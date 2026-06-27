Le opzioni per seguire Croazia vs Ghana in TV e in live streaming in Italia sono indicate qui sotto. La partita è trasmessa su DAZN, Rai 1 e RaiPlay.

Come vedere Croazia-Ghana con una VPN

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Croazia-Ghana: data e orario

Croazia e Ghana si affrontano al Philadelphia Stadium il 27 giugno nel match decisivo del Girone L della Coppa del Mondo 2026. Chi avanza agli ottavi di finale lo decide questa sera a Philadelphia.

Zlatko Dalic porta i Vatreni a questo appuntamento in terza posizione, con tre punti conquistati dopo una sconfitta per 4-2 contro l'Inghilterra e una vittoria di misura per 1-0 sul Panama. Per la Croazia il calcolo è semplice: solo una vittoria garantisce il passaggio del turno senza dover dipendere dagli altri risultati.

Il Ghana arriva in vantaggio. Carlos Queiroz ha costruito una squadra difficile da battere: prima la vittoria per 1-0 sul Panama, poi il pareggio a reti inviolate contro l'Inghilterra a Foxborough, una partita nella quale il tecnico portoghese ha protestato con veemenza per quello che ha definito un rigore netto e un'espulsione negati dal VAR. Quattro punti e zero gol subiti in due partite: le Black Stars sono seconde nel girone.

Per il Ghana la matematica è chiara: un pareggio basta per volare agli ottavi. Per la Croazia, invece, il margine di errore si è azzerato.

Luka Modric guida ancora il centrocampo croato con la classe che lo ha reso leggendario, ma dovrà trovare il modo di scardinare una difesa che ha già tenuto a bada Harry Kane e compagni. Dall'altra parte, Jordan Ayew, Inaki Williams e Antoine Semenyo formano un tridente capace di essere disciplinato in fase difensiva e letale in ripartenza.

Tutto quello che serve sapere su come seguire Croazia vs Ghana in TV e in live streaming è riportato di seguito.

Formazioni

Zlatko Dalic schiera un undici probabile con Dominik Livakovic tra i pali e una difesa a quattro composta da Josip Stanisic, Josip Sutalo, Josko Gvardiol e Marin Pongracic. In mezzo al campo agiscono Mateo Kovacic, Ivan Perisic, Martin Baturina e Marco Pasalic, con Luka Modric nel suo ruolo abituale. Petar Musa guida l'attacco. Non si registrano infortuni né squalifiche tra le fila croate.

Carlo Queiroz risponde con Benjamin Asare in porta e una linea difensiva formata da Jonas Adjetey, Jerome Opoku, Gideon Mensah e Marvin Senaya. Kwasi Sibo e Thomas Partey presidiano il centrocampo, mentre Caleb Yirenkyi, Inaki Williams e Antoine Semenyo supportano Jordan Ayew in attacco. Anche il Ghana non ha defezioni per infortuni o squalifiche. Eventuali aggiornamenti saranno aggiunti in prossimità del calcio d'inizio.

Giocatori infortunati e squalificati Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso

Stato di forma

La Croazia arriva a questa sfida con un bilancio di 2 vittorie, 0 pareggi e 3 sconfitte nelle ultime cinque partite, con 8 gol segnati e 7 subiti. Il risultato più recente è la vittoria per 1-0 sul Panama il 23 giugno ai Mondiali, che ha interrotto la serie negativa dopo il 4-2 incassato dall'Inghilterra all'esordio nel torneo. Nelle amichevoli pre-torneo i Vatreni hanno battuto la Slovenia per 2-1, ma hanno ceduto al Belgio per 2-0 e al Brasile per 3-1.

Il Ghana nelle ultime cinque partite ha totalizzato 1 vittoria, 2 pareggi e 2 sconfitte. L'uscita più recente è lo 0-0 contro l'Inghilterra il 23 giugno, che ha fatto seguito alla vittoria per 1-0 sul Panama nella prima giornata del Mondiale. Le Black Stars non hanno subito gol in nessuna delle due partite del torneo. Nelle amichevoli precedenti, il Ghana ha pareggiato 1-1 con il Galles, perso 2-0 contro il Messico e ceduto 2-1 alla Germania.

Precedenti

Non sono disponibili dati sugli ultimi cinque precedenti tra Croazia e Ghana. Non è possibile fornire un quadro storico delle sfide dirette tra le due nazionali sulla base delle informazioni attualmente nel dataset.

Classifica





Nel Girone L dei Mondiali 2026, la Croazia occupa attualmente la terza posizione mentre il Ghana è secondo prima di questo decisivo turno finale.





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