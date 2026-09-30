Dove vedere Danimarca-Portogallo in diretta tv e in streaming: canali, data, orario e formazioni

UEFA Nations League A - Game Week 3 1 ott 2026 - 14:45 Stadio Parken

Danimarca-Portogallo sarà trasmessa in diretta su NOW, sul canale 20 e su Sky Sport. Di seguito i dettagli per seguire la partita in TV e in live streaming.

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Danimarca-Portogallo: giovedì 1 ottobre ore 20:45

Il Parken Stadium di Copenaghen ospita Danimarca-Portogallo, sfida valida per il Gruppo D della UEFA Nations League A. La Danimarca arriva a questo appuntamento dopo un avvio di torneo in chiaroscuro: la vittoria per 2-0 contro il Galles ha ridato fiducia a Brian Riemer, ma il tecnico deve fare i conti con un'emergenza in difesa che complica ulteriormente i piani.

Il Portogallo di Jorge Jesus si presenta invece da capolista del girone, con sei punti conquistati nelle prime due giornate. I lusitani hanno battuto il Galles 1-0 e superato la Norvegia 2-1, confermando un rendimento solido.

L'assenza di Bruno Fernandes, costretto a saltare la sfida contro la Norvegia per un problema fisico, resta il principale punto interrogativo in casa portoghese. La situazione del capitano del Manchester United è monitorata con attenzione, e il suo impiego dall'inizio non è scontato.

L'ultimo precedente diretto tra le due nazionali risale al marzo 2025, quando il Portogallo si impose 5-2 a Lisbona in Nations League. La Danimarca proverà a ribaltare un trend che la vede sfavorita, trascinata da un Parken che sa essere un fortino difficile da espugnare.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire la partita in diretta TV e in streaming.

Formazioni

Brian Riemer dovrebbe schierare Filip Joergensen in porta, con una difesa composta da Oliver Provstgaard, Joachim Andersen, Rasmus Kristensen e Joakim Maehle. A centrocampo spazio a Pierre-Emile Hoejbjerg, Morten Hjulmand e Mikkel Damsgaard, mentre Mohamed Daramy e Gustav Isaksen agiranno ai lati di Rasmus Hoejlund. Patrick Dorgu non sarà disponibile dopo aver lasciato il ritiro per infortunio, un'assenza che complica ulteriormente le scelte del commissario tecnico.

In casa portoghese, Jorge Jesus dovrebbe affidarsi a Diogo Costa tra i pali, con Joao Cancelo, Ruben Dias, Renato Veiga e Nuno Mendes in difesa. Il centrocampo vedrà Joao Neves-Vitinha con Chico Conceicao e Pedro Neto ai lati di Cristiano Ronaldo nel tridente. La situazione di Bruno Fernandes resta da monitorare: il capitano ha saltato la sfida contro la Norvegia e il suo impiego dal primo minuto è ancora in dubbio. Eventuali aggiornamenti sulle condizioni dei giocatori saranno disponibili a ridosso del calcio d'inizio.

Stato di forma

La Danimarca ha raccolto due vittorie, due sconfitte e un pareggio nelle ultime cinque partite con iò 2-0 contro il Galles come risultato più recente in Nations League, preceduto dalla sconfitta per 3-2 contro la Norvegia. Nel periodo considerato figurano anche un pareggio per 0-0 con la RD del Congo, una sconfitta per 2-2 contro la Cechia nei playoff mondiali e una vittoria per 4-0 sulla Macedonia del Nord.

Il Portogallo ha messo insieme tre vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime cinque uscite. I lusitani arrivano da due successi consecutivi in Nations League: 1-0 al Galles e 2-1 alla Norvegia. In precedenza avevano perso 1-0 contro la Spagna agli ottavi di finale del Mondiale, battuto la Croazia 2-1 e pareggiato 0-0 con la Colombia chiudendo la fase a gironi.

Precedenti

L'ultimo confronto diretto risale al 23 marzo 2025, quando il Portogallo batté la Danimarca 5-2 a Lisbona in UEFA Nations League A. Nei cinque precedenti disponibili, il Portogallo si è imposto tre volte e la Danimarca due, con i lusitani che hanno segnato complessivamente dieci gol contro i cinque degli avversari. L'unica vittoria danese è arrivata nel match di andata della stessa edizione di Nations League, il 20 marzo 2025, con un 1-0 in casa.

Classifica

Grp. 4 Forma # G V D S GF GS +/- Pt. Forma 1 Portogallo POR 2 2 0 0 3 1 +2 6 V V 2 Norvegia NOR 2 1 0 1 4 4 0 3 S V 3 Danimarca DAN 2 1 0 1 4 3 +1 3 V S 4 Galles GAL 2 0 0 2 0 3 -3 0 S S Championship Playoff Play-Off Retrocessione Retrocessione













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