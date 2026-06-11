In Italia, la partita tra Corea del Sud e Cechia è trasmessa su DAZN. Di seguito trovi il canale e il link per accedere alla diretta.

Come vedere Corea del Sud-Cechia con una VPN

Se viaggi all'estero o semplicemente desideri accedere ai tuoi soliti servizi di streaming da un'altra parte del mondo, potresti incontrare restrizioni geografiche. In questo caso, una rete privata virtuale (VPN) può essere molto utile.

Una VPN, come ExpressVPN, ti permette di stabilire una connessione online sicura e crittografata. Cambiando virtualmente la tua posizione in un paese in cui la partita viene trasmessa, puoi aggirare le restrizioni geografiche e guardare la tua squadra del cuore in diretta.

Corea del Sud-Cechia: data e orario

La Coppa del Mondo 2026 si apre con una sfida di grande sostanza al Guadalajara Stadium di Zapopan, in Messico. Corea del Sud e Cechia si affrontano nel Girone A in quello che rappresenta il debutto mondiale per entrambe le nazionali in questo torneo.

Per la Corea del Sud si tratta dell'undicesima partecipazione consecutiva al torneo. Il commissario tecnico Hong Myung-bo guida una rosa costruita sulla velocità di transizione e sull'intensità del pressing, con Son Heung-min nel ruolo di punto di riferimento offensivo e tecnico della squadra.

La Cechia torna al Mondiale dopo vent'anni di assenza. Miroslav Koubek, il tecnico più anziano del torneo, ha plasmato una squadra capace di resistere sotto pressione, come dimostrato dalle vittorie ai rigori contro Irlanda e Danimarca nelle qualificazioni europee. Patrik Schick è il fulcro dell'attacco ceco.

Il Girone A presenta insidie per entrambe. Il Messico, padrone di casa, e il Sudafrica completano un gruppo in cui ogni punto pesa. Perdere all'esordio significa trovarsi subito con le spalle al muro.

L'altitudine di Zapopan aggiunge una variabile tattica non trascurabile. L'aria rarefatta favorisce chi sa gestire i ritmi e penalizza chi dipende da un pressing prolungato ad alta intensità.

Per sapere dove seguire la partita in TV e in live streaming, ecco tutte le informazioni disponibili.

Formazioni

Sul fronte della Corea del Sud, il commissario tecnico Hong Myung-bo non ha comunicato indisponibili né squalificati. La probabile formazione titolare non è stata ancora resa nota ufficialmente, e ulteriori aggiornamenti saranno disponibili a ridosso del calcio d'inizio.

Anche per la Cechia, guidata da Miroslav Koubek, non risultano infortuni o squalifiche dichiarate. La probabile formazione titolare non è ancora stata confermata; la lista dei convocati sarà aggiornata non appena arriveranno comunicazioni ufficiali.

Giocatori infortunati e squalificati Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso

Stato di forma

La Corea del Sud arriva all'esordio mondiale con un bilancio di tre vittorie, nessun pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque partite. I coreani hanno chiuso la preparazione con due successi consecutivi: 1-0 contro El Salvador il 4 giugno e 5-0 contro Trinidad e Tobago il 31 maggio. In precedenza avevano subito due ko nelle amichevoli di marzo, 1-0 contro l'Austria e 0-4 contro la Costa d'Avorio. In totale, nelle ultime cinque gare, la Corea ha segnato 8 gol e ne ha incassati 5.

La Cechia presenta un ruolino di cinque vittorie su cinque nelle ultime cinque partite ufficiali e amichevoli, con 15 gol segnati e 4 subiti. La vittoria più recente è arrivata il 5 giugno contro il Guatemala per 3-1. Particolarmente significativo il percorso nei playoff mondiali UEFA: i cechi hanno battuto Danimarca e Irlanda entrambe per 2-2 ai tempi regolamentari, avanzando poi ai rigori in entrambi i casi. Il 17 novembre 2025 avevano travolto Gibilterra 6-0.

Precedenti

CDS Ultime 2 partite CEC 1 Vittoria 0 Pareggi 1 Vittoria Cechia 1 - 2 Repubblica di Corea

Cechia 5 - 0 Repubblica di Corea 2 Goal segnati 6 Partite con più di 2,5 gol 2/2 Entrambe le squadre a segno 1/2

I precedenti diretti tra le due nazionali sono limitati a due sole sfide. L'incontro più recente risale al 5 giugno 2016, quando la Cechia ospitò la Corea del Sud in un'amichevole vinta dai coreani per 2-1. In precedenza, il 15 agosto 2001, la Cechia si impose nettamente per 5-0 in un'altra amichevole. Il bilancio complessivo degli ultimi due confronti è di una vittoria per parte.

Classifica





Nel Girone A dei Mondiali 2026, la Cechia occupa la prima posizione, mentre la Corea del Sud è quarta.





Guida passo passo alla VPN per guardare Corea del Sud-Cechia oggi

Scarica e installa: Iscriviti a ExpressVPN o a un altro servizio VPN affidabile (consulta la guida di GOAL qui) e scarica l'app sul tuo dispositivo.

Connettiti a un server: Apri l'app e seleziona la posizione del server in cui viene trasmessa la partita (ad esempio, se ti trovi nel Regno Unito ma vuoi guardare uno streaming statunitense, connettiti a un server statunitense).

Cancella la cache: A volte il browser memorizza la tua posizione precedente. Cancella i cookie o aggiorna il browser per assicurarti che la modifica abbia effetto.

Inizia lo streaming: Vai al sito web e all'app del tuo emittente e goditi la partita.

Come guardare sul grande schermo

Guardare sul telefono o sul laptop va bene, ma lo sport in diretta si apprezza al meglio sul grande schermo.





Ecco come far funzionare la VPN sulla tua TV