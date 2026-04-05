Dove vedere Cremonese-Bologna in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Domenica di Pasqua in campo per Cremonese e Bologna che, dopo la sosta, si ritrovano contro nella giornata numero 31 di Serie A.
Allo Zini i grigiorossi cercano punti salvezza, contro un Bologna ormai assestatosi nella metà della classifica e atteso, in settimana, dall’andata dei quarti di Europa League contro l’Aston Villa.
Italiano, però, vuole riscattare l’ultima uscita in campionato, in cui è arrivato un ko contro la Lazio.
Sarà il debutto allo Zini, invece, per Marco Giampaolo, che ha vinto la sua prima partita alla guida della Cremonese, sbancando il Tardini di Parma prima della pausa per le Nazionali.
Arbitra Rosario Abisso di Palermo, al VAR ci sarà Maggioni.
Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.
Come guardare Cremonese-Bologna in diretta? Canale TV e diretta streaming
La partita tra Cremonese e Bologna verrà trasmessa in esclusiva da DAZN: per vederla in tv bisognerà scaricare l'app di DAZN su una smart tv compatibile o su console Playstation o XBox, oppure utilizzare dispositivi come Amazon Firestick e Google Chromecast, o TIMVISION Box.
Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento 'Zona DAZN' la gara sarà visibile anche in tv sul canale 214 di Sky.
Per vedere Cremonese-Bologna in diretta streaming sarà necessario scaricare l'app di DAZN su PC, smartphone o tablet, o in alternativa collegarsi al sito di DAZN tramite computer o notebook e selezionare la finestra dell’evento.
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Cremonese-Bologna: ora di inizio
La gara fra Cremonese e Bologna, valida per la giornata numero 31 di Serie A Enilive, si giocherà domenica 5 aprile, allo stadio Giovanni Zini, con fischio d’inizio ore 15:00.
Notizie sulle squadre e formazioni
Formazioni ufficiali Cremonese-Bologna
CREMONESE (4-4-2): Audero; Terracciano, Bianchetti, Luperto, Pezzella; Zerbin, Grassi, Maleh, Vandeputte; Djuric, Bonazzoli. All. Giampaolo.
BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Zortea, Vitik, Lucumì, Miranda; Freuler, Moro; Bernardeschi, Sohm, Rowe; Castro. All. Italiano.
Forma
La Cremonese ha interrotto l’astinenza da vittorie prima della sosta, battendo 2-0 a domicilio il Parma e rilanciandosi nella corsa salvezza. Di contro, invece, il Bologna, dopo le vittorie contro Sassuolo in campionato e Roma in Europa League, era andato ko con la Lazio prima dello stop.
Partite tra le due squadre
Nella sfida d’andata era arrivato il 3-1 a sorpresa della Cremonese al Dall’Ara. Nell’ultimo match giocato a Cremona, il 20 maggio del 2023, roboante 5-1 del Bologna sui grigiorossi.
Classifica
Bologna nona forza del campionato con 42, appena uno in meno della Lazio ottava. 27, invece, i punti di una Cremonese terzultima insieme al Lecce di Di Francesco.