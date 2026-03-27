Dove vedere Benevento-Cosenza in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Match Point promozione numero 1. Il Benevento di Antonio Floro Flores può diventare la seconda squadra a essere promossa in Serie B: al Vigorito arriva il Cosenza di Antonio Buscè, in quello che è un vero e proprio big match.
I sanniti festeggeranno la B qualora il Catania non dovesse battere sabato il Latina e, contemporaneamente, i giallorossi superassero il Cosenza.
Sarà, dunque, mezzogiorno di fuoco al Vigorito, con i calabresi che da parte loro puntano il secondo posto, occupato proprio dai rossazzurri.
Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.
Come guardare Benevento-Cosenza in diretta? Canale TV e diretta streaming
Benevento-Cosenza verrà proposta in diretta televisiva da Sky.
Per gli abbonati all'emittente satellitare, il canale di riferimento per seguire la sfida sarà Sky Sport Calcio e Sky Sport 256.
Sarà possibile seguire Benevento-Cosenza anche in streaming su varie tipologie di dispositivi. Gli abbonati Sky potranno farlo attraverso il servizio Sky Go.
Un'ulteriore opzione è rappresentata da NOW, ovvero il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offrirà la visione della gara a coloro che sottoscrivono il pacchetto ‘Sport’.
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Benevento-Cosenza: ora di inizio
La gara fra Benevento e Cosenza, valida per la 34esima giornata di Serie C Sky Wi-Fi, si giocherà domenica 29 marzo, allo stadio Vigorito, con fischio d’inizio ore 12:30.
Notizie sulle squadre e formazioni
Probabile formazione Benevento
BENEVENTO (4-2-3-1): Vannucchi; Pierozzi, Scognamillo, Saio, Ceresoli; Kouan, Maita; Lamesta, Mignani, Della Morte; Salvemini. All. Floro Flores
Probabile formazione Cosenza
COSENZA (4-3-2-1): Pompei; Cannavò, Moretti, Dametto, Caporale; Ciotti, Contiliano, Garritano; Florenzi, Emmausso; Beretta. All. Buscè.