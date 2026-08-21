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Serie B
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Simone Giromini

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Dove vedere Carrarese-Mantova in diretta tv e in streaming: canali, data e orario

Dove vedere la partita di Serie B tra Carrarese e Mantova: tutte le informazioni utili per guardare il match in tv e in streaming, l'orario del fischio d'inizio e le ultime notizie sulle squadre.

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Serie B - Game Week 1
Stadio Dei Marmi

Carrarese-Mantova sarà trasmessa in diretta su DAZN e LaB Channel. Di seguito i dettagli per seguire la partita in TV e in live streaming.

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Carrarese-Mantova: sabato 22 agosto ore 19

Allo Stadio Dei Marmi di Carrara la Carrarese ospita il Mantova, due squadre che si ritrovano di fronte dopo i numerosi precedenti degli ultimi due campionati.

La Carrarese di Gabriele Cioffi arriva a questo appuntamento con il morale non altissimo. I toscani hanno chiuso la scorsa stagione con tre sconfitte nelle ultime tre di campionato, subendo tra l'altro un pesante 3-0 dal Frosinone. Il precampionato non ha portato segnali incoraggianti: prima la sconfitta contro il Napoli, poi l'eliminazione dalla Coppa Italia per mano del Torino.

Il Mantova, al contrario, si presenta a Carrara con ben altra fiducia. La squadra di Francesco Modesto ha appena compiuto un'impresa sorprendente, eliminando la Lazio di Gattuso all'Olimpico nei trentaduesimi di Coppa Italia grazie alle reti di Ruocco e Cajazzo. Un risultato che ha fatto rumore e che certifica la crescita del gruppo lombardo.

Nelle ultime cinque partite tra le due squadre, non mancano i precedenti ravvicinati: due pareggi e una vittoria del Mantova raccontano di un confronto equilibrato e spesso combattuto.

Di seguito tutte le informazioni su dove seguire la partita in diretta TV e streaming.

Stato di forma

CAR

CAR - Forma

FRC
S3-0
CES
D0-0
VEN
S2-1
NAP
S2-0
TOR
S1-0
Gol segnato (subito)
1/8
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
1/5
MAN

MAN - Forma

AVE
S0-2
SUD
V0-3
MON
V3-2
FRC
S5-0
LAZ
V0-2
Gol segnato (subito)
8/9
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
1/5

La Carrarese arriva a questa partita con un ruolino di marcia difficile nelle ultime cinque uscite: quattro sconfitte e un pareggio, senza alcuna vittoria. L'ultimo risultato utile è stato lo 0-0 contro il Cesena, mentre la sconfitta più recente è arrivata contro il Torino in Coppa Italia per 1-0. Nelle cinque gare considerate, i toscani hanno segnato appena due gol subendone otto.

Il Mantova presenta invece un bilancio di tre vittorie, nessun pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque partite. Il risultato più recente è la vittoria per 2-0 contro la Lazio in Coppa Italia, un successo esterno di grande peso. In precedenza, la squadra lombarda aveva battuto il Monza 3-2 e vinto 3-0 in casa del Sudtirol, mettendo insieme dieci gol segnati e sette subiti nel periodo.

Precedenti

Testa a testa

CarraresePareggioMantova
0
3
1
Serie B
Mantova badge
Mantova
MAN
1
Carrarese badge
Carrarese
CAR
1
FIN
Serie B
Carrarese badge
Carrarese
CAR
0
Mantova badge
Mantova
MAN
0
FIN
Serie B
Mantova badge
Mantova
MAN
2
Carrarese badge
Carrarese
CAR
1
FIN
Serie B
Carrarese badge
Carrarese
CAR
1
Mantova badge
Mantova
MAN
1
FIN
3Gol segnati4
Partite senza 2.5 goal1/4
Entrambe le squadre hanno segnato3/4

L'incontro più recente tra le due squadre risale al 1° marzo 2026, quando il Mantova ospitò la Carrarese in Serie B: finì 1-1. Guardando agli ultimi quattro precedenti, il bilancio complessivo mostra una vittoria per il Mantova, due pareggi e nessuna vittoria per la Carrarese, con i gol totali che si dividono equamente in un confronto sempre combattuto.

Classifica

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
Ascoli Calcio 1898 FCAscoli Calcio 1898 FCASC
00000000
2
AvellinoAvellinoAVE
00000000
3
BeneventoBeneventoBEN
00000000
4
Calcio PadovaCalcio PadovaBSP
00000000
5
CarrareseCarrareseCAR
00000000
6
CatanzaroCatanzaroCAT
00000000
7
CesenaCesenaCES
00000000
8
CremoneseCremoneseCRE
00000000
9
EmpoliEmpoliEMP
00000000
10
Hellas VeronaHellas VeronaVER
00000000
11
Juve StabiaJuve StabiaJUV
00000000
12
LR VicenzaLR VicenzaLRV
00000000
13
MantovaMantovaMAN
00000000
14
ModenaModenaMOD
00000000
15
PalermoPalermoPAL
00000000
16
PisaPisaPIS
00000000
17
S.S. ArezzoS.S. ArezzoARE
00000000
18
SampdoriaSampdoriaSAM
00000000
19
SudtirolSudtirolSUD
00000000
20
Virtus EntellaVirtus EntellaVEN
00000000
Promozione
Play-Off Promozione
Play-Off Retrocessione
Retrocessione



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