In Italia, Croazia vs Belgio è trasmessa su Sky Sport e disponibile in live streaming su NOW. Di seguito i canali e le opzioni per seguire la partita.

Come vedere Croazia-Belgio con una VPN

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Croazia-Belgio: data e orario

Croazia e Belgio si affrontano in un'amichevole pre-Mondiale che va ben oltre la semplice partita di preparazione. Con il calcio d'inizio del Mondiale 2026 in Nord America ormai imminente, entrambe le nazionali cercano risposte concrete prima di entrare nella fase a gironi.

Per la Croazia, l'atmosfera nel ritiro è positiva. Luka Modrić e Ivan Perišić, tra i più presenti nella storia della nazionale, hanno descritto il gruppo come una grande famiglia capace di mettere da parte le rivalità di club quando indossano la maglia dei Vatreni. La squadra di Zlatko Dalić sa già che nel Gruppo L troverà Inghilterra, Panama e Ghana: ogni scelta di formazione in questa amichevole avrà un peso specifico.

Il Belgio arriva con un clima interno più turbolento. Romelu Lukaku ha rivelato pubblicamente che i giocatori avevano chiesto Thierry Henry come commissario tecnico dopo l'addio di Roberto Martinez, criticando apertamente la gestione di Domenico Tedesco. La nuova guida tecnica deve costruire coesione in tempi rapidi, e questa sfida contro la Croazia è un banco di prova importante.

In termini di forma recente, la Croazia ha convinto: quattro vittorie nelle ultime cinque uscite, con tre successi consecutivi nelle qualificazioni europee al Mondiale. L'unica sconfitta è arrivata contro il Brasile, il che ridimensiona poco il giudizio complessivo sulla squadra.

Il Belgio ha mostrato più alti e bassi. Il 5-2 rifilato agli Stati Uniti ha impressionato, ma il pareggio per 1-1 contro il Messico nell'ultima uscita ha riaperto qualche dubbio sulla solidità dei Diavoli Rossi contro avversari di medio livello.

Di seguito tutte le informazioni su dove vedere Croazia vs Belgio in TV e in live streaming, con orario di calcio d'inizio.

Formazioni

Al momento non sono disponibili notizie ufficiali sulla formazione della Croazia: infortuni, squalifiche e probabili titolari verranno aggiornati non appena disponibili, a ridosso del calcio d'inizio.

Anche per il Belgio le informazioni sullo stato della rosa restano da definire. Non sono stati comunicati indisponibili né la formazione probabile: ulteriori aggiornamenti saranno aggiunti nelle prossime ore.

Stato di forma

La Croazia ha ottenuto quattro vittorie nelle ultime cinque partite, con una sola sconfitta: il 3-1 subito dal Brasile il 1° aprile 2026. Prima di quel ko, i Vatreni avevano battuto la Colombia 2-1 in amichevole e infilato tre vittorie di fila nelle qualificazioni UEFA al Mondiale, superando Montenegro (3-2), Isole Faroe (3-1) e Gibilterra (3-0). Nelle cinque gare considerate, la Croazia ha segnato 10 gol e ne ha subiti 6.

Il Belgio nelle ultime cinque partite conta due vittorie, due pareggi e nessuna sconfitta. Il risultato più convincente è stato il 5-2 in trasferta contro gli Stati Uniti il 28 marzo 2026, mentre l'ultima uscita si è conclusa con un pareggio per 1-1 contro il Messico. In qualificazione, i Diavoli Rossi hanno demolito il Liechtenstein 7-0 e battuto il Galles 4-2, ma si sono fermati sull'1-1 contro il Kazakistan. Complessivamente, il Belgio ha segnato 14 gol e ne ha concessi 4 nelle ultime cinque gare.

Precedenti

L'ultimo precedente tra Croazia e Belgio risale al 1° dicembre 2022, quando le due squadre si divisero la posta con uno 0-0 nella fase a gironi della Coppa del Mondo: un risultato che eliminò il Belgio dal torneo. Prima di quella sfida, il Belgio aveva vinto 1-0 in un'amichevole del giugno 2021. Considerando gli ultimi cinque incroci, il Belgio ha vinto due volte, la Croazia una, con due pareggi.

Classifica









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