Amichevoli dei club - Game Week 1 15 ago 2026 - 10:00

La partita tra Brighton e Bologna è trasmessa in diretta su DAZN. Di seguito trovi i dettagli per seguire il match in live streaming.

Come vedere Brighton & Hove Albion-Bologna con una VPN

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Brighton & Hove Albion-Bologna: sabato 15 agosto ore 16

Brighton e Bologna si sfidano in un'amichevole estiva mentre entrambe le squadre completano la preparazione pre-campionato. I Seagulls e i felsinei si incontrano in un test che mette di fronte due club con ambizioni chiare per la stagione che si apre.

Il Brighton arriva a questa partita in ottima forma nelle amichevoli estive, dopo aver travolto la Roma per 3-0 nell'ultima uscita. La vittoria, però, è costata cara: l'ala gambiana Yankuba Minteh è uscita dal campo per infortunio, aggravando i problemi di rosa di Hurzeler in vista dell'esordio in Premier League.

La squadra inglese ha vissuto un'estate intensa sul mercato. L'attaccante Danny Welbeck, storico recordman di gol in Premier League con la maglia del Brighton, ha lasciato il club per trasferirsi al Chelsea, e la dirigenza ha dovuto ricalibrare le proprie scelte offensive.

Il Bologna, dal canto suo, affronta questo appuntamento dopo una sconfitta per 4-1 contro il Pisa nell'ultima amichevole. I rossoblu stanno gestendo anche una situazione di mercato delicata: il difensore Jhon Lucumi sembra destinato alla Juventus, mentre il club ha respinto con fermezza un'offerta da 30 milioni di euro dell'Everton per Jonathan Rowe, confermando la volontà di trattenere l'ala inglese.

Nonostante le turbolenze estive, il Bologna si presenta come un avversario di qualità, reduce da un percorso di crescita che ha consolidato la sua presenza nel calcio europeo.

Per sapere dove seguire la partita in diretta TV e in live streaming, ecco tutte le informazioni necessarie.

Stato di forma

Il Brighton ha ottenuto tre vittorie nelle ultime cinque partite, con due sconfitte. I Seagulls hanno chiuso la scorsa stagione di Premier League con due ko consecutivi, perdendo 0-3 contro il Manchester United e 0-1 contro il Leeds United. Nella preparazione estiva, la squadra di Hurzeler ha trovato continuità: due successi per 4-3 contro lo Strasburgo e il netto 3-0 alla Roma testimoniano un avvio di pre-campionato positivo.

Il Bologna presenta un bilancio di due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque. I rossoblu hanno aperto la pre-season con una sconfitta per 4-0 contro l'Arminia Bielefeld, poi hanno raccolto un pareggio per 1-1 con l'FC Heidenheim e una vittoria per 2-0 sull'Iraklis. Dopo il successo per 3-1 sul Cambuur, l'ultima uscita si è conclusa con una pesante sconfitta per 4-1 contro il Pisa, segnale che la condizione della squadra è ancora in costruzione.





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