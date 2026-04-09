Dove vedere Forlì-Ascoli in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Terzultima giornata di Serie C Sky Wi-Fi ed è sempre più appassionante il duello fra Arezzo e Ascoli per la promozione nel girone B.
Nell’anticipo del sabato, i marchigiani renderanno visita al Forlì: striscia incredibile di vittorie per i bianconeri, che nell’ultimo turno hanno agganciato a quota 71 i rivali toscani e ora sono in testa a pari merito.
Occhio, però, ai romagnoli, che hanno bisogno di punti in chiave salvezza.
Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.
Come guardare Forlì-Ascoli in diretta? Canale TV e diretta streaming
Per gli abbonati all'emittente satellitare, il canale di riferimento per seguire la sfida sarà Sky Sport Calcio e Sky Sport 251.
Sarà possibile seguire Forlì-Ascoli anche in streaming su varie tipologie di dispositivi. Gli abbonati Sky potranno farlo attraverso il servizio Sky Go.
Un'ulteriore opzione è rappresentata da NOW, ovvero il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offrirà la visione della gara a coloro che sottoscrivono il pacchetto ‘Sport’.
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Forlì-Ascoli: ora di inizio
La gara fra Forlì e Ascoli, valida per la 36esima giornata di Serie C Sky Wi-Fi, si giocherà sabato 11 aprile, allo stadio Tullio Morgagni, con fischio d’inizio ore 17:30.
Notizie sulle squadre e formazioni
Probabile formazione Forlì
FORLÌ Forlì (4-3-3): Martelli; Manetti, De Risio, Onofri, Cavallini; Franzolini, Macrì, Menarini; Selvini, Trombetta, Farinelli. All. Miramari
Probabile formazione Ascoli
ASCOLI (4-2-3-1): Vitale; Alagna, Curado, Nicoletti, Guiebre; Corradini, Damiani; Silipo, Rizzo Pinna, D'Uffizi; Gori. All. Tomei