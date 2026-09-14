Dove vedere Fiorentina-Pisa in diretta tv e in streaming: canali, data e orario

Coppa Italia - 1/16 15 set 2026 - 15:00

Fiorentina-Pisa di Coppa Italia è trasmessa in esclusiva e gratuitamente da Mediaset. Di seguito il canale su cui seguire la partita in TV e in streaming.

Come vedere Fiorentina-Pisa con una VPN

Se viaggi all'estero o semplicemente desideri accedere ai tuoi soliti servizi di streaming da un'altra parte del mondo, potresti incontrare restrizioni geografiche. In questo caso, una rete privata virtuale (VPN) può essere molto utile.

Una VPN, come ExpressVPN, ti permette di stabilire una connessione online sicura e crittografata. Cambiando virtualmente la tua posizione in un paese in cui la partita viene trasmessa, puoi aggirare le restrizioni geografiche e guardare la tua squadra del cuore in diretta.

Fiorentina-Pisa: martedì 15 settembre ore 21

La Fiorentina ospita il Pisa nel turno di Coppa Italia, un appuntamento che arriva in un momento di svolta per la squadra viola.

Paolo Vanoli ha fatto il suo ritorno sulla panchina gigliata con una vittoria in rimonta per 2-4 sul campo del Venezia in Serie A, risultato che ha sbloccato una classifica ferma a zero punti dopo tre giornate. La serata al Penzo ha avuto un protagonista assoluto: Franco Mastantuono, il giovane talento argentino arrivato in estate, ha firmato una tripletta e ribaltato il match dopo il vantaggio lagunare.

L'arrivo di Vanoli ha chiuso in modo brusco il capitolo Fabio Grosso, esonerato dopo tre sconfitte consecutive. Il direttore sportivo Fabio Paratici ha confermato la rottura, spiegando che l'ex allenatore aveva perso fiducia nel progetto. La situazione non è ancora del tutto archiviata: la società starebbe valutando un'azione disciplinare nei confronti dell'allenatore esonerato.

Il Pisa ha alternato risultati positivi e negativi nelle ultime settimane in Serie B. I nerazzurri guidati da Paolo Bianco hanno vinto contro Juve Stabia e Catanzaro, ma hanno perso in casa contro la Virtus Entella nell'ultimo turno di campionato. In Coppa Italia hanno già superato l'Empoli.

Per la Fiorentina questa gara rappresenta la prima uscita casalinga sotto la guida di Vanoli, con la squadra chiamata a confermare il ritrovato spirito visto a Venezia.

Di seguito tutte le informazioni su dove vedere Fiorentina-Pisa in TV e in diretta streaming.

Stato di forma

La Fiorentina ha ottenuto due vittorie e tre sconfitte nelle ultime cinque partite tra tutte le competizioni. L'ultimo risultato è la vittoria per 2-4 in casa del Venezia in Serie A, con la squadra viola capace di rimontare dopo essere andata sotto. In precedenza erano arrivate tre sconfitte consecutive in campionato contro Roma (0-4), Frosinone (0-3) e Torino (1-2) mentre la prima vittoria stagionale risale al 4-1 contro il Benevento in Coppa Italia.

Il Pisa ha collezionato due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque gare di Serie B e Coppa Italia. I nerazzurri hanno perso 1-4 contro la Virtus Entella nell'ultimo turno di campionato, dopo aver battuto la Juve Stabia per 3-0 e il Catanzaro per 2-1. Il pareggio per 1-1 contro l'Empoli in Coppa Italia ha comunque garantito la qualificazione al turno successivo.

Precedenti

L'ultimo precedente tra le due squadre risale al 23 febbraio 2026, quando la Fiorentina si impose per 1-0 in casa in Serie A. Prima ancora, il 28 settembre 2025, la sfida al campo del Pisa terminò 0-0. Nei due incontri registrati, la Fiorentina ha ottenuto una vittoria e un pareggio, senza mai subire gol.













Scarica e installa: Iscriviti a ExpressVPN o a un altro servizio VPN affidabile (consulta la guida di GOAL qui) e scarica l'app sul tuo dispositivo.

Connettiti a un server: Apri l'app e seleziona la posizione del server in cui viene trasmessa la partita (ad esempio, se ti trovi nel Regno Unito ma vuoi guardare uno streaming statunitense, connettiti a un server statunitense).

Cancella la cache: A volte il browser memorizza la tua posizione precedente. Cancella i cookie o aggiorna il browser per assicurarti che la modifica abbia effetto.

Inizia lo streaming: Vai al sito web e all'app del tuo emittente e goditi la partita.

Come guardare sul grande schermo

Guardare sul telefono o sul laptop va bene, ma lo sport in diretta si apprezza al meglio sul grande schermo.





Ecco come far funzionare la VPN sulla tua TV

Smart TV e Fire Stick: la maggior parte delle TV e dei dispositivi Android, come Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast con Google TV, dispongono di app VPN native. Cerca semplicemente il tuo provider VPN nell'app store della TV, accedi e connettiti come faresti sul tuo telefono.



Apple TV, Roku e console: questi dispositivi spesso non supportano app VPN dirette. La soluzione più semplice è utilizzare Smart DNS (di solito disponibile nelle impostazioni del tuo account VPN) o duplicare/trasmettere lo streaming dal tuo telefono o laptop connesso alla VPN alla TV.







