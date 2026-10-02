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Serie C
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Simone Giromini
Con il contributo di

Dove vedere Catania-Crotone in diretta tv e in streaming: canali, data e orario

Dove vedere la partita di Serie C tra Catania e Crotone: tutte le informazioni utili per guardare il match in tv e in streaming, l'orario del fischio d'inizio e le ultime notizie sulle squadre.

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Serie C - Game Week 8

Catania-Crotone sarà trasmessa in diretta TV e in live streaming. Di seguito i canali disponibili per seguire il match.

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Catania-Crotone: sabato 3 ottobre ore 20:30

Catania e Crotone si affrontano in Serie C in una sfida tra due squadre del girone meridionale con obiettivi molto diversi in questa fase della stagione.

I padroni di casa arrivano all'appuntamento dopo una vittoria esterna contro la Casertana, risultato che ha confermato una certa solidità nelle ultime uscite. Il Catania ha mostrato continuità offensiva, segnando in quattro delle ultime cinque gare di campionato e trovando addirittura quattro gol in due di queste occasioni.

Il Crotone, dal canto suo, ha aperto il turno con un successo sulla Salernitana, interrompendo una serie di risultati altalenanti che includeva un pareggio e una sconfitta nelle due precedenti trasferte. La squadra calabrese cerca punti pesanti per risalire la classifica.

Le due formazioni si conoscono bene: si sono già affrontate più volte negli ultimi anni, con esiti spesso imprevedibili. L'ultimo precedente ha sorriso al Crotone, che si era imposto per 2-0 in casa ad aprile.

Per il Catania giocare davanti al proprio pubblico rappresenta un vantaggio da sfruttare, mentre il Crotone vorrà dimostrare di poter fare risultato lontano dalle mura amiche.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire la partita in diretta TV e in live streaming.

Stato di forma

CAT

CAT - Forma

COS
V4-0
SCA
S1-2
PIC
V2-4
BAR
D0-0
CAS
V1-2
Gol segnato (subito)
11/5
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5
CRO

CRO - Forma

BAR
D2-2
SAV
D1-1
INT
S0-2
MON
D2-2
SAL
V2-1
Gol segnato (subito)
7/8
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5

Il Catania arriva a questa gara con un bilancio di tre vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime cinque partite di Serie C. I siciliani hanno chiuso il ciclo più recente battendo la Casertana per 2-1 in trasferta, dopo aver pareggiato 0-0 con il Barletta. Da segnalare la netta vittoria per 4-0 sul Cosenza e il successo per 2-4 sul campo del Picerno.

Il Crotone presenta un ruolino di una vittoria, tre pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque uscite. La squadra ha battuto la Salernitana per 2-1 nell'ultimo turno, dopo aver pareggiato 2-2 con il Monopoli. L'unica sconfitta è arrivata contro l'Inter U23 per 0-2.

Precedenti

Testa a testa

CataniaPareggioCrotone
1
1
3
Serie C
Crotone badge
Crotone
CRO
2
Catania badge
Catania
CAT
0
FIN
Serie C
Catania badge
Catania
CAT
2
Crotone badge
Crotone
CRO
0
FIN
Serie C
Catania badge
Catania
CAT
0
Crotone badge
Crotone
CRO
0
FIN
Serie C
Crotone badge
Crotone
CRO
3
Catania badge
Catania
CAT
2
FIN
Serie C
Crotone badge
Crotone
CRO
3
Catania badge
Catania
CAT
0
FIN
4Gol segnati8
Partite senza 2.5 goal2/5
Entrambe le squadre hanno segnato1/5

L'ultimo precedente tra le due squadre risale all'aprile 2026, quando il Crotone si impose per 2-0 in casa in Serie C. Prima di quella gara, era stato il Catania a vincere per 2-0 nel dicembre 2025, sempre nel medesimo torneo. Considerando i cinque incontri più recenti, il Crotone guida con due vittorie contro una del Catania, con due pareggi; le reti totali segnate nelle cinque sfide ammontano a undici per il Crotone e quattro per il Catania.

Classifica

Grp. C

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
PotenzaPotenzaPOT
7511179+816
V
V
D
S
V
2
BariBariBAR
7511104+616
V
V
D
V
V
3
SorrentoSorrentoSOR
7502107+315
S
S
V
V
V
4
AZ PicernoAZ PicernoPIC
74031411+312
V
S
S
S
V
5
CasertanaCasertanaCAS
73311210+212
S
D
V
V
D
6
MonopoliMonopoliMON
732264+211
V
D
D
V
S
7
Audace CerignolaAudace CerignolaACE
7313117+410
S
D
S
V
V
8
CataniaCataniaCAT
7313129+310
V
D
V
S
V
9
ScafateseScafateseSCA
7241109+110
V
D
D
V
D
10
Inter U23Inter U23INT
63121111010
V
V
S
S
D
11
CasaranoCasaranoCAS
73131011-110
S
D
V
V
S
12
SalernitanaSalernitanaSAL
7232109+19
S
V
D
V
D
13
FoggiaFoggiaFOG
722367-18
V
S
D
S
S
14
CaveseCaveseCAV
72231214-28
V
S
S
D
D
15
BarlettaBarlettaBAR
71421113-27
S
D
D
S
D
16
Team AltamuraTeam AltamuraALT
7214410-67
S
V
S
S
S
17
SavoiaSavoiaSAV
7133911-26
S
D
D
D
V
18
GiuglianoGiuglianoGIU
61141116-54
S
V
S
S
S
19
CosenzaCosenzaCOS
7025516-112
S
D
S
D
S
20
CrotoneCrotoneCRO
7133710-30
V
D
S
D
D
Promozione
Play-Off Promozione
Play-Off Retrocessione
Retrocessione


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