Dove vedere Benevento-Latina in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Dopo il successo roboante sul Trapani, il Benevento capolista del girone C di Serie C, ospitando in casa il Latina. Per i giallorossi, è prima vera fuga della stagione: negli ultimi due turni i giallorossi sono andati a +8 sul Catania secondo, che però ha una gara giocata in meno.

Dunque a Floro Flores serve continuare così per provare a raggiungere la promozione in B.

Di contro, invece, il Latina arriva al Vigorito con un solo punto di vantaggio sulla zona playout.

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.

Come guardare Benevento-Latina in diretta? Canale TV e diretta streaming

Benevento-Latina verrà proposta in diretta televisiva da

Per gli abbonati all'emittente satellitare, il canale di riferimento per seguire la sfida sarà Sky Sport 252.

Sarà possibile seguire Benevento-Latina anche in streaming su varie tipologie di dispositivi. Gli abbonati Sky potranno farlo attraverso il servizio Sky Go.

Un'ulteriore opzione è rappresentata da NOW, ovvero il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offrirà la visione della gara a coloro che sottoscrivono il pacchetto ‘Sport’.

Come guardare ovunque con una VPN

Benevento-Latina: ora di inizio

La gara fra Benevento e Latina, valida per la ventisettesima giornata di Serie C Sky Wi-Fi, si giocherà sabato 14, allo stadio Vigorito, con fischio d’inizio ore 14:30.

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabile formazione Benevento

BENEVENTO (4-2-3-1): Vannucchi; Pierozzi, Scognamillo, Caldirola, Romano; Maita, Prisco; Lamesta, Tumminello, Carfora; Salvemini. All. Floro Flores

Probabile formazione Latina

LATINA (3-4-2-1): Mastrantonio; Dutu, Carillo, Calabrese; Ercolano, Hergheligiu, De Ciancio, Pace; Riccardi, Fasan; Parigi. All. Volpe.

Forma

Benevento reduce da sei successi di fila, di cui gli ultimi due senza reti al passivo contro Trapani e Picerno. IL Latina, invece, dopo un buon inizio di 2026 ha raccolto solamente un punto nelle ultime tre giornate.

Partite tra le due squadre

All’andata il Benevento cadde al Francioni: successo giallorosso per 1-0.

Classifica

Benevento primo in classifica a quota 60, +8 sul Catania inseguitore. Il Latina, invece, è 15esimo a +1 sulla zona playout.