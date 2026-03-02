Dove vedere Cittadella-Inter U23 in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Inter Under 23 e Cittadella si sfidano nel turno infrasettimanale di Serie C, valevole per la giornata numero 30 del torneo.
Le squadre di Iori e Vecchi sono entrambe in zona playoff, ma nelle ultime settimane l’Inter soprattutto ha rallentato, scivolando all’ottavo posto.
Servirà, dunque, una reazione per cementare la propria posizione fra le prime dieci, mentre i veneti vogliono assolutamente provare a scalare la classifica col mirino puntato sul terzo posto, distante solo quattro punti.
Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.
Come guardare Cittadella-Inter U23 in diretta? Canale TV e diretta streaming
Per gli abbonati all'emittente satellitare, il canale di riferimento per seguire la sfida sarà Sky Sport 254.
Sarà possibile seguire Cittadella-Inter U23 anche in streaming su varie tipologie di dispositivi. Gli abbonati Sky potranno farlo attraverso il servizio Sky Go.
Un'ulteriore opzione è rappresentata da NOW, ovvero il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offrirà la visione della gara a coloro che sottoscrivono il pacchetto ‘Sport’.
Cittadella-Inter U23: ora di inizio
La gara fra Cittadella e Inter U23, valida per la 30esima giornata di Serie C Sky Wi-Fi, si giocherà martedì 3 febbraio, allo stadio Pier Cesare Tombolato, con fischio d’inizio ore 20:30.
Notizie sulle squadre e formazioni
Probabile formazione Cittadella
CITTADELLA (3-5-2): Saro; D'Alessio, Redolfi, Zilio; Perretta, Amatucci, Barberis, Anastasia, Crialese; Bunino, Rabbi. All. Iori.
Probabile formazione Inter U23
INTER UNDER 23 (3-5-2): Calligaris; Cinquegrano, Prestia, Alexiou; Kamate, Topalovic, Kaczmarski, Berenbruch, Cocchi; La Gumina, Iddrissou. All. Vecchi.
Forma
Un pari per entrambe le squadre nel weekend: 2-2 del Cittadella in casa contro l’Ospitaletto, 0-0 dell’Inter in casa contro l’Alcione Milano.
Partite tra le due squadre
Unico precedente il match di andata: vittoria in trasferta 0-1 del Citta.
Classifica
Ottavo il Cittadella a quota 46 punti. Un gradino e cinque punti dietro c’è l’Inter U23 di Vecchi.