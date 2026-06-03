Amichevoli - Amichevoli Stade de la Beaujoire

Francia-Costa d'Avorio è trasmessa in diretta TV e in live streaming in Italia. Di seguito i canali e le piattaforme disponibili per seguire la partita.

Come vedere Francia-Costa d'Avorio con una VPN

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Francia-Costa d'Avorio: data e orario

La Francia ospita la Costa d'Avorio allo Stade de la Beaujoire di Nantes in un'amichevole internazionale che arriva in un momento delicato per entrambe le nazionali, a pochi giorni dall'inizio del Mondiale 2026.

Deschamps schiera una squadra che ha trovato continuità nelle ultime settimane. I Bleus arrivano a questa sfida dopo aver battuto Colombia e Brasile nelle ultime due uscite, confermando una solidità che alimenta le ambizioni transalpine in vista della rassegna iridata.

Rayan Cherki è uno dei nomi più attesi. Il centrocampista del Manchester City si presenta a Nantes con addosso il peso dei paragoni con Zinedine Zidane, paragoni che, secondo chi lo conosce bene, potrebbe presto giustificare appieno.

La Costa d'Avorio di Emerse Fae non è da meno. Gli Elefanti hanno chiuso marzo con due vittorie consecutive, superando la Corea del Sud con un netto 4-0 e battendo la Scozia 1-0, e si presentano in forma e con la fiducia di chi ha già vissuto momenti importanti in questa stagione.

Franck Kessié guida un centrocampo di qualità, affiancato da Ibrahim Sangaré e da un attacco che può fare male. Nicolas Pépé figura nella formazione probabile, a testimonianza della profondità tecnica a disposizione del commissario tecnico ivoriano.

L'assenza di William Saliba pesa sulla retroguardia francese. Il difensore dell'Arsenal sta facendo i conti con un problema alla schiena che, secondo le ultime valutazioni mediche, potrebbe richiedere un intervento chirurgico al termine del Mondiale.

Per chi vuole seguire la partita in diretta, di seguito trovate tutte le informazioni su come vedere Francia-Costa d'Avorio in TV e in streaming.

Formazioni

Didier Deschamps non potrà contare su William Saliba, assente per infortunio. Il difensore centrale dell'Arsenal sta gestendo un problema fisico serio che lo tiene lontano dal campo in questo momento. La formazione probabile dei Bleus prevede Maignan in porta, con Konaté, Koundé e Upamecano in difesa, Digne sulla fascia sinistra, Tchouaméni e Kanté in mezzo al campo, Olise e Cherki sulle corsie esterne, e Mbappé e Thuram in attacco.

Emerse Fae non segnala assenti o squalificati nel gruppo della Costa d'Avorio. La formazione probabile degli Elefanti vede Fofana tra i pali, una difesa a quattro con Konan, Ousmane Diomandé, Evan N'Dicka e Guela Doué, Kessié, Sangaré e Seko Fofana in mediana, con Wahi, Yan Diomandé e Pépé nel tridente offensivo. Ulteriori aggiornamenti saranno disponibili più vicino al calcio d'inizio.

Giocatori infortunati e squalificati Infortuni e squalifiche 17 W. Saliba Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso

Stato di forma

La Francia arriva a questa partita con quattro vittorie e un pareggio nelle ultime cinque uscite. I Bleus hanno vinto le ultime due amichevoli, battendo la Colombia 3-1 e il Brasile 2-1, e in precedenza avevano chiuso il girone di qualificazione mondiale con tre risultati utili consecutivi, incluso un netto 4-0 sull'Ucraina. L'unico passo falso risale al pareggio 2-2 contro l'Islanda in ottobre. In cinque partite la Francia ha segnato 12 gol subendone 5.

La Costa d'Avorio ha vinto quattro delle ultime cinque partite disputate. Dopo aver superato il Gabon 3-2 e il Burkina Faso 3-0 in Coppa d'Africa, gli Elefanti hanno perso contro l'Egitto 3-2 prima di tornare al successo con il 4-0 alla Corea del Sud e l'1-0 alla Scozia, quest'ultimo il risultato più recente. Quattro vittorie nelle ultime cinque uscite certificano un momento di forma positivo.

Precedenti

L'ultimo precedente tra le due nazionali risale al 25 marzo 2022, quando la Francia si impose 2-1 in un'amichevole giocata in casa. Prima di quell'occasione, le due squadre si erano affrontate il 15 novembre 2016, con il match terminato 0-0. Considerando i tre incontri disponibili nel dataset, la Francia ha vinto due volte senza mai perdere, con la Costa d'Avorio che non è ancora riuscita a battere i Bleus in questi confronti diretti.

Classifica









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