Dove vedere Brighton & Hove Albion-Roma in diretta tv e in streaming: canali, data, orario e formazioni

Amichevoli dei club - Game Week 1 8 ago 2026 - 10:00

La partita tra Brighton e Roma è trasmessa in diretta streaming su DAZN. Di seguito i dettagli per seguire l'incontro in diretta.

Come vedere Brighton & Hove Albion-Roma con una VPN

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Brighton & Hove Albion-Roma: sabato 8 agosto ore 16

Brighton & Hove Albion e Roma si affrontano in un'amichevole estiva che mette di fronte due club con ambizioni europee ben definite. I Seagulls cercano continuità dopo una stagione di Premier League conclusa in modo altalenante, mentre i giallorossi arrivano in Inghilterra nel pieno della preparazione precampionato.

Per il Brighton è un'estate di cambiamenti profondi. Danny Welbeck, capocannoniere del club in Premier League, ha lasciato la South Coast per firmare con il Chelsea, una perdita che il club dovrà gestire in vista della nuova stagione. Sul fronte delle uscite, anche Carl Rushworth ha salutato definitivamente dopo il prestito al Coventry City, dove ha contribuito alla vittoria del titolo in Championship.

La Roma, dal canto suo, sta vivendo una finestra di mercato movimentata. Manu Koné, protagonista di un Mondiale di alto livello, è al centro di voci di mercato che lo accostano a Manchester United e Arsenal, una situazione che tiene banco nell'ambiente giallorosso.

Le due squadre si conoscono bene. Si sono già affrontate in Europa League nella stagione 2023-24, con risultati opposti nelle due sfide: un quadro che rende questo incontro precampionato ancora più interessante sul piano tattico.

Per entrambe le squadre, questa amichevole rappresenta un'occasione concreta per testare schemi, condizione atletica e le ultime novità di mercato. Di seguito tutte le informazioni su come seguire la partita in diretta.

Precedenti

Gli ultimi precedenti tra Brighton e Roma risalgono all'Europa League 2023-24, con le due squadre che si sono affrontate negli ottavi di finale. All'Amex Stadium il Brighton si impose 1-0, mentre all'Olimpico la Roma si prese la rivincita con un netto 4-0 che sancì l'eliminazione degli inglesi.





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