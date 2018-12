Dove vedere Cagliari-Napoli in tv e streaming

Il Cagliari ospita il Napoli alla Sardegna Arena nella 16ª giornata di Serie A: tutte le informazioni sulla partita e dove vederla in tv e streaming.

Il Cagliari di Rolando Maran ospita il Napoli di Carlo Ancelotti nella 16ª giornata di Serie A. I rossoblù sono tredicesimi con 17 punti, frutto di 3 vittorie, 8 pareggi e 4 sconfitte, gli azzurri occupono il secondo posto a quota 35, con 8 lunghezze di ritardo dalla Juventus capolista e un cammino con 11 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte.

Clicca qui per attivare il mese gratuito su DAZN: vedi oltre 100 match di Serie A e tutta la Serie B in esclusiva

Fra i sardi il bomber ed ex dell'incontro, Leonardo Pavoletti, è il miglior realizzatore con 6 goal in 13 presenze, fra i partenopei i giocatori più prolifici sono i due attaccanti Lorenzo Insigne e Dries Mertens, autori di 7 reti a testa. Il Cagliari è reduce

CAGLIARI-NAPOLI DIRETTA TV E STREAMING

La partita Cagliari-Napoli sarà trasmessa in esclusiva da Sky sui canali Sky Sport Serie A (202 del satellite, 373 del digitale terrestre) e Sky Sport (251 del satellite). La gara sarà visibile anche in streaming su pc, tablet e smartphone attraverso la piattaforma Sky Go.

CAGLIARI-NAPOLI DATA E ORA

Cagliari-Napoli si giocherà domenica 16 dicembre 2018 alle ore 18.00 alla Sardegna Arena di Cagliari. Sarà il 65° confronto fra le due squadre nel massimo campionato italiano.