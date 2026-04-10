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Matteo Occhiuto

Dove vedere Bologna-Lecce in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Serie A
Bologna vs Lecce
Bologna
Lecce

Come guardare la partita di Serie A Enilive tra Bologna e Lecce: il canale e le formazioni, tutte le ultime sul match e come seguirlo live in tv e streaming.

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Bologna e Lecce si sfidano nella giornata numero 32 del campionato di Serie A. Felsinei reduci dalla debacle interna in Europa League, con l’Aston Villa che si è imposto al Dall’Ara per 3-1, compromettendo il cammino europeo degli uomini di Vincenzo Italiano.

Il Lecce, invece, è in lotta per la salvezza: salentini sconfitti nell’ultima giornata dall’Atalanta, con un netto 3-0, e attualmente appaiati a quota 27 insieme alla Cremonese.

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.

Come guardare Bologna-Lecce in diretta? Canale TV e diretta streaming

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Serie A
Bologna crest
Bologna
BOL
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Lecce
LEC

Ci saranno diverse possibilità per vedere Bologna-Lecce in diretta televisiva. La partita sarà trasmessa in diretta streaming da DAZN, visibile anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all'applicazione, su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Bologna-Lecce sarà inoltre trasmesso in diretta tv da Sky su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251 Per gli abbonati di entrambe le piattaforme, infine, la gara sarà visibile in tv anche tramite l'app DAZN disponibile sul decoder Sky Q.

Attraverso DAZN e il servizio di Sky, Sky go, gli utenti potranno vedere Bologna-Lecce in diretta streaming anche sui vari dispositivi mobili come smartphone, tablet, iPhone e iPad e sul proprio pc o notebook. Se in quest'ultima ipotesi basterà collegarsi con il sito ufficiale delle due piattaforme, nella prima occorrerà fare il download delle rispettive app per sistemi iOS e Android.

Dopo il fischio finale gli abbonati DAZN potranno vedere gli highlights e l'evento integrale in modalità on demand.

Un'altra opzione è rappresentata da NOW, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offre anche la visione delle gare di Serie A trasmesse dalla tv satellitare a coloro che acquistano il Pass Sport.

Come guardare ovunque con una VPN 

Se ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite con il tuo solito servizio di streaming. Una VPN, come NordVPN, ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL alle migliori VPN per lo streaming sportivo.

Bologna-Lecce: ora di inizio

crest
Serie A - Serie A
Stadio Renato Dell'Ara

La gara fra Bologna e Lecce, valida per la 32esima giornata di Serie A Enilive, si giocherà domenica 12 aprile, allo stadio Dall’Ara, con fischio d’inizio ore 18:00.

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabili formazioni Bologna - Lecce

BolognaHome team crest

4-3-3

Formazione

4-2-3-1

Home team crestLEC
13
F. Ravaglia
33
J. Miranda
14
T. Heggem
20
N. Zortea
41
M. Vitik
8
R. Freuler
23
S. Sohm
21
J. Odgaard
7
R. Orsolini
9
S. Castro
28
N. Cambiaghi
30
W. Falcone
17
D. Veiga
5
J. Siebert
44
Gabriel
3
C. Ndaba
29
L. Coulibaly
20
Y. Ramadani
50
S. Pierotti
79
O. Ngom
19
L. Banda
9
N. Stulic

4-2-3-1

LECAway team crest

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • V. Italiano

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • E. Di Francesco

Giocatori infortunati e squalificati

Infortuni e squalifiche

Infortuni e squalifiche

Notizie sul Bologna

Italiano potrebbe fare un po’ di turnover nel match contro il Lecce: scalpitano Orsolini e Cambiaghi che potrebbero dare un turno di riposo a Rowe e Bernardeschi. Freuler e Moro in mezzo al campo. A destra più Zortea di Joao Mario.

Notizie sul Lecce

Di Francesco ha dei dubbi soprattutto a centrocampo: Gandelman e Coulibaly dovrebbero riprendersi una maglia da titolare. Ballottaggio anche dal punto di vista offensivo: Cheddira avanti rispetto a Stulic. 

Forma

BOL
-Forma

Goal segnato (subito)
8/9
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre a segno
3/5

LEC
-Forma

Goal segnato (subito)
4/10
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre a segno
3/5

Il Lecce ha vinto solo una delle ultime 5 partite giocate, il fondamentale 2-1 rifilato alla Cremonese, poi 3 ko di fila con Napoli, Lecce e Atalanta. Bologna, invece, con due sconfitte interne da riscattare, contro Lazio e Aston Villa.

Partite tra le due squadre

BOL

Ultime 5 partite

LEC

2

Vittorie

3

Pareggi

0

Vittorie

8

Goal segnati

3
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre a segno
2/5

Il Lecce non vince a Bologna dal 2011: allora fu 0-2 salentino. Poi una striscia di 4 vittorie rossoblu e 4 pari.

Classifica

Bologna ottavo in classifica a quota 45 punti, mentre il Lecce è terzultimo con 27.

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