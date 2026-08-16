Dove vedere Cremonese-Sampdoria in diretta tv e in streaming: canali, data e orario

Coppa Italia - 1/32 17 ago 2026 - 14:45

Cremonese-Sampdoria sarà trasmessa in chiaro in Italia. Di seguito il canale su cui seguire la partita in diretta TV e le opzioni per il live streaming.

Come vedere Cremonese-Sampdoria con una VPN

Se viaggi all'estero o semplicemente desideri accedere ai tuoi soliti servizi di streaming da un'altra parte del mondo, potresti incontrare restrizioni geografiche. In questo caso, una rete privata virtuale (VPN) può essere molto utile.

Una VPN, come ExpressVPN, ti permette di stabilire una connessione online sicura e crittografata. Cambiando virtualmente la tua posizione in un paese in cui la partita viene trasmessa, puoi aggirare le restrizioni geografiche e guardare la tua squadra del cuore in diretta.

Cremonese-Sampdoria: lunedì 17 agosto ore 20:45

Cremonese e Sampdoria si affrontano in Coppa Italia, un confronto tra due club con storie profonde nel calcio italiano che si ritrovano ora su percorsi divergenti.

La Cremonese arriva a questa sfida dopo aver chiuso la stagione di Serie A con risultati altalenanti. I grigiorossi hanno alternato prestazioni convincenti a pesanti sconfitte, come il 4-0 subito dal Napoli e il 4-1 incassato contro il Como nell'ultima giornata di campionato.

La Sampdoria, guidata da Bernardo Corradi, si presenta a questo appuntamento dopo una preparazione estiva che ha incluso un successo amichevole per 2-0 contro il Parma. La squadra blucerchiata cerca continuità dopo una stagione di cadetteria complicata mentre Corradi sta costruendo la sua Sampdoria con un'identità precisa. I risultati delle amichevoli estive suggeriscono una squadra in crescita, anche se il salto di qualità contro un avversario proveniente dalla Serie A rappresenta un banco di prova diverso.

Di seguito tutte le informazioni su dove seguire Cremonese-Sampdoria in TV e in live streaming.

Stato di forma

La Cremonese ha chiuso le ultime cinque partite di Serie A con un bilancio di due vittorie e tre sconfitte. I grigiorossi hanno battuto l'Udinese per 1-0 in trasferta e il Pisa per 3-0 in casa, ma hanno ceduto contro Lazio (2-1), Napoli (4-0) e Como (4-1).

La Sampdoria presenta un bilancio recente di due vittorie, due pareggi e una sconfitta. I blucerchiati hanno vinto 2-0 contro il Parma in amichevole e 1-0 contro il Sudtirol in Serie B, pareggiato 0-0 con Cagliari e Cesena, e perso 1-0 contro la Reggiana.

Precedenti

L'incontro più recente tra le due squadre risale al 1° maggio 2025, quando Sampdoria e Cremonese si divisero la posta con un pareggio per 0-0 in Serie B. Guardando agli ultimi cinque precedenti, il bilancio sorride alla Cremonese, che conta due vittorie contro una sola della Sampdoria, con due pareggi. La sfida del 27 febbraio 2024, vinta dalla Cremonese per 2-1 in casa della Sampdoria, e il successo dei grigiorossi per 3-2 al Luigi Ferraris nell'aprile 2023 in Serie A completano il quadro.





Scarica e installa: Iscriviti a ExpressVPN o a un altro servizio VPN affidabile (consulta la guida di GOAL qui) e scarica l'app sul tuo dispositivo.

Connettiti a un server: Apri l'app e seleziona la posizione del server in cui viene trasmessa la partita (ad esempio, se ti trovi nel Regno Unito ma vuoi guardare uno streaming statunitense, connettiti a un server statunitense).

Cancella la cache: A volte il browser memorizza la tua posizione precedente. Cancella i cookie o aggiorna il browser per assicurarti che la modifica abbia effetto.

Inizia lo streaming: Vai al sito web e all'app del tuo emittente e goditi la partita.

Come guardare sul grande schermo

Guardare sul telefono o sul laptop va bene, ma lo sport in diretta si apprezza al meglio sul grande schermo.





Ecco come far funzionare la VPN sulla tua TV

Smart TV e Fire Stick: la maggior parte delle TV e dei dispositivi Android, come Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast con Google TV, dispongono di app VPN native. Cerca semplicemente il tuo provider VPN nell'app store della TV, accedi e connettiti come faresti sul tuo telefono.



Apple TV, Roku e console: questi dispositivi spesso non supportano app VPN dirette. La soluzione più semplice è utilizzare Smart DNS (di solito disponibile nelle impostazioni del tuo account VPN) o duplicare/trasmettere lo streaming dal tuo telefono o laptop connesso alla VPN alla TV.







