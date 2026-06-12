Coppa del Mondo - Mondiali - Girone C New York/New Jersey Stadium

In Italia, Brasile vs Marocco è trasmessa in diretta su DAZN, Rai 1 e RaiPlay. Di seguito trovate i canali disponibili per seguire la partita in TV e in streaming.

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Brasile-Marocco: data e orario

Il Brasile apre la propria Coppa del Mondo 2026 contro il Marocco al MetLife Stadium di East Rutherford, New Jersey, in quella che si preannuncia come una delle sfide più equilibrate del Girone C. Due nazionali ambiziose, due stili di gioco contrapposti, un palcoscenico da 82.500 posti.

Carlo Ancelotti guida la Seleção al suo debutto mondiale da commissario tecnico. Il tecnico italiano, arrivato sulla panchina verdeoro dopo una carriera da allenatore di club di altissimo livello, porta con sé un'autorevolezza tattica che ha già iniziato a riflettersi nei risultati della squadra nelle amichevoli pre-torneo.

Dall'altra parte c'è il Marocco di Mohamed Ouahbi, erede di una tradizione recente straordinaria. Le Aquile dell'Atlante hanno scritto la storia nel 2022 diventando la prima nazionale africana a raggiungere la semifinale di un Mondiale, e ora si presentano in Nord America con la stessa fame.

La squadra nordafricana ha mostrato solidità nelle ultime uscite, costruendo la propria forza su un blocco difensivo compatto e su transizioni offensive rapide. Il Marocco non è più una sorpresa: è una realtà consolidata del calcio mondiale.

Il Brasile, dal canto suo, è inserito al primo posto del Girone C nella classifica del torneo, con il Marocco al terzo. I verdeoro arrivano all'appuntamento dopo un ciclo di amichevoli che ha visto risultati alterni, ma con una qualità tecnica individuale che rimane tra le più alte del torneo.

Per entrambe le nazionali si tratta di un esordio con implicazioni immediate sulla qualificazione agli ottavi. Tre punti darebbero a chiunque vinca un vantaggio considerevole nel raggruppamento.

Di seguito trovate tutte le informazioni su come seguire Brasile vs Marocco in diretta TV e in streaming dall'Italia.

Formazioni

Il Brasile è allenato da Carlo Ancelotti. Al momento non sono disponibili informazioni ufficiali su probabili formazioni, infortuni o squalifiche per la Seleção. Le ultime notizie verranno aggiornate in avvicinamento al fischio d'inizio.

Il Marocco è guidato da Mohamed Ouahbi. Anche per le Aquile dell'Atlante non sono al momento disponibili dati su probabili formazioni, indisponibili o giocatori squalificati. Ulteriori aggiornamenti sulle rose saranno forniti nelle ore precedenti alla partita.

Giocatori infortunati e squalificati Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso

Stato di forma

Il Brasile arriva alla sfida con tre vittorie, una sconfitta e un pareggio nelle ultime cinque uscite. I verdeoro hanno chiuso il ciclo di preparazione con un successo per 2-1 sull'Egitto il 6 giugno, dopo aver travolto Panama per 6-2 a fine maggio. L'unica sconfitta nel periodo è arrivata contro la Francia per 2-1 a marzo. In totale, nelle cinque gare, il Brasile ha segnato 13 gol e ne ha subiti 7.

Il Marocco presenta un bilancio di tre vittorie e due pareggi nelle ultime cinque partite, senza alcuna sconfitta. L'ultima uscita, il 7 giugno contro la Norvegia, si è conclusa 1-1. In precedenza le Aquile dell'Atlante avevano battuto Madagascar 4-0 e Burundi 5-0 in amichevole. Nelle cinque gare complessive, il Marocco ha realizzato 13 reti e ne ha concesse solo 3, un dato che testimonia la compattezza difensiva della squadra.

Precedenti

BRA Ultima partita MAR 0 Vittorie 0 Pareggi 1 Vittoria Marocco 2 - 1 Brasile 1 Goal segnati 2 Partite con più di 2,5 gol 1/1 Entrambe le squadre a segno 1/1

L'unico precedente disponibile tra le due nazionali negli ultimi anni risale al 25 marzo 2023, quando il Marocco batté il Brasile per 2-1 in un'amichevole disputata con il Marocco come squadra di casa. Si tratta dell'unico dato nel dataset disponibile, con le Aquile dell'Atlante che possono quindi vantare l'ultimo risultato diretto a proprio favore.

Classifica





Nel Girone C dei Mondiali 2026, il Brasile occupa attualmente la prima posizione, mentre il Marocco è terzo.





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