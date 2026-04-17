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Dove vedere Catania-Potenza in tv e streaming: canale, orario, formazioni

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Catania vs Potenza
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Potenza

Come guardare la partita di Serie C Sky Wi-Fi tra Catania e Potenza: il canale e le formazioni, tutte le ultime sul match e come seguirlo live in tv e streaming.

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Gara interna per il Catania nella 37esima e penultima giornata del campionato di Serie C. Al Massimino arriva il Potenza, fresco vincitore della Coppa Italia di categoria.

Per gli etnei è stata una settimana particolare: è arrivato l’esonero di Vialli in panchina, sulla quale è tornato Mimmo Toscano.

Il Potenza, invece, vuol chiudere al meglio la regular season, pur essendo chiaramente già qualificato ai playoff, con la certezza di saltare i primi due turni in virtù del trionfo in Coppa Italia. 

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.

Come guardare Catania-Potenza in diretta? Canale TV e diretta streaming

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Catania
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Potenza
POT
Catania-Potenza verrà proposta in diretta televisiva da Sky.

Per gli abbonati all'emittente satellitare, il canale di riferimento per seguire la sfida sarà Sky Sport 251.

Sarà possibile seguire Catania-Potenza anche in streaming su varie tipologie di dispositivi. Gli abbonati Sky potranno farlo attraverso il servizio Sky Go.

Un'ulteriore opzione è rappresentata da NOW, ovvero il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offrirà la visione della gara a coloro che sottoscrivono il pacchetto ‘Sport’.

Come guardare ovunque con una VPN 

Se ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite con il tuo solito servizio di streaming. Una VPN, come NordVPN, ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL alle migliori VPN per lo streaming sportivo.

Catania-Potenza: ora di inizio

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Serie C - Grp. C

La gara fra Catania e Potenza, valida per la 37esima giornata di Serie C Sky Wi-Fi, si giocherà domenica 19 marzo, allo stadio Angelo Massimino, con fischio d’inizio ore 20:30.

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabile formazione Catania

CATANIA (3-4–2-1): Dini; Pieraccini, Miceli, Allegretto; Casasola, Quaini, Di Tacchio, Donnarumma. Jimenez, Cicerelli; Caturano. All. Toscano

Probabile formazione Potenza

POTENZA (4-3-3): Guiotto; Adjapong, Riggio, Camigliano, Rocchetti; Siatounis, Lucas Felippe, Erradi; Schimmmenti, Murano, D'Auria. All. De Giorgio

Forma

CAT
-Forma

Goal segnato (subito)
5/6
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre a segno
3/5

POT
-Forma

Goal segnato (subito)
12/8
Partite con più di 2,5 gol
5/5
Entrambe le squadre a segno
4/5

Partite tra le due squadre

CAT

Ultime 5 partite

POT

2

Vittorie

2

Pareggi

1

Vittoria

4

Goal segnati

4
Partite con più di 2,5 gol
1/5
Entrambe le squadre a segno
2/5

Classifica

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