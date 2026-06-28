Il canale TV e le opzioni di live streaming per Brasile vs Giappone sono indicati qui sotto.

Come vedere Brasile-Giappone con una VPN

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Brasile-Giappone: data e orario

Il Brasile affronta il Giappone nei sedicesimi di finale della Coppa del Mondo 2026 all'Houston Stadium, con la Seleção che si presenta all'appuntamento come una delle squadre più in forma del torneo.

Carlo Ancelotti ha trovato un Brasile convincente nella fase a gironi, trascinato da un Vinicius Junior in stato di grazia. L'attaccante del Real Madrid ha segnato quattro reti nelle prime tre partite, trasformandosi nel punto di riferimento offensivo di una squadra che ha chiuso il Girone C al primo posto.

Il percorso del Giappone non è stato meno solido. La Samurai Blue di Hajime Moriyasu ha terminato seconda nel Girone F con una vittoria netta sulla Tunisia e due pareggi contro Olanda e Svezia.

La difesa brasiliana ha mostrato qualche crepa nel corso del girone, con il pareggio contro il Marocco che ha acceso qualche dubbio sulla tenuta del reparto arretrato. Eder Militao, fermo ai box per infortunio, ha tuttavia dichiarato di credere che Ancelotti abbia corretto le fragilità iniziali.

Il Giappone arriva a questo sedicesimo di finale senza aver subito una sconfitta nelle tre partite del girone, con una vittoria e due pareggi che testimoniano una solidità difficile da scalfire. La perdita di Takefusa Kubo per infortunio priva però Moriyasu del suo uomo più imprevedibile in fase offensiva.

Per tutto quello che serve sapere su come seguire la partita in TV e in live streaming, le informazioni sono riportate di seguito.

Formazioni

Sul fronte brasiliano, Raphinha non è disponibile per infortunio. Carlo Ancelotti dovrebbe schierare l'undici titolare con Alisson Becker in porta, una linea difensiva composta da Gabriel, Marquinhos, Danilo e Douglas Santos, e un centrocampo con Lucas Paquetá, Casemiro e Bruno Guimarães. Il tridente offensivo previsto è Rayan, Vinicius Junior e Matheus Cunha.

Per il Giappone, Takefusa Kubo non prenderà parte alla gara a causa di un infortunio. Hajime Moriyasu dovrebbe rispondere con Zion Suzuki tra i pali, Takehiro Tomiyasu, Ko Itakura, Hiroki Ito e Daizen Maeda in difesa, e un centrocampo con Yukinari Sugawara, Keito Nakamura, Daichi Kamada, Ritsu Doan e Ao Tanaka. Ayase Ueda è il centravanti designato. Ulteriori aggiornamenti sulle formazioni saranno aggiunti in prossimità del calcio d'inizio.

Giocatori infortunati e squalificati Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso

Stato di forma

Il Brasile arriva a questa sfida con quattro vittorie e un pareggio nelle ultime cinque partite. La Seleção ha chiuso il girone con una vittoria per 3-0 sulla Scozia il 24 giugno, preceduta dal successo per 3-0 contro Haiti. L'unica nota stonata è il pareggio per 1-1 contro il Marocco nella gara d'esordio del torneo. Complessivamente, il Brasile ha segnato 15 gol e ne ha subiti 5 in questo periodo, inclusi i 6-2 rifilati al Panama in amichevole.

Il Giappone ha raccolto tre vittorie e due pareggi nelle ultime cinque uscite. L'ultima gara del girone, il pareggio per 1-1 contro la Svezia il 25 giugno, ha garantito il passaggio del turno. In precedenza, la Samurai Blue aveva dominato la Tunisia con un netto 4-0. Il Giappone ha segnato 7 gol e ne ha subiti 4 in questo arco di partite, con la vittoria per 1-0 sull'Islanda in amichevole che conferma la solidità difensiva del gruppo.

Precedenti

Nell'incontro più recente tra le due nazionali, disputato il 14 ottobre 2025 in amichevole, il Giappone ha battuto il Brasile per 3-2, segnando un risultato a sorpresa che ha interrotto una serie di successi brasiliani. Nei quattro precedenti precedenti a quella data, il Brasile aveva sempre vinto: 1-0 nel giugno 2022, 3-1 nel novembre 2017 e per 4-0 sia nell'ottobre 2014 sia nell'ottobre 2012. Tutti e cinque i confronti si sono giocati con il Giappone come squadra di casa, in gare amichevoli.

Classifica





Nella Coppa del Mondo 2026, il Brasile ha chiuso il Girone C al primo posto, mentre il Giappone ha terminato il Girone F in seconda posizione.





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