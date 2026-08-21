Dove vedere Carrarese-Mantova in diretta tv e in streaming: canali, data e orario

Serie B - Game Week 1 22 ago 2026 - 13:00 Stadio Dei Marmi

Carrarese-Mantova sarà trasmessa in diretta su DAZN e LaB Channel. Di seguito i dettagli per seguire la partita in TV e in live streaming.

Come vedere Carrarese-Mantova con una VPN

Se viaggi all'estero o semplicemente desideri accedere ai tuoi soliti servizi di streaming da un'altra parte del mondo, potresti incontrare restrizioni geografiche. In questo caso, una rete privata virtuale (VPN) può essere molto utile.

Una VPN, come ExpressVPN, ti permette di stabilire una connessione online sicura e crittografata. Cambiando virtualmente la tua posizione in un paese in cui la partita viene trasmessa, puoi aggirare le restrizioni geografiche e guardare la tua squadra del cuore in diretta.

Carrarese-Mantova: sabato 22 agosto ore 19

Allo Stadio Dei Marmi di Carrara la Carrarese ospita il Mantova, due squadre che si ritrovano di fronte dopo i numerosi precedenti degli ultimi due campionati.

La Carrarese di Gabriele Cioffi arriva a questo appuntamento con il morale non altissimo. I toscani hanno chiuso la scorsa stagione con tre sconfitte nelle ultime tre di campionato, subendo tra l'altro un pesante 3-0 dal Frosinone. Il precampionato non ha portato segnali incoraggianti: prima la sconfitta contro il Napoli, poi l'eliminazione dalla Coppa Italia per mano del Torino.

Il Mantova, al contrario, si presenta a Carrara con ben altra fiducia. La squadra di Francesco Modesto ha appena compiuto un'impresa sorprendente, eliminando la Lazio di Gattuso all'Olimpico nei trentaduesimi di Coppa Italia grazie alle reti di Ruocco e Cajazzo. Un risultato che ha fatto rumore e che certifica la crescita del gruppo lombardo.

Nelle ultime cinque partite tra le due squadre, non mancano i precedenti ravvicinati: due pareggi e una vittoria del Mantova raccontano di un confronto equilibrato e spesso combattuto.

Di seguito tutte le informazioni su dove seguire la partita in diretta TV e streaming.

Stato di forma

La Carrarese arriva a questa partita con un ruolino di marcia difficile nelle ultime cinque uscite: quattro sconfitte e un pareggio, senza alcuna vittoria. L'ultimo risultato utile è stato lo 0-0 contro il Cesena, mentre la sconfitta più recente è arrivata contro il Torino in Coppa Italia per 1-0. Nelle cinque gare considerate, i toscani hanno segnato appena due gol subendone otto.

Il Mantova presenta invece un bilancio di tre vittorie, nessun pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque partite. Il risultato più recente è la vittoria per 2-0 contro la Lazio in Coppa Italia, un successo esterno di grande peso. In precedenza, la squadra lombarda aveva battuto il Monza 3-2 e vinto 3-0 in casa del Sudtirol, mettendo insieme dieci gol segnati e sette subiti nel periodo.

Precedenti

L'incontro più recente tra le due squadre risale al 1° marzo 2026, quando il Mantova ospitò la Carrarese in Serie B: finì 1-1. Guardando agli ultimi quattro precedenti, il bilancio complessivo mostra una vittoria per il Mantova, due pareggi e nessuna vittoria per la Carrarese, con i gol totali che si dividono equamente in un confronto sempre combattuto.

Classifica









Scarica e installa: Iscriviti a ExpressVPN o a un altro servizio VPN affidabile (consulta la guida di GOAL qui) e scarica l'app sul tuo dispositivo.

Connettiti a un server: Apri l'app e seleziona la posizione del server in cui viene trasmessa la partita (ad esempio, se ti trovi nel Regno Unito ma vuoi guardare uno streaming statunitense, connettiti a un server statunitense).

Cancella la cache: A volte il browser memorizza la tua posizione precedente. Cancella i cookie o aggiorna il browser per assicurarti che la modifica abbia effetto.

Inizia lo streaming: Vai al sito web e all'app del tuo emittente e goditi la partita.

Come guardare sul grande schermo

Guardare sul telefono o sul laptop va bene, ma lo sport in diretta si apprezza al meglio sul grande schermo.





Ecco come far funzionare la VPN sulla tua TV

Smart TV e Fire Stick: la maggior parte delle TV e dei dispositivi Android, come Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast con Google TV, dispongono di app VPN native. Cerca semplicemente il tuo provider VPN nell'app store della TV, accedi e connettiti come faresti sul tuo telefono.



Apple TV, Roku e console: questi dispositivi spesso non supportano app VPN dirette. La soluzione più semplice è utilizzare Smart DNS (di solito disponibile nelle impostazioni del tuo account VPN) o duplicare/trasmettere lo streaming dal tuo telefono o laptop connesso alla VPN alla TV.







