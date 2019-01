Dove vedere Chelsea-Nottingham Forest in tv e streaming

Il Chelsea ospita il Nottingham Forest nel terzo turno di FA Cup: dove vedere la partita in tv e streaming.

Impegno casalingo per il Chelsea nel terzo turno della FA Cup: a Londra arriva il Nottingham Forest, squadra settima in Championship e dunque in piena corsa per i playoff promozione.

I 'Blues' sono reduci dal pari interno col Southampton che rischia di creare un ulteriore allontanamento dalla vetta in campionato, risultato deludente contro una squadra in lotta per non retrocedere.

Il Nottingham Forest proverà a giocarsi le sue carte contro un avversario nettamente più forte, cercando magari il clamoroso sgambetto ai campioni in carica di questa competizione.

CHELSEA-NOTTINGHAM FOREST DIRETTA TV E STREAMING

L'incontro tra Chelsea e Nottingham Forest sarà trasmesso in diretta esclusiva su DAZN che si è aggiudicato i diritti della FA Cup. Al fischio finale, sarà possibile rivedere il match integrale on demand.

CHELSEA-NOTTINGHAM FOREST DATA E ORA

Chelsea-Nottingham Forest è in programma per sabato 5 gennaio alle ore 16 italiane, le ore 15 in Inghilterra. Si giocherà allo stadio 'Stamford Bridge' di Londra.