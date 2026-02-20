Dove vedere Catania-Giugliano in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Catania e Giugliano si affrontano nella ventottesima giornata del girone C di Serie C. Al Massimino le due squadre giocano per ottenere tre punti fondamentali per i rispettivi obiettivi: gli etnei vanno a caccia della promozione diretta, inseguendo un Benevento adesso a +5.
Settimana positiva per la formazione di Toscano, che ha battuto nettamente il Trapani nel recupero.
Periodo positivo, invece, per il Giugliano, che nelle ultime cinque gare ha ottenuto 8 punti, tornando a credere nella salvezza diretta.
Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.
Come guardare Catania-Giugliano in diretta? Canale TV e diretta streaming
Catania-Giugliano verrà proposta in diretta televisiva da Sky.
Per gli abbonati all'emittente satellitare, il canale di riferimento per seguire la sfida sarà Sky Sport Calcio e Sky Sport 251.
Sarà possibile seguire Catania-Giugliano anche in streaming su varie tipologie di dispositivi. Gli abbonati Sky potranno farlo attraverso il servizio Sky Go.
Un'ulteriore opzione è rappresentata da NOW, ovvero il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offrirà la visione della gara a coloro che sottoscrivono il pacchetto ‘Sport’.
Catania-Giugliano: ora di inizio
Notizie sulle squadre e formazioni
Probabile formazione Catania
CATANIA (3-4-2-1): Dini; Pieraccini, Allegretto, Celli; Casasola, Quaini, Di Tacchio, Donnarumma; Lunetta, Jimenez; Forte. All. Toscano.
Probabile formazione Giugliano
GIUGLIANO (3-5-2): Greco; Laezza, Caldore, D'Avino; Marchisano, De Rosa, Zammarini, Broh, D'Agostino; Ogunseye, Prado. All. Di Napoli.
Forma
Il Catania ha ritrovato nel derby col Trapani una vittoria che mancava da tre gare, mentre il Giugliano è reduce da un buon bottino: due successi nelle ultime tre.
Partite tra le due squadre
Classifica
Catania secondo in classifica con 56 punti, cinque in meno rispetto al Benevento. Sono 24, invece, quelli del Giugliano, terzultimo a -4 dalla salvezza diretta.