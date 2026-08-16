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Coppa Italia
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Simone Giromini

Dove vedere Cremonese-Sampdoria in diretta tv e in streaming: canali, data e orario

Dove vedere la partita di Coppa Italia tra Cremonese e Sampdoria: tutte le informazioni utili per guardare il match in tv e in streaming, l'orario del fischio d'inizio e le ultime notizie sulle squadre.

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Coppa Italia - 1/32

Cremonese-Sampdoria sarà trasmessa in chiaro in Italia. Di seguito il canale su cui seguire la partita in diretta TV e le opzioni per il live streaming.

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Come vedere Cremonese-Sampdoria con una VPN

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Cremonese-Sampdoria: lunedì 17 agosto ore 20:45

Cremonese e Sampdoria si affrontano in Coppa Italia, un confronto tra due club con storie profonde nel calcio italiano che si ritrovano ora su percorsi divergenti.

La Cremonese arriva a questa sfida dopo aver chiuso la stagione di Serie A con risultati altalenanti. I grigiorossi hanno alternato prestazioni convincenti a pesanti sconfitte, come il 4-0 subito dal Napoli e il 4-1 incassato contro il Como nell'ultima giornata di campionato.

La Sampdoria, guidata da Bernardo Corradi, si presenta a questo appuntamento dopo una preparazione estiva che ha incluso un successo amichevole per 2-0 contro il Parma. La squadra blucerchiata cerca continuità dopo una stagione di cadetteria complicata mentre Corradi sta costruendo la sua Sampdoria con un'identità precisa. I risultati delle amichevoli estive suggeriscono una squadra in crescita, anche se il salto di qualità contro un avversario proveniente dalla Serie A rappresenta un banco di prova diverso.

Di seguito tutte le informazioni su dove seguire Cremonese-Sampdoria in TV e in live streaming.

Stato di forma

CRE

CRE - Forma

NAP
S4-0
LAZ
S1-2
PIS
V3-0
UDI
V0-1
COM
S1-4
Gol segnato (subito)
6/10
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5
SAM

SAM - Forma

CES
D0-0
SUD
V1-0
ACR
S1-0
CGL
D0-0
PAR
V0-2
Gol segnato (subito)
3/1
Partite con più di 2,5 gol
0/5
Entrambe le squadre hanno segnato
0/5

La Cremonese ha chiuso le ultime cinque partite di Serie A con un bilancio di due vittorie e tre sconfitte. I grigiorossi hanno battuto l'Udinese per 1-0 in trasferta e il Pisa per 3-0 in casa, ma hanno ceduto contro Lazio (2-1), Napoli (4-0) e Como (4-1).

La Sampdoria presenta un bilancio recente di due vittorie, due pareggi e una sconfitta. I blucerchiati hanno vinto 2-0 contro il Parma in amichevole e 1-0 contro il Sudtirol in Serie B, pareggiato 0-0 con Cagliari e Cesena, e perso 1-0 contro la Reggiana.

Precedenti

Testa a testa

CremonesePareggioSampdoria
2
3
0
Serie B
Sampdoria badge
Sampdoria
SAM
0
Cremonese badge
Cremonese
CRE
0
FIN
Serie B
Cremonese badge
Cremonese
CRE
1
Sampdoria badge
Sampdoria
SAM
1
FIN
Serie B
Sampdoria badge
Sampdoria
SAM
1
Cremonese badge
Cremonese
CRE
2
FIN
Serie B
Cremonese badge
Cremonese
CRE
1
Sampdoria badge
Sampdoria
SAM
1
FIN
Serie A
Sampdoria badge
Sampdoria
SAM
2
Cremonese badge
Cremonese
CRE
3
FIN
7Gol segnati5
Partite senza 2.5 goal2/5
Entrambe le squadre hanno segnato4/5

L'incontro più recente tra le due squadre risale al 1° maggio 2025, quando Sampdoria e Cremonese si divisero la posta con un pareggio per 0-0 in Serie B. Guardando agli ultimi cinque precedenti, il bilancio sorride alla Cremonese, che conta due vittorie contro una sola della Sampdoria, con due pareggi. La sfida del 27 febbraio 2024, vinta dalla Cremonese per 2-1 in casa della Sampdoria, e il successo dei grigiorossi per 3-2 al Luigi Ferraris nell'aprile 2023 in Serie A completano il quadro.


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