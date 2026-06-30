Le opzioni per seguire la partita in TV e in live streaming sono indicate di seguito.

Come vedere Costa d'Avorio-Norvegia con una VPN

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Costa d'Avorio-Norvegia: data e orario

Costa d'Avorio e Norvegia si sfidano al Dallas Stadium di Arlington nel Round of 32 dei Mondiali FIFA 2026, con un posto negli ottavi di finale in palio. Chi vince troverà ad aspettarla Brasile o Giappone al turno successivo.

Gli Elefanti arrivano in Texas con il vento in poppa. La squadra di Emerse Fae ha aperto le marcature in tutte e tre le partite del girone, diventando solo la seconda nazionale africana a riuscirci in un Mondiale. La vittoria per 2-0 sul Curaçao nella fase finale del Gruppo E, con Nicolas Pepé autore di una doppietta, ha messo a tacere chi ne metteva in discussione la presenza in squadra.

La Norvegia è stata tra le squadre più spettacolari del torneo. Le tre partite del girone hanno prodotto 15 reti, esattamente cinque a partita. Erling Haaland arriva a Dallas con già quattro gol mondiali all'attivo, dopo che Ståle Solbakken lo aveva tenuto a riposo nella sconfitta per 4-1 contro la Francia, una scelta di rotazione con un occhio già puntato su questa sfida.

Haaland ha difeso pubblicamente quella decisione, sostenendo che il risultato contro la Francia non sarebbe cambiato indipendentemente da chi fosse sceso in campo. Con la squadra ora riposata, la Norvegia si affida al suo centravanti simbolo per avanzare nella fase a eliminazione diretta.

Uno dei duelli più intriganti si giocherà sulle fasce. Il diciannovenne Yan Diomande, l'ala dell'RB Leipzig che attira l'interesse di diversi grandi club europei, si troverà di fronte al suo compagno di squadra Antonio Nusa sul lato destro della Norvegia. Il loro confronto potrebbe risultare decisivo.

Entrambe le squadre hanno chiuso seconde nei rispettivi gironi — Costa d'Avorio nel Gruppo E, Norvegia nel Gruppo I — e sono separate da soli due posti nel ranking mondiale. Per scoprire dove seguire Costa d'Avorio vs Norvegia in TV e in live streaming, con orario di calcio d'inizio e tutte le informazioni utili, continua a leggere.

Formazioni

Il commissario tecnico della Costa d'Avorio Emerse Fae dovrebbe schierare Yahia Fofana tra i pali, con una difesa a quattro composta da Guela Doué, Ousmane Diomande, Odilon Kossounou e Ghislain Konan. Ibrahim Sangaré e Franck Kessié sono attesi in mediana insieme a Christ Inao Oulai, mentre Amad Diallo e Nicolas Pepé agiranno sulle corsie esterne con Yan Diomande come riferimento offensivo. Non risultano infortuni né squalifiche per gli Elefanti.

Il CT della Norvegia Ståle Solbakken dovrebbe tornare alla formazione titolare dopo le ampie rotazioni contro la Francia. Orjan Nyland in porta, con Kristoffer Ajer, Fredrik Aursnes, Torbjørn Heggem e David Møller Wolfe in difesa. Patrick Berg e Sander Berge si muoveranno in mediana accanto a Martin Ødegaard, con Antonio Nusa, Erling Haaland e Alexander Sørloth a formare il tridente d'attacco. Non sono segnalati infortuni né squalifiche per la Norvegia, ma gli aggiornamenti saranno aggiunti in prossimità del calcio d'inizio.

Giocatori infortunati e squalificati Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso

Stato di forma

La Costa d'Avorio ha vinto quattro delle ultime cinque partite, con l'unica sconfitta arrivata per 2-1 contro la Germania. Il risultato più recente è stato il 2-0 sul Curaçao nel girone mondiale, con Pepé in gol due volte. In precedenza avevano battuto l'Ecuador 1-0 all'esordio nel torneo. Le amichevoli pre-torneo hanno portato una vittoria per 2-1 sulla Francia e un 1-0 sulla Scozia. Gli Elefanti hanno segnato per primi in tutte e tre le partite del girone, un dato che racconta la loro aggressività offensiva.

La Norvegia ha vinto tre delle ultime cinque gare, con un pareggio e una sconfitta. L'ultimo risultato è stata la sconfitta per 4-1 contro la Francia, in una gara in cui Solbakken ha lasciato a riposo Haaland, Ødegaard e Nusa. In precedenza avevano battuto il Senegal 3-2 e l'Iraq 4-1 nelle prime due uscite mondiali. Un pareggio per 1-1 con il Marocco e una vittoria per 3-1 sulla Svezia completano il quadro delle ultime cinque. Complessivamente, la Norvegia ha segnato 12 gol e ne ha subiti nove in questo arco di partite.

Precedenti

Non sono disponibili dati sui precedenti tra Costa d'Avorio e Norvegia nel dataset attuale. Questa partita potrebbe rappresentare il primo incontro competitivo tra le due nazionali nella storia dei Mondiali.

Classifica





La Costa d'Avorio ha concluso al secondo posto nel Gruppo E, mentre la Norvegia ha chiuso seconda nel Gruppo I, dando vita a questo incrocio nel Round of 32 a Dallas.





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