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Dove vedere Benevento-Cosenza in tv e streaming: canale, orario, formazioni

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Benevento vs Cosenza
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Come guardare la partita di Serie C Sky Wi-Fi tra Benevento e Cosenza: il canale e le formazioni, tutte le ultime sul match e come seguirlo live in tv e streaming.

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Match Point promozione numero 1. Il Benevento di Antonio Floro Flores può diventare la seconda squadra a essere promossa in Serie B: al Vigorito arriva il Cosenza di Antonio Buscè, in quello che è un vero e proprio big match.

I sanniti festeggeranno la B qualora il Catania non dovesse battere sabato il Latina e, contemporaneamente, i giallorossi superassero il Cosenza.

Sarà, dunque, mezzogiorno di fuoco al Vigorito, con i calabresi che da parte loro puntano il secondo posto, occupato proprio dai rossazzurri. 

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.

Come guardare Benevento-Cosenza in diretta? Canale TV e diretta streaming

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Benevento
BEN
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Cosenza
COS

Benevento-Cosenza verrà proposta in diretta televisiva da Sky.

Per gli abbonati all'emittente satellitare, il canale di riferimento per seguire la sfida sarà Sky Sport Calcio e Sky Sport 256.

Sarà possibile seguire Benevento-Cosenza anche in streaming su varie tipologie di dispositivi. Gli abbonati Sky potranno farlo attraverso il servizio Sky Go.

Un'ulteriore opzione è rappresentata da NOW, ovvero il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offrirà la visione della gara a coloro che sottoscrivono il pacchetto ‘Sport’.

Come guardare ovunque con una VPN 

Se ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite con il tuo solito servizio di streaming. Una VPN, come NordVPN, ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL alle migliori VPN per lo streaming sportivo.

Benevento-Cosenza: ora di inizio

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Serie C - Grp. C

La gara fra Benevento e Cosenza, valida per la 34esima giornata di Serie C Sky Wi-Fi, si giocherà domenica 29 marzo, allo stadio Vigorito, con fischio d’inizio ore 12:30.

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabile formazione Benevento

BENEVENTO (4-2-3-1): Vannucchi; Pierozzi, Scognamillo, Saio, Ceresoli; Kouan, Maita; Lamesta, Mignani, Della Morte; Salvemini. All. Floro Flores

Probabile formazione Cosenza

COSENZA (4-3-2-1): Pompei; Cannavò, Moretti, Dametto, Caporale; Ciotti, Contiliano, Garritano; Florenzi, Emmausso; Beretta. All. Buscè.

Forma

BEN
-Forma

Goal segnato (subito)
7/3
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre a segno
2/5

COS
-Forma

Goal segnato (subito)
12/6
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre a segno
4/5

Partite tra le due squadre

BEN

Ultime 5 partite

COS

1

Vittoria

1

Pareggio

3

Vittorie

5

Goal segnati

5
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre a segno
2/5

Classifica

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