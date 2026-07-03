Coppa del Mondo - Mondiali - Fase Finale Kansas City Stadium

Di seguito trovi il canale TV e le opzioni di streaming live disponibili per seguire Colombia vs Ghana in diretta.

Come vedere Colombia-Ghana con una VPN

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Colombia-Ghana: data e orario

Colombia e Ghana si sfidano al Kansas City Stadium nel Round of 32 della Coppa del Mondo FIFA 2026, con un posto negli ottavi di finale in palio per entrambe le nazionali.

Néstor Lorenzo porta Los Cafeteros in questa fase a eliminazione diretta da primi classificati del Girone K. Sette punti in tre partite, incluso un pareggio a reti inviolate contro il Portogallo che ha blindato il primo posto, raccontano di una Colombia solida, matura e pericolosa su ogni fronte.

Il percorso del Ghana è stato più tortuoso. Carlos Queiroz ha guidato le Black Stars a chiudere terze nel Girone L con quattro punti, avanzando come una delle migliori terze del torneo grazie a un pareggio disciplinato contro l'Inghilterra e a una vittoria fondamentale per 1-0 sul Panama. La sconfitta per 2-1 contro la Croazia nell'ultima giornata non ha tolto nulla al traguardo storico di qualificarsi alla fase a eliminazione diretta.

James Rodríguez rimane il fulcro creativo della Colombia. Il capitano, che dopo il pareggio con il Portogallo ha scambiato parole calorose con il vecchio compagno di squadra al Real Madrid Cristiano Ronaldo, detta i ritmi di gioco con una visione che poche squadre al mondo sanno eguagliare. Al suo fianco, Daniel Muñoz ha già segnato due reti nel torneo spingendo con continuità lungo la fascia destra.

Il Ghana si affida alla leadership di Thomas Partey in mediana e all'esperienza di Jordan Ayew in attacco. Antoine Semenyo, recuperato da un problema alla caviglia, dovrebbe essere titolare e rappresenta la principale minaccia in contropiede per le Black Stars.

Per tutte le informazioni su come seguire Colombia vs Ghana in diretta TV e in streaming, con orario di calcio d'inizio e formazioni probabili, continua a leggere.

Formazioni

Sul fronte Colombia, Néstor Lorenzo non registra assenze per infortuni o squalifiche. Il probabile undici titolare è: Vargas; Munoz, Sanchez, Lucumi, Mojica; Arias, Puerta, Lerma; Rodriguez; Diaz, Suarez.

Anche il Ghana di Carlos Queiroz non presenta defezioni confermate. Il probabile undici di Queiroz è: Asare; Adjetey, Luckassen, Senaya, Mensah; Partey, Yirenkyi, Sibo; Sulemana, Semenyo; Ayew. Eventuali aggiornamenti verranno aggiunti nelle ore precedenti al calcio d'inizio.

Giocatori infortunati e squalificati Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso

Stato di forma

La Colombia arriva a questo appuntamento con un rendimento di quattro vittorie e un pareggio nelle ultime cinque uscite. L'ultima partita disputata è stato lo 0-0 contro il Portogallo il 27 giugno, che ha garantito il primo posto nel Girone K. In precedenza, Los Cafeteros avevano battuto la RD Congo 1-0 e l'Uzbekistan 3-1 nella gara d'esordio mondiale. Nelle amichevoli pre-torneo, Colombia ha superato la Giordania 2-0 e il Costarica 3-1. Nelle ultime cinque partite, la Colombia ha segnato sei reti e non ne ha subita nessuna.

Il Ghana presenta un bilancio di una vittoria, due pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque gare. L'uscita più recente è stata la sconfitta 2-1 contro la Croazia il 27 giugno, che ha interrotto la striscia imbattuta nel torneo. Prima di quella gara, le Black Stars avevano fermato l'Inghilterra sullo 0-0 e aperto il loro Mondiale con un 1-0 sul Panama. Nelle amichevoli, un pareggio 1-1 con il Galles e una sconfitta 2-0 contro il Messico completano il quadro. In cinque partite, il Ghana ha segnato tre gol e ne ha incassati quattro.

Precedenti

Non esistono precedenti recenti tra Colombia e Ghana. Si tratta del primo incontro ufficiale tra le due nazionali, un confronto intercontinentale inedito che non ha storia recente da cui attingere.

Classifica





La Colombia ha concluso al primo posto nel Girone K dei Mondiali. Il Ghana ha avanzato dal Girone L come terza classificata.





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