Dove vedere Bologna-Lecce in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Bologna e Lecce si sfidano nella giornata numero 32 del campionato di Serie A. Felsinei reduci dalla debacle interna in Europa League, con l’Aston Villa che si è imposto al Dall’Ara per 3-1, compromettendo il cammino europeo degli uomini di Vincenzo Italiano.

Il Lecce, invece, è in lotta per la salvezza: salentini sconfitti nell’ultima giornata dall’Atalanta, con un netto 3-0, e attualmente appaiati a quota 27 insieme alla Cremonese.

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.

Come guardare Bologna-Lecce in diretta? Canale TV e diretta streaming

Ci saranno diverse possibilità per vedere Bologna-Lecce in diretta televisiva. La partita sarà trasmessa in diretta streaming da DAZN, visibile anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all'applicazione, su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Bologna-Lecce sarà inoltre trasmesso in diretta tv da Sky su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251 Per gli abbonati di entrambe le piattaforme, infine, la gara sarà visibile in tv anche tramite l'app DAZN disponibile sul decoder Sky Q.

Attraverso DAZN e il servizio di Sky, Sky go, gli utenti potranno vedere Bologna-Lecce in diretta streaming anche sui vari dispositivi mobili come smartphone, tablet, iPhone e iPad e sul proprio pc o notebook. Se in quest'ultima ipotesi basterà collegarsi con il sito ufficiale delle due piattaforme, nella prima occorrerà fare il download delle rispettive app per sistemi iOS e Android.

Dopo il fischio finale gli abbonati DAZN potranno vedere gli highlights e l'evento integrale in modalità on demand.

Un'altra opzione è rappresentata da NOW, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offre anche la visione delle gare di Serie A trasmesse dalla tv satellitare a coloro che acquistano il Pass Sport.

Come guardare ovunque con una VPN

Bologna-Lecce: ora di inizio

Serie A - Serie A Stadio Renato Dell'Ara

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La gara fra Bologna e Lecce, valida per la 32esima giornata di Serie A Enilive, si giocherà domenica 12 aprile, allo stadio Dall’Ara, con fischio d’inizio ore 18:00.

Notizie sulle squadre e formazioni

Notizie sul Bologna

Italiano potrebbe fare un po’ di turnover nel match contro il Lecce: scalpitano Orsolini e Cambiaghi che potrebbero dare un turno di riposo a Rowe e Bernardeschi. Freuler e Moro in mezzo al campo. A destra più Zortea di Joao Mario.

Notizie sul Lecce

Di Francesco ha dei dubbi soprattutto a centrocampo: Gandelman e Coulibaly dovrebbero riprendersi una maglia da titolare. Ballottaggio anche dal punto di vista offensivo: Cheddira avanti rispetto a Stulic.

Forma

Il Lecce ha vinto solo una delle ultime 5 partite giocate, il fondamentale 2-1 rifilato alla Cremonese, poi 3 ko di fila con Napoli, Lecce e Atalanta. Bologna, invece, con due sconfitte interne da riscattare, contro Lazio e Aston Villa.

Partite tra le due squadre

Il Lecce non vince a Bologna dal 2011: allora fu 0-2 salentino. Poi una striscia di 4 vittorie rossoblu e 4 pari.

Classifica

Bologna ottavo in classifica a quota 45 punti, mentre il Lecce è terzultimo con 27.