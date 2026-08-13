Coppa Italia - 1/32 14 ago 2026 - 12:30

Cagliari-Arezzo sarà trasmessa in chiaro in Italia. Di seguito il canale su cui seguire la partita in diretta TV e le opzioni per lo streaming live.

Come vedere Cagliari-S.S. Arezzo con una VPN

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Cagliari-S.S. Arezzo: venerdì 14 agosto ore 18:30

Il Cagliari apre la propria stagione ufficiale ospitando l'Arezzo nel primo turno di Coppa Italia. I sardi tornano in campo dopo una serie di amichevoli estive, con la testa già rivolta alla Serie A che si avvicina.

Il Cagliari ha chiuso la preparazione con risultati alterni: un pareggio per 0-0 contro il Nizza e un 2-2 con l'Union Berlino hanno preceduto questa sfida ufficiale. L'ambiente intorno al club non è dei più sereni, con la situazione legata a Sebastiano Esposito che ha tenuto banco nelle ultime settimane dopo il comunicato del club e la risposta del procuratore del giocatore.

L'Arezzo arriva a questa gara con una vittoria già in tasca in Coppa Italia: nel preliminare infatti i toscani hanno battuto l'Union Brescia per 2-0 appena quattro giorni fa, dimostrando di avere gambe e mentalità per competere. La squadra proviene dalla Serie C e ha voglia di misurarsi con avversari di categoria superiore.

Per i rossoblù sardi, questo turno rappresenta un banco di prova utile per trovare ritmo e automatismi prima dell'inizio del campionato. Davanti al proprio pubblico, il Cagliari partirà favorito, ma l'Arezzo si è già mostrato in grado di sorprendere.

Per scoprire dove seguire la partita in diretta TV e in streaming, tutte le informazioni sono riportate di seguito.

Stato di forma

Il Cagliari arriva a questa gara battendo il Modena per 1-0 e il Nizza ai rigori. Oltre allo 0-0 con Nizza i rossoblù hanno pareggiato contro la Sampdoria, sempre 0-0 e 2-2 contro l'Union Berlino.

L'Arezzo arriva invece dal turno preliminare in Coppa Italia contro l'Union Brescia, passato grazie alla vittoria per 2-0, mentre in precedenza i toscani avevano superato il Napoli per 3-1 in amichevole e perso 3-2 contro l'Atalant

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