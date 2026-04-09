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Dove vedere Forlì-Ascoli in tv e streaming: canale, orario, formazioni

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Forli vs Ascoli Calcio 1898 FC
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Ascoli Calcio 1898 FC

Come guardare la partita di Serie C Sky Wi-Fi tra Forlì e Ascoli: il canale e le formazioni, tutte le ultime sul match e come seguirlo live in tv e streaming.

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Terzultima giornata di Serie C Sky Wi-Fi ed è sempre più appassionante il duello fra Arezzo e Ascoli per la promozione nel girone B.

Nell’anticipo del sabato, i marchigiani renderanno visita al Forlì: striscia incredibile di vittorie per i bianconeri, che nell’ultimo turno hanno agganciato a quota 71 i rivali toscani e ora sono in testa a pari merito.

Occhio, però, ai romagnoli, che hanno bisogno di punti in chiave salvezza.

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.

Come guardare Forlì-Ascoli in diretta? Canale TV e diretta streaming

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Ascoli Calcio 1898 FC
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 Forlì-Ascoli verrà proposta in diretta televisiva da Sky.

Per gli abbonati all'emittente satellitare, il canale di riferimento per seguire la sfida sarà Sky Sport Calcio e Sky Sport 251.

Sarà possibile seguire Forlì-Ascoli anche in streaming su varie tipologie di dispositivi. Gli abbonati Sky potranno farlo attraverso il servizio Sky Go.

Un'ulteriore opzione è rappresentata da NOW, ovvero il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offrirà la visione della gara a coloro che sottoscrivono il pacchetto ‘Sport’.

Come guardare ovunque con una VPN 

Se ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite con il tuo solito servizio di streaming. Una VPN, come NordVPN, ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL alle migliori VPN per lo streaming sportivo.

Forlì-Ascoli: ora di inizio

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Serie C - Grp. B

La gara fra Forlì e Ascoli, valida per la 36esima giornata di Serie C Sky Wi-Fi, si giocherà sabato 11 aprile, allo stadio Tullio Morgagni, con fischio d’inizio ore 17:30.

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabile formazione Forlì

FORLÌ Forlì (4-3-3): Martelli; Manetti, De Risio, Onofri, Cavallini; Franzolini, Macrì, Menarini; Selvini, Trombetta, Farinelli. All. Miramari

Probabile formazione Ascoli

ASCOLI (4-2-3-1): Vitale; Alagna, Curado, Nicoletti, Guiebre; Corradini, Damiani; Silipo, Rizzo Pinna, D'Uffizi; Gori. All. Tomei

Forma

FOR
-Forma

Goal segnato (subito)
4/7
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre a segno
3/5

ASC
-Forma

Goal segnato (subito)
10/3
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre a segno
3/5

Partite tra le due squadre

FOR

Ultime 3 partite

ASC

1

Vittoria

0

Pareggi

2

Vittorie

2

Goal segnati

8
Partite con più di 2,5 gol
3/3
Entrambe le squadre a segno
1/3

Classifica

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