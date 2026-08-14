Dove vedere Catanzaro-Sudtirol in diretta tv e in streaming: canali, data e orario

Coppa Italia - 1/32 15 ago 2026 - 12:00

La partita tra Catanzaro e Sudtirol è trasmessa in chiaro in Italia. Di seguito trovi il canale TV e l'opzione di live streaming disponibile.

Come vedere Catanzaro-Sudtirol con una VPN

Se viaggi all'estero o semplicemente desideri accedere ai tuoi soliti servizi di streaming da un'altra parte del mondo, potresti incontrare restrizioni geografiche. In questo caso, una rete privata virtuale (VPN) può essere molto utile.

Una VPN, come ExpressVPN, ti permette di stabilire una connessione online sicura e crittografata. Cambiando virtualmente la tua posizione in un paese in cui la partita viene trasmessa, puoi aggirare le restrizioni geografiche e guardare la tua squadra del cuore in diretta.

Catanzaro-Sudtirol: sabato 15 agosto ore 18

Catanzaro e Sudtirol si affrontano in Coppa Italia, con le due squadre di Serie B pronte a sfidarsi in una gara a eliminazione diretta che mette in palio il passaggio al turno successivo.

Il Catanzaro arriva a questo appuntamento dopo una stagione in Serie B caratterizzata da alti e bassi. La vittoria per 0-2 sul campo del Monza nell'ultimo turno di campionato ha dato morale al gruppo di Giorgio Gorgone, anche se le due sconfitte precedenti contro Palermo e Monza avevano frenato il ritmo.

Il Sudtirol, guidato da Davide Possanzini, ha vissuto un finale di stagione più opaco. Quattro risultati utili consecutivi — tre pareggi e una sconfitta — raccontano di una squadra che fatica a trovare continuità offensiva, come dimostrano i due 0-0 di fila contro il Bari.

Lo storico recente tra le due formazioni è equilibrato. Gli altoatesini hanno vinto l'ultimo precedente diretto in Serie B, ma il Catanzaro conosce bene i propri avversari dopo numerosi incontri ravvicinati nel corso degli ultimi due anni.

Per entrambe le squadre la Coppa Italia rappresenta un'occasione per ritrovare ritmo e fiducia in vista della prossima stagione. Chi vuole seguire la partita in diretta può trovare di seguito tutte le informazioni su come vederla in TV e in streaming.

Stato di forma

Il Catanzaro ha raccolto tre vittorie e due sconfitte nelle ultime cinque partite di Serie B, con un bilancio di 8 gol segnati e 4 subiti. I calabresi hanno chiuso la stagione regolare con un successo esterno per 0-2 contro il Monza, dopo aver perso 0-2 nella gara di andata dei playoff e 2-0 contro il Palermo. Da segnalare anche il netto 3-0 rifilato al Palermo e l'identico risultato contro l'Avellino.

Il Sudtirol ha invece totalizzato zero vittorie nelle ultime cinque gare, con tre pareggi e due sconfitte. Gli altoatesini non segnano da tre partite consecutive, avendo pareggiato 0-0 due volte con il Bari e 1-1 con la Juve Stabia. Le sconfitte contro Sampdoria (1-0) e Mantova (0-3) completano un periodo difficile per la squadra di Possanzini.

Precedenti

L'ultimo precedente tra le due squadre risale al 31 gennaio 2026, quando il Sudtirol si impose 2-1 sul Catanzaro in Serie B. In precedenza, il confronto dell'agosto 2025 era terminato 1-1, così come quello del gennaio 2025. Sui cinque incontri disponibili, il Catanzaro conta una vittoria (3-0 nell'ottobre 2024), il Sudtirol una vittoria e tre pareggi, con i gol complessivi che testimoniano sfide generalmente equilibrate.





Scarica e installa: Iscriviti a ExpressVPN o a un altro servizio VPN affidabile (consulta la guida di GOAL qui) e scarica l'app sul tuo dispositivo.

Connettiti a un server: Apri l'app e seleziona la posizione del server in cui viene trasmessa la partita (ad esempio, se ti trovi nel Regno Unito ma vuoi guardare uno streaming statunitense, connettiti a un server statunitense).

Cancella la cache: A volte il browser memorizza la tua posizione precedente. Cancella i cookie o aggiorna il browser per assicurarti che la modifica abbia effetto.

Inizia lo streaming: Vai al sito web e all'app del tuo emittente e goditi la partita.

Come guardare sul grande schermo

Guardare sul telefono o sul laptop va bene, ma lo sport in diretta si apprezza al meglio sul grande schermo.





Ecco come far funzionare la VPN sulla tua TV

Smart TV e Fire Stick: la maggior parte delle TV e dei dispositivi Android, come Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast con Google TV, dispongono di app VPN native. Cerca semplicemente il tuo provider VPN nell'app store della TV, accedi e connettiti come faresti sul tuo telefono.



Apple TV, Roku e console: questi dispositivi spesso non supportano app VPN dirette. La soluzione più semplice è utilizzare Smart DNS (di solito disponibile nelle impostazioni del tuo account VPN) o duplicare/trasmettere lo streaming dal tuo telefono o laptop connesso alla VPN alla TV.







