Coppa del Mondo - Mondiali - Girone A Mexico City Stadium

La partita tra Cechia e Messico è trasmessa in diretta su DAZN. Di seguito trovate i dettagli per seguire la gara in streaming.

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Cechia-Messico: data e orario

Cechia e Messico si sfidano al Mexico City Stadium nella terza e ultima giornata del Girone A della Coppa del Mondo 2026. La partita è in programma il 24 giugno 2026 e vale, per una delle due squadre, la qualificazione agli ottavi di finale.

Il Messico arriva a questa gara già qualificato e in testa al girone con sei punti. Javier Aguirre ha costruito una squadra solida e difficile da battere: El Tri ha vinto le prime due partite senza subire reti, prima contro il Sudafrica per 2-0 e poi contro la Corea del Sud per 1-0 grazie al gol di Luis Romo nella ripresa. Non è un caso che, in tutto il 2026, il Messico abbia concesso appena due gol.

Per la Cechia, la situazione è ben diversa. La squadra di Miroslav Koubek ha un solo punto dopo il pareggio per 1-1 contro il Sudafrica nella seconda giornata, con il gol di Michal Sadilek vanificato da un rigore di Teboho Mokoena all'83'. Una sconfitta stasera significherebbe eliminazione certa.

Patrik Schick e Adam Hlozek guidano l'attacco ceco con la consapevolezza che non ci sono più margini di errore. La Cechia deve vincere e sperare che il risultato parallelo tra Sudafrica e Corea del Sud sia favorevole.

Dal lato messicano, Aguirre ha già dichiarato di voler usare questa partita per costruire slancio in vista degli ottavi. El Tri torna all'Azteca dopo aver giocato la seconda gara a Guadalajara, e il pubblico di casa sarà ancora una volta un fattore determinante.

Per sapere come seguire la partita in diretta, di seguito trovate tutte le informazioni su canale TV, live streaming e orario del calcio d'inizio.

Formazioni

Miroslav Koubek può contare sull'intera rosa per questa gara decisiva: nessun infortunato né squalificato tra le fila della Cechia. Il portiere titolare dovrebbe essere Matej Kovar, con Robin Hranac, Ladislav Krejci e Tomas Holes a formare la difesa a tre. Vladimir Coufal e Michal Sadilek sono attesi sulle fasce, mentre Vladimir Darida e Lukas Cerv presidieranno il centrocampo. In attacco, Adam Hlozek e Alexandr Sojka supporteranno Patrik Schick.

Anche Javier Aguirre non ha problemi di formazione: nessun infortunio né squalifica per il Messico. Il portiere Jose Rangel sarà protetto da una difesa a quattro composta da Jesus Gallardo, Johan Vasquez, Israel Reyes e Jorge Sanchez. A centrocampo spazio a Erik Lira, Brian Gutierrez e Luis Romo. Santiago Gimenez guiderà l'attacco affiancato da Julian Quinones e Roberto Alvarado. Eventuali aggiornamenti saranno comunicati prima del calcio d'inizio.

Giocatori infortunati e squalificati Infortuni e squalifiche 14 D. Jurasek Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso

Stato di forma

La Cechia arriva a questa partita con un bilancio di due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque uscite. Il risultato più recente è il pareggio per 1-1 contro il Sudafrica nella Coppa del Mondo il 18 giugno, preceduto dalla sconfitta per 2-1 contro la Corea del Sud il 12 giugno. In precedenza, i cechi avevano battuto il Guatemala per 3-1 e il Kosovo per 2-1 in amichevole. Nelle cinque gare complessive, la Cechia ha segnato sette gol e ne ha subiti altrettanti.

Il Messico presenta un ruolino di marcia nettamente superiore: cinque vittorie nelle ultime cinque partite, con undici gol segnati e zero subiti. L'ultimo risultato è il successo per 1-0 sulla Corea del Sud il 19 giugno, mentre il 11 giugno El Tri aveva battuto il Sudafrica per 2-0. In preparazione al torneo, il Messico aveva travolto la Serbia per 5-1, vinto per 1-0 contro l'Australia e per 2-0 contro il Ghana. Cinque partite, cinque clean sheet: un dato che racconta meglio di qualsiasi analisi la solidità difensiva della squadra di Aguirre.

Precedenti

Non sono disponibili dati sui precedenti diretti tra Cechia e Messico nelle ultime cinque partite. Questa sfida al Mexico City Stadium rappresenta l'unico incontro registrato nel dataset disponibile tra le due nazionali.

Classifica





Nel Girone A della Coppa del Mondo, il Messico guida la classifica con sei punti. La Cechia occupa la terza posizione con un solo punto all'attivo dopo due giornate.





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