
BEL
S0-2
TUR
V1-4
Gol segnato (subito)
7/4
Partite con più di 2,5 gol
1/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5

La Francia ha collezionato tre vittorie e due sconfitte nelle ultime cinque uscite. Les Bleus hanno aperto questo ciclo di Nations League con due successi consecutivi: 1-0 contro la Turchia e 1-0 contro il Belgio, tenendo la porta inviolata in entrambe le occasioni. Le due sconfitte risalgono alla fase finale del Mondiale, dove la squadra ha ceduto alla Spagna per 2-0 e all'Inghilterra per 6-4.

L'Italia presenta lo stesso bilancio di tre vittorie e due sconfitte nell'arco delle ultime cinque partite. Gli Azzurri arrivano da due risultati opposti in questa Nations League: la sconfitta per 2-0 contro il Belgio è stata seguita dalla netta vittoria per 4-1 sulla Turchia.

Precedenti

Testa a testa

FranciaPareggioItalia
4
0
1
UEFA Nations League A
Italia badge
Italia
ITA
1
Francia badge
Francia
FRA
3
FIN
UEFA Nations League A
Francia badge
Francia
FRA
1
Italia badge
Italia
ITA
3
FIN
Amichevoli
Francia badge
Francia
FRA
3
Italia badge
Italia
ITA
1
FIN
Amichevoli
Italia badge
Italia
ITA
1
Francia badge
Francia
FRA
3
FIN
Amichevoli
Italia badge
Italia
ITA
1
Francia badge
Francia
FRA
2
FIN
12Gol segnati7
Partite senza 2.5 goal5/5
Entrambe le squadre hanno segnato5/5

Il confronto più recente tra le due nazionali risale al novembre 2024, quando l'Italia superò la Francia per 3-1 in Nations League. Allargando lo sguardo agli ultimi cinque precedenti disponibili, la Francia ha prevalso in quattro occasioni contro una sola affermazione italiana, con un computo complessivo di undici gol segnati dai transalpini contro sette degli Azzurri. La storia recente parla chiaro: la Francia ha dominato questa rivalità negli anni più recenti.

Classifica

Grp. 1

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
FranciaFranciaFRA
220020+26
V
V
2
BelgioBelgioBEL
210121+13
S
V
3
ItaliaItaliaITA
210143+13
V
S
4
TurchiaTurchiaTUR
200215-40
S
S
Championship Playoff
Play-Off Retrocessione
Retrocessione




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