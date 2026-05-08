Dove vedere Fiorentina-Genoa in tv e streaming: canale, orario, formazioni

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La 36ª giornata di Serie A mette di fronte Fiorentina e Genoa in una sfida importante soprattutto per i padroni di casa. Al ‘Franchi’, i viola cercano il punto che manca per chiudere definitivamente il discorso salvezza e archiviare una stagione al di sotto delle aspettative.

La squadra guidata da Paolo Vanoli arriva all’appuntamento dopo il pesante K.O contro la Roma, un 4-0 che ha lasciato amarezza ma che non compromette la corsa verso la permanenza in Serie A. Con tre giornate ancora da disputare, alla Fiorentina basta infatti un ultimo sforzo per ottenere la certezza matematica della salvezza e iniziare a pianificare il futuro con maggiore serenità.

Dall’altra parte c’è un Genoa già tranquillo in classifica. La formazione rossoblù allenata da Daniele De Rossi ha raggiunto l’obiettivo stagionale con anticipo, grazie a un cammino solido e continuo. I liguri si presentano a Firenze forti dei 40 punti conquistati e reduci dal pareggio ottenuto contro l’Atalanta.

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Il match tra le due squadre non è disponibile in chiaro e gratis.

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Fiorentina-Genoa: ora di inizio

Serie A - Serie A Artemio Franchi, Firenze

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Fiorentina-Genoa si gioca domenica 10 maggio 2026, alle 15:00, allo stadio Artemio Franchi di Firenze.

Notizie su Fiorentina, Genoa e probabili formazioni

FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Dodo, Pongracic, Ranieri, Gosens; Ndour, Fagioli, Brescianini; Harrison, Gudmundsson, Solomon. All. Vanoli.

GENOA (3-4-2-1): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Ellertsson, Frendrup, Amorim, Sabelli; Ekhator, Vitinha; Colombo. All. De Rossi.

Forma di Fiorentina e Genoa

Precedenti tra le due squadre

Classifica