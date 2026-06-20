Coppa del Mondo - Mondiali - Girone G Los Angeles Stadium

Belgio-Iran è trasmessa in diretta in Italia su DAZN e Rai 1. La partita è visibile anche in streaming gratuito su RaiPlay.

Come vedere Belgio-Iran con una VPN

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Belgio-Iran: data e orario

Il Belgio affronta l'Iran al Los Angeles Stadium di Inglewood nella seconda giornata del Girone G dei Mondiali FIFA 2026. Con entrambe le nazionali ferme a un punto dopo i pareggi all'esordio, la posta in gioco è altissima fin dal primo minuto.

I Diavoli Rossi di Rudi Garcia hanno strappato un 1-1 contro l'Egitto a Seattle, con Romelu Lukaku che ha cambiato la partita pochi secondi dopo essere entrato dalla panchina, provocando un'autorete decisiva. La squadra ha mostrato lacune nel primo tempo, ma la qualità individuale ha evitato la sconfitta.

L'Iran di Amir Ghalenoei ha dato prova di grande carattere nella gara inaugurale, rimontando due volte dallo svantaggio contro la Nuova Zelanda per chiudere sul 2-2. Ramin Rezaeian e Mohammad Mohebi hanno firmato i gol del Team Melli, che ha dimostrato solidità difensiva e pericolosità in contropiede.

A complicare la preparazione iraniana ci sono le restrizioni di viaggio imposte dalle autorità statunitensi, che costringono la squadra a entrare e uscire dal paese il giorno stesso delle partite. La Federcalcio iraniana ha presentato un reclamo formale alla FIFA, sostenendo che queste condizioni danneggiano la preparazione e il recupero fisico dei giocatori.

Dal lato belga, Garcia deve sciogliere il nodo in attacco: dopo aver visto Lukaku trasformare la partita da subentrato, il centravanti del Napoli spinge per una maglia da titolare al posto di Loïs Openda. Kevin De Bruyne resta il faro creativo dei Diavoli Rossi, con Jeremy Doku pronto a sfidare la difesa avversaria sulla fascia.

Il Girone G è in perfetto equilibrio, con tutte e quattro le squadre a un punto. Chi vince questa sera si porta a quattro punti e prende il controllo del proprio destino. Chi perde rischia di ritrovarsi all'ultima curva con le spalle al muro.

Di seguito trovate tutto quello che serve sapere per seguire Belgio-Iran in diretta TV e in streaming, con l'orario di calcio d'inizio e le ultime notizie sulle formazioni.

Formazioni

Rudi Garcia schiera il Belgio con Thibaut Courtois in porta, davanti a una difesa composta da Thomas Meunier, Nathan Ngoy, Brandon Mechele e Maxim De Cuyper. A centrocampo spazio a Youri Tielemans e Hans Vanaken, con Kevin De Bruyne trequartista. Jeremy Doku e Dodi Lukebakio agiscono sulle fasce, con Romelu Lukaku centravanti. Non si registrano indisponibili o squalificati tra i Diavoli Rossi.

Amir Ghalenoei risponde con Alireza Beiranvand tra i pali. La difesa a quattro è formata da Milad Mohammadi, Shoja Khalilzadeh, Ali Nemati e Ramin Rezaeian. Mohammad Mohebi e Saeid Ezatolahi presidiano la mediana, con Saman Ghoddos e Mehdi Ghayedi mezzali. Shahriar Moghanlou completa il centrocampo, mentre Mehdi Taremi guida l'attacco. Anche per l'Iran non risultano infortuni o squalifiche confermati.

Giocatori infortunati e squalificati Infortuni e squalifiche 2 Z. Debast Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso

Stato di forma

Il Belgio ha ottenuto tre vittorie e due pareggi nelle ultime cinque partite, segnando dieci gol e subendone tre. L'esordio mondiale si è concluso 1-1 contro l'Egitto il 15 giugno, preceduto da un netto 5-0 sulla Tunisia e da un 2-0 sulla Croazia in amichevole a giugno. In primavera, i Diavoli Rossi avevano già battuto gli Stati Uniti 5-2 e pareggiato 1-1 con il Messico, senza subire alcuna sconfitta nell'intero ciclo.

L'Iran arriva a questa partita con tre vittorie e due pareggi nelle ultime cinque uscite, con 14 gol segnati e cinque subiti. Il 2-2 con la Nuova Zelanda il 16 giugno è il risultato più recente, preceduto da tre vittorie consecutive: 2-0 sul Mali, 3-1 sul Gambia e un netto 5-0 sul Costarica. L'unica sconfitta nel periodo è arrivata in marzo contro la Nigeria per 2-1.

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Classifica





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