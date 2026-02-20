Goal.com
Serie C
team-logoCatania
team-logoGiugliano
GOAL

Dove vedere Catania-Giugliano in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Come guardare la partita di Serie C Sky Wi-Fi tra Catania e Giugliano: il canale e le formazioni, tutte le ultime sul match e come seguirlo live in tv e streaming.

Catania e Giugliano si affrontano nella ventottesima giornata del girone C di Serie C. Al Massimino le due squadre giocano per ottenere tre punti fondamentali per i rispettivi obiettivi: gli etnei vanno a caccia della promozione diretta, inseguendo un Benevento adesso a +5.

Settimana positiva per la formazione di Toscano, che ha battuto nettamente il Trapani nel recupero.

Periodo positivo, invece, per il Giugliano, che nelle ultime cinque gare ha ottenuto 8 punti, tornando a credere nella salvezza diretta. 

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.

Come guardare Catania-Giugliano in diretta? Canale TV e diretta streaming

Serie C
Catania crest
Catania
CAT
Giugliano crest
Giugliano
GIU

Catania-Giugliano verrà proposta in diretta televisiva da Sky.

Per gli abbonati all'emittente satellitare, il canale di riferimento per seguire la sfida sarà Sky Sport Calcio e Sky Sport 251.

Sarà possibile seguire Catania-Giugliano anche in streaming su varie tipologie di dispositivi. Gli abbonati Sky potranno farlo attraverso il servizio Sky Go.

Un'ulteriore opzione è rappresentata da NOW, ovvero il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offrirà la visione della gara a coloro che sottoscrivono il pacchetto ‘Sport’.

Come guardare ovunque con una VPN 

Se ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite con il tuo solito servizio di streaming. Una VPN, come NordVPN, ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL alle migliori VPN per lo streaming sportivo.

Catania-Giugliano: ora di inizio

crest
Serie C - Grp. C

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabile formazione Catania

CATANIA (3-4-2-1): Dini; Pieraccini, Allegretto, Celli; Casasola, Quaini, Di Tacchio, Donnarumma; Lunetta, Jimenez; Forte. All. Toscano.

Probabile formazione Giugliano

GIUGLIANO (3-5-2): Greco; Laezza, Caldore, D'Avino; Marchisano, De Rosa, Zammarini, Broh, D'Agostino; Ogunseye, Prado. All. Di Napoli.

Forma

CAT
-Forma

Goal segnato (subito)
8/4
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre a segno
2/5

GIU
-Forma

Goal segnato (subito)
7/3
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre a segno
2/5

Il Catania ha ritrovato nel derby col Trapani una vittoria che mancava da tre gare, mentre il Giugliano è reduce da un buon bottino: due successi nelle ultime tre.

Partite tra le due squadre

CAT

Ultime 5 partite

GIU

3

Vittorie

0

Pareggi

2

Vittorie

13

Goal segnati

9
Partite con più di 2,5 gol
5/5
Entrambe le squadre a segno
4/5

Classifica

Catania secondo in classifica con 56 punti, cinque in meno rispetto al Benevento. Sono 24, invece, quelli del Giugliano, terzultimo a -4 dalla salvezza diretta. 

0