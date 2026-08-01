Dove vedere Feyenoord-Atalanta in diretta tv e in streaming: canali, data e orario

La partita tra Feyenoord e Atalanta sarà trasmessa in diretta su DAZN. Di seguito trovi l'opzione di live streaming disponibile per seguire l'amichevole.
Come vedere Feyenoord-Atalanta con una VPN
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Feyenoord-Atalanta: domenica 2 agosto ore 15
Feyenoord e Atalanta si affrontano in un'amichevole estiva che mette di fronte due squadre nel pieno della loro preparazione pre-stagionale.
I Rotterdamesi arrivano a questo appuntamento sulle ali dell'entusiasmo: quattro vittorie consecutive nelle quattro uscite estive raccontano di una squadra che ha trovato ritmo e solidità nel corso del ritiro.
L'Atalanta di parte sua porta in campo la mentalità che l'ha resa una delle realtà più solide d'Europa negli ultimi anni. La Dea ha chiuso la stagione di Serie A con risultati altalenanti nelle ultime giornate, ma ha già ripreso il lavoro con determinazione.
Per il Feyenoord si tratta di un test di livello internazionale, utile a misurare la condizione atletica contro un avversario abituato alle grandi competizioni europee.
L'Atalanta, dal canto suo, usa queste settimane per rodare i meccanismi e integrare i nuovi innesti nel sistema di gioco bergamasco.
Di seguito trovi tutte le informazioni su come seguire la partita in diretta TV e in live streaming.
Stato di forma
Il Feyenoord arriva a questa amichevole con quattro vittorie consecutive all'attivo. I più recenti risultati parlano di un 2-1 contro il Rayo Vallecano il 26 luglio, preceduto da un netto 3-1 sul Charleroi e da un altro 3-1 inflitto al Club Bruges. Nella prima uscita del ritiro, inoltre, i Rotterdamesi avevano già mostrato solidità con un 6-0 al Dordrecht. Complessivamente, il Feyenoord ha segnato 14 gol subendone appena 3 nelle ultime quattro amichevoli.
L'Atalanta dal canto suo ha battuto l'Arezzo 3-2 e superato l'Atalanta U23 per 2-1 a luglio.
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