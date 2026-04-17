Dove vedere Catania-Potenza in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Gara interna per il Catania nella 37esima e penultima giornata del campionato di Serie C. Al Massimino arriva il Potenza, fresco vincitore della Coppa Italia di categoria.
Per gli etnei è stata una settimana particolare: è arrivato l’esonero di Vialli in panchina, sulla quale è tornato Mimmo Toscano.
Il Potenza, invece, vuol chiudere al meglio la regular season, pur essendo chiaramente già qualificato ai playoff, con la certezza di saltare i primi due turni in virtù del trionfo in Coppa Italia.
Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.
Come guardare Catania-Potenza in diretta? Canale TV e diretta streaming
Per gli abbonati all'emittente satellitare, il canale di riferimento per seguire la sfida sarà Sky Sport 251.
Sarà possibile seguire Catania-Potenza anche in streaming su varie tipologie di dispositivi. Gli abbonati Sky potranno farlo attraverso il servizio Sky Go.
Un'ulteriore opzione è rappresentata da NOW, ovvero il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offrirà la visione della gara a coloro che sottoscrivono il pacchetto ‘Sport’.
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Catania-Potenza: ora di inizio
La gara fra Catania e Potenza, valida per la 37esima giornata di Serie C Sky Wi-Fi, si giocherà domenica 19 marzo, allo stadio Angelo Massimino, con fischio d’inizio ore 20:30.
Notizie sulle squadre e formazioni
Probabile formazione Catania
CATANIA (3-4–2-1): Dini; Pieraccini, Miceli, Allegretto; Casasola, Quaini, Di Tacchio, Donnarumma. Jimenez, Cicerelli; Caturano. All. Toscano
Probabile formazione Potenza
POTENZA (4-3-3): Guiotto; Adjapong, Riggio, Camigliano, Rocchetti; Siatounis, Lucas Felippe, Erradi; Schimmmenti, Murano, D'Auria. All. De Giorgio