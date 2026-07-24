Dove vedere Celtic-Milan in diretta tv e in streaming: canali, data e orario

Celtic-Milan è trasmessa in diretta in Italia. Di seguito trovi i canali TV e le opzioni di live streaming disponibili per seguire la partita.

Come vedere Celtic-Milan con una VPN

Se viaggi all'estero o semplicemente desideri accedere ai tuoi soliti servizi di streaming da un'altra parte del mondo, potresti incontrare restrizioni geografiche. In questo caso, una rete privata virtuale (VPN) può essere molto utile.

Una VPN, come ExpressVPN, ti permette di stabilire una connessione online sicura e crittografata. Cambiando virtualmente la tua posizione in un paese in cui la partita viene trasmessa, puoi aggirare le restrizioni geografiche e guardare la tua squadra del cuore in diretta.

Celtic-Milan: le ultime

Celtic e Milan si affrontano in un'amichevole estiva che porta i rossoneri a misurare la propria condizione fisica e tattica nella fase di preparazione alla stagione 2026-27.

Per il Celtic si tratta di un test di prestigio durante il ritiro pre-campionato. Gli scozzesi arrivano all'appuntamento dopo un precampionato altalenante: un pareggio contro il Middlesbrough e una sconfitta pesante per 4-1 contro lo Sporting CP nelle ultime settimane hanno messo in evidenza margini di miglioramento ancora ampi.

In casa Milan, l'estate è stata segnata da movimenti importanti. Ruben Amorim si prepara a guidare i rossoneri per la prima volta, e il club ha già ufficializzato il rinnovo contrattuale di Luka Modric, che resterà a San Siro per un'altra stagione con l'obiettivo di recitare un ruolo da protagonista.

Il futuro di Rafael Leão, invece, continua ad alimentare discussioni. Il Fenerbahçe ha avanzato un'offerta da circa 60 milioni di euro con un pacchetto salariale importante, e l'assenza di concrete proposte dalla Premier League o dalla Liga lascia spazio alle ambizioni turche. La situazione resta aperta.

Per seguire la sfida tra Celtic e Milan in diretta, di seguito trovi tutte le informazioni su canale TV, live streaming e orario di calcio d'inizio.

Precedenti

L'incontro più recente tra Milan e Celtic risale al 3 dicembre 2020, quando i rossoneri si imposero 4-2 in casa nella fase a gironi dell'Europa League. Nelle ultime cinque sfide ufficiali tra le due squadre, il Milan ha vinto quattro volte contro una sola vittoria del Celtic, segnando complessivamente 13 reti e subendone 3. I precedenti in Champions League, con i successi milanisti nel 2013 e nel 2007, confermano la netta superiorità storica dei rossoneri in questo confronto diretto.





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Come guardare sul grande schermo

Guardare sul telefono o sul laptop va bene, ma lo sport in diretta si apprezza al meglio sul grande schermo.





Ecco come far funzionare la VPN sulla tua TV

Smart TV e Fire Stick: la maggior parte delle TV e dei dispositivi Android, come Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast con Google TV, dispongono di app VPN native. Cerca semplicemente il tuo provider VPN nell'app store della TV, accedi e connettiti come faresti sul tuo telefono.



Apple TV, Roku e console: questi dispositivi spesso non supportano app VPN dirette. La soluzione più semplice è utilizzare Smart DNS (di solito disponibile nelle impostazioni del tuo account VPN) o duplicare/trasmettere lo streaming dal tuo telefono o laptop connesso alla VPN alla TV.







