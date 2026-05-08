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Serie A
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Artemio Franchi, Firenze
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Alessandro De Felice

Dove vedere Fiorentina-Genoa in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Serie A
Fiorentina vs Genoa
Fiorentina
Genoa

Il 36esimo turno di Serie A mette di fronte la Fiorentina di Vanoli e il Genoa di De Rossi al Franchi: tutto sulla partita, incluse le info riguardanti formazioni, canale tv e diretta streaming.

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La 36ª giornata di Serie A mette di fronte Fiorentina e Genoa in una sfida importante soprattutto per i padroni di casa. Al ‘Franchi’, i viola cercano il punto che manca per chiudere definitivamente il discorso salvezza e archiviare una stagione al di sotto delle aspettative.

La squadra guidata da Paolo Vanoli arriva all’appuntamento dopo il pesante K.O contro la Roma, un 4-0 che ha lasciato amarezza ma che non compromette la corsa verso la permanenza in Serie A. Con tre giornate ancora da disputare, alla Fiorentina basta infatti un ultimo sforzo per ottenere la certezza matematica della salvezza e iniziare a pianificare il futuro con maggiore serenità.

Dall’altra parte c’è un Genoa già tranquillo in classifica. La formazione rossoblù allenata da Daniele De Rossi ha raggiunto l’obiettivo stagionale con anticipo, grazie a un cammino solido e continuo. I liguri si presentano a Firenze forti dei 40 punti conquistati e reduci dal pareggio ottenuto contro l’Atalanta.

Come guardare Fiorentina-Genoa in diretta? Canale TV e diretta streaming

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Fiorentina-Genoa si può vedere in esclusiva da DAZN, disponibile via app o sito ufficiale del servizio.

Serie A
Fiorentina crest
Fiorentina
FIO
Genoa crest
Genoa
GEN

Gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento 'Zona DAZN' possono comunque seguire la gara tra Fiorentina e Genoa anche su DAZN 1, ovvero il canale numero 214 del satellite.

Il match tra le due squadre non è disponibile in chiaro e gratis.

Come guardarla ovunque con una VPN 

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Fiorentina-Genoa: ora di inizio

crest
Serie A - Serie A
Artemio Franchi, Firenze

Fiorentina-Genoa si gioca domenica 10 maggio 2026, alle 15:00, allo stadio Artemio Franchi di Firenze.

Notizie su Fiorentina, Genoa e probabili formazioni

Probabili formazioni Fiorentina - Genoa

FiorentinaHome team crest

4-3-3

Formazione

3-4-3

Home team crestGEN
43
D. de Gea
6
L. Ranieri
21
R. Gosens
2
Dodo
5
M. Pongracic
4
M. Brescianini
44
N. Fagioli
27
C. Ndour
10
A. Gudmundsson
19
M. Solomon
17
J. Harrison
16
J. Bijlow
5
L. Oestigard
22
J. Vasquez
27
A. Marcandalli
77
M. Ellertsson
4
Amorim
20
S. Sabelli
32
M. Frendrup
21
J. Ekhator
9
Vitinha
29
L. Colombo

3-4-3

GENAway team crest

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • P. Vanoli

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • D. De Rossi

Giocatori infortunati e squalificati

Infortuni e squalifiche

Infortuni e squalifiche

FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Dodo, Pongracic, Ranieri, Gosens; Ndour, Fagioli, Brescianini; Harrison, Gudmundsson, Solomon. All. Vanoli.

GENOA (3-4-2-1): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Ellertsson, Frendrup, Amorim, Sabelli; Ekhator, Vitinha; Colombo. All. De Rossi.

Forma di Fiorentina e Genoa

FIO
-Forma

Goal segnato (subito)
4/6
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre a segno
2/5

GEN
-Forma

Goal segnato (subito)
4/6
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre a segno
2/5

Precedenti tra le due squadre

FIO

Ultime 5 partite

GEN

3

Vittorie

2

Pareggi

0

Vittorie

10

Goal segnati

5
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre a segno
4/5

Classifica

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