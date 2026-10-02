Dove vedere Catania-Crotone in diretta tv e in streaming: canali, data e orario

Serie C - Game Week 8 3 ott 2026 - 14:30

Catania-Crotone sarà trasmessa in diretta TV e in live streaming. Di seguito i canali disponibili per seguire il match.

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Catania-Crotone: sabato 3 ottobre ore 20:30

Catania e Crotone si affrontano in Serie C in una sfida tra due squadre del girone meridionale con obiettivi molto diversi in questa fase della stagione.

I padroni di casa arrivano all'appuntamento dopo una vittoria esterna contro la Casertana, risultato che ha confermato una certa solidità nelle ultime uscite. Il Catania ha mostrato continuità offensiva, segnando in quattro delle ultime cinque gare di campionato e trovando addirittura quattro gol in due di queste occasioni.

Il Crotone, dal canto suo, ha aperto il turno con un successo sulla Salernitana, interrompendo una serie di risultati altalenanti che includeva un pareggio e una sconfitta nelle due precedenti trasferte. La squadra calabrese cerca punti pesanti per risalire la classifica.

Le due formazioni si conoscono bene: si sono già affrontate più volte negli ultimi anni, con esiti spesso imprevedibili. L'ultimo precedente ha sorriso al Crotone, che si era imposto per 2-0 in casa ad aprile.

Per il Catania giocare davanti al proprio pubblico rappresenta un vantaggio da sfruttare, mentre il Crotone vorrà dimostrare di poter fare risultato lontano dalle mura amiche.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire la partita in diretta TV e in live streaming.

Stato di forma

Il Catania arriva a questa gara con un bilancio di tre vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime cinque partite di Serie C. I siciliani hanno chiuso il ciclo più recente battendo la Casertana per 2-1 in trasferta, dopo aver pareggiato 0-0 con il Barletta. Da segnalare la netta vittoria per 4-0 sul Cosenza e il successo per 2-4 sul campo del Picerno.

Il Crotone presenta un ruolino di una vittoria, tre pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque uscite. La squadra ha battuto la Salernitana per 2-1 nell'ultimo turno, dopo aver pareggiato 2-2 con il Monopoli. L'unica sconfitta è arrivata contro l'Inter U23 per 0-2.

Precedenti

L'ultimo precedente tra le due squadre risale all'aprile 2026, quando il Crotone si impose per 2-0 in casa in Serie C. Prima di quella gara, era stato il Catania a vincere per 2-0 nel dicembre 2025, sempre nel medesimo torneo. Considerando i cinque incontri più recenti, il Crotone guida con due vittorie contro una del Catania, con due pareggi; le reti totali segnate nelle cinque sfide ammontano a undici per il Crotone e quattro per il Catania.

Classifica





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