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Guarda Como-Pisa su DAZNGuarda in streaming su NordVPN
Lelio Donato

Dove vedere Como-Pisa domenica in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Il Como vuole mantenere il quarto posto e affronta il Pisa che è tornato a sperare nella salvezza dopo la vittoria contro il Cagliari: tutte le info su dove vedere la partita in TV e in diretta streaming.

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Il Como, ora quarto da solo dopo la vittoria nello scontro diretto contro la Roma, ospita il Pisa per la trentesima giornata di Serie A.

La formazione lariana ha vinto quattro partite consecutive in campionato mentre i toscani sono tornati al successo battendo il Cagliari nell'ultimo turno ma restano a -9 dalla zona salvezza.

Di seguito tutto ciò che c'è da sapere su Como-Pisa, incluse le info riguardanti formazioni, canale tv e diretta streaming.

Come guardare Como-Pisa in diretta? Canale TV e diretta streaming

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Guarda in streaming su NordVPNGuarda qui

Como-Pisa si potrà guardare in diretta sull'app di DAZN, disponibile per il download su smart tv, console di gioco (PlayStation e Xbox), device portatili e dispositivi come TIMVISION Box, Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick.

La sfida sarà visibile anche su DAZN 1, canale numero 214 di Sky.

Como-Pisa è disponibile anche in diretta streaming sul sito di DAZN, scaricando l'app di DAZN su dispositivi mobili e utilizzando NordVPN.

Come guardare ovunque con una VPN 

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Como-Pisa: ora di inizio

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Serie A - Serie A
Stadio G. Sinigaglia

Como-Pisa si gioca domenica 22 marzo 2026 allo stadio 'Sinigaglia' di Como: calcio d'inizio alle ore 12.30.

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabili formazioni Como - Pisa

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • C. Fabregas

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • O. Hiljemark

Giocatori infortunati e squalificati

Infortuni e squalifiche

Infortuni e squalifiche

Probabili formazioni Como-Pisa

COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramon, Kempf, Valle; Perrone, Da Cunha; Vojvoda, Nico Paz, Baturina; Douvikas. All. Fabregas.

PISA (3-4-3): Nicolas; Albiol, Caracciolo, Canestrelli; Leris, Loyola, Hojholt, Angori; Moreo, Stojilkovic, Tramoni. All. Hiljemark.


Forma

COM
-Forma

Goal segnato (subito)
9/3
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre a segno
3/5

PIS
-Forma

Goal segnato (subito)
4/9
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre a segno
2/5

Partite tra le due squadre

COM

Ultime 5 partite

PIS

2

Vittorie

3

Pareggi

0

Vittorie

11

Goal segnati

6
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre a segno
4/5

Classifica

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