Dove vedere Como-Pisa domenica in tv e streaming: canale, orario, formazioni

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Il Como, ora quarto da solo dopo la vittoria nello scontro diretto contro la Roma, ospita il Pisa per la trentesima giornata di Serie A.
La formazione lariana ha vinto quattro partite consecutive in campionato mentre i toscani sono tornati al successo battendo il Cagliari nell'ultimo turno ma restano a -9 dalla zona salvezza.
Di seguito tutto ciò che c'è da sapere su Como-Pisa, incluse le info riguardanti formazioni, canale tv e diretta streaming.
Come guardare Como-Pisa in diretta? Canale TV e diretta streaming
Como-Pisa si potrà guardare in diretta sull'app di DAZN, disponibile per il download su smart tv, console di gioco (PlayStation e Xbox), device portatili e dispositivi come TIMVISION Box, Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick.
La sfida sarà visibile anche su DAZN 1, canale numero 214 di Sky.
Como-Pisa è disponibile anche in diretta streaming sul sito di DAZN, scaricando l'app di DAZN su dispositivi mobili e utilizzando NordVPN.
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Como-Pisa: ora di inizio
Como-Pisa si gioca domenica 22 marzo 2026 allo stadio 'Sinigaglia' di Como: calcio d'inizio alle ore 12.30.
Notizie sulle squadre e formazioni
Probabili formazioni Como-Pisa
COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramon, Kempf, Valle; Perrone, Da Cunha; Vojvoda, Nico Paz, Baturina; Douvikas. All. Fabregas.
PISA (3-4-3): Nicolas; Albiol, Caracciolo, Canestrelli; Leris, Loyola, Hojholt, Angori; Moreo, Stojilkovic, Tramoni. All. Hiljemark.