Coppa del Mondo - Mondiali - Girone G Los Angeles Stadium

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Belgio-Iran: data e orario

Il Belgio affronta l'Iran al Los Angeles Stadium di Inglewood nella seconda giornata del Gruppo G della Coppa del Mondo 2026. Con entrambe le squadre ferme a un punto dopo i pareggi all'esordio, questa partita vale già moltissimo in chiave qualificazione.

I Diavoli Rossi di Rudi Garcia hanno strappato un 1-1 all'Egitto a Seattle, ma la prestazione non ha convinto. Il Belgio ha sofferto in modo evidente per oltre un'ora, prima che l'ingresso di Romelu Lukaku cambiasse i pesi specifici della gara e provocasse il gol del pareggio egiziano nella propria porta.

Kevin De Bruyne resta il fulcro del gioco belga. Garcia dovrà trovare più verticalità e ritmo offensivo contro un blocco iraniano che si preannuncia basso e compatto per tutti i novanta minuti.

L'Iran di Amir Ghalenoei ha dimostrato carattere all'esordio, rimontando due volte contro la Nuova Zelanda per chiudere sul 2-2. Mohammad Mohebi ha firmato il gol del definitivo pareggio al 63', mentre Ramin Rezaeian aveva già risposto al primo svantaggio.

Attorno alla squadra iraniana pesa però una situazione extracalcistica delicata. Il ct Ghalenoei ha pubblicamente denunciato le restrizioni di viaggio imposte dalle autorità statunitensi, che costringono i giocatori a lasciare il territorio americano immediatamente dopo ogni partita. La federazione iraniana ha presentato un reclamo formale alla FIFA.

Il Gruppo G è in perfetto equilibrio: tutte e quattro le nazionali hanno un punto. Chi vince questa sera si porta a quattro punti e si avvicina in modo deciso agli ottavi di finale.

Di seguito trovi tutte le informazioni su dove vedere Belgio vs Iran in TV e in live streaming, con l'orario del calcio d'inizio.

Formazioni

Rudi Garcia recupera tutti i suoi effettivi: l'unico assente in casa Belgio è il difensore Zeno Debast. Il probabile undici titolare vede Thibaut Courtois in porta, con Thomas Meunier, Nathan Ngoy, Brandon Mechele e Maxim De Cuyper a formare la linea difensiva. A centrocampo spazio a Youri Tielemans e Hans Vanaken, con Kevin De Bruyne trequartista. Jeremy Doku e Dodi Lukebakio agiranno sulle fasce, con Romelu Lukaku centravanti.

Amir Ghalenoei non registra indisponibili per questa sfida. Il probabile undici iraniano si affida ad Alireza Beiranvand tra i pali, con Milad Mohammadi, Shoja Khalilzadeh, Ali Nemati e Ramin Rezaeian in difesa. Mohammad Mohebi, Saman Ghoddos, Mehdi Ghayedi e Saeid Ezatolahi comporranno il centrocampo, con Shahriar Moghanlou a supporto di Mehdi Taremi in attacco. Ulteriori aggiornamenti saranno disponibili a ridosso del fischio d'inizio.

Giocatori infortunati e squalificati Infortuni e squalifiche 2 Z. Debast Infortuni e squalifiche 15 R. Cheshmi

Stato di forma

Il Belgio ha collezionato tre vittorie e due pareggi nelle ultime cinque partite, segnando dieci gol e subendone tre. L'ultimo risultato è il pareggio per 1-1 contro l'Egitto all'esordio mondiale del 15 giugno. Prima di quel match, i Diavoli Rossi avevano battuto la Tunisia 5-0 e la Croazia 2-0 in amichevole a giugno, con un filotto di tre risultati utili consecutivi che includeva anche il 5-2 agli USA.

L'Iran arriva a questa partita con tre vittorie e due pareggi nelle ultime cinque uscite, per un totale di 14 gol segnati e cinque subiti. Il pareggio per 2-2 contro la Nuova Zelanda il 16 giugno è il risultato più recente. Nelle amichevoli precedenti, la squadra di Ghalenoei aveva battuto il Mali 2-0 e il Gambia 3-1, e aveva travolto il Costarica 5-0 in marzo. L'unica sconfitta nel periodo è arrivata contro la Nigeria, che si era imposta 2-1.

Precedenti

I dati disponibili non riportano precedenti tra Belgio e Iran negli ultimi cinque incontri diretti. Non è quindi possibile tracciare una storia recente tra le due nazionali sulla base delle informazioni a disposizione.

Classifica





Nel Mondiali - Girone G, il Belgio occupa attualmente la terza posizione, mentre l'Iran è secondo.





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