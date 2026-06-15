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Belgio-Egitto: data e orario

Il Belgio apre la propria avventura ai Mondiali 2026 affrontando l'Egitto al Seattle Stadium, in una sfida valevole per il Gruppo G della Coppa del Mondo FIFA. I Diavoli Rossi si presentano come i favoriti del girone, ma i Faraoni non sono certo arrivati a Seattle per fare da comparsa.

Rudi Garcia guida un Belgio che punta a dimostrare di aver superato la transizione generazionale. Kevin De Bruyne resta il cervello della squadra, ma è Jeremy Doku a incarnare lo spirito nuovo di questa nazionale: imprevedibile, esplosivo, capace di cambiare una partita in pochi secondi. Ex internazionale belga Toby Alderweireld lo ha definito «calcio puro», e la sua presenza sulla fascia rappresenta un pericolo costante per qualsiasi difesa.

Sul fronte difensivo, l'unica assenza certificata è quella di Zeno Debast, mentre Thibaut Courtois si riprende i pali dopo un periodo tormentato dagli infortuni. La squadra di Garcia ha mostrato solidità nelle ultime amichevoli, travolgendo la Tunisia per 5-0 e battendo la Croazia 2-0 appena prima del torneo.

L'Egitto torna al Mondiale per la prima volta dal 2018, quando la spedizione in Russia si concluse con zero punti e un clima di caos interno. Mohamed Salah, allora menomato da un infortunio alla spalla, non riuscì a incidere. Oggi il capitano dei Faraoni è un uomo diverso: più maturo, ancora letale, consapevole che questa potrebbe essere la sua ultima grande occasione sul palcoscenico mondiale.

Hossam Hassan schiera una formazione che si affida alla fantasia di Trezeguet e alla presenza di Omar Marmoush accanto a Salah, con l'obiettivo di sfruttare ogni ripartenza possibile contro una difesa belga che, sulla carta, ha qualcosa da dimostrare. L'Egitto ha pareggiato 0-0 con la Spagna in amichevole e battuto l'Arabia Saudita 4-0, segnali di una squadra che non viaggia solo sulle spalle del suo numero dieci.

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Formazioni

Rudi Garcia può contare su un organico quasi al completo. L'unico indisponibile è il difensore Zeno Debast, out per infortunio. Il probabile undici titolare prevede Courtois in porta, una linea difensiva composta da Meunier, Castagne, Ngoy e Mechele, con Tielemans, Onana e De Bruyne a centrocampo e il tridente offensivo formato da Doku, Trossard e De Ketelaere.

Hossam Hassan non registra infortuni né squalifiche nel gruppo egiziano. Il tecnico dovrebbe affidarsi a Mostafa Ahmed Shobeir tra i pali, con una difesa a quattro davanti a lui. In attacco, Mohamed Salah agirà da trequartista insieme a Trezeguet e Omar Marmoush, con Emam Ashour e Marwan Ateya a supporto dalla mediana. Aggiornamenti saranno disponibili a ridosso del calcio d'inizio.

Giocatori infortunati e squalificati Infortuni e squalifiche 2 Z. Debast Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso

Stato di forma

Il Belgio arriva alla sfida con quattro vittorie nelle ultime cinque uscite. I Diavoli Rossi hanno chiuso la preparazione con un netto 5-0 alla Tunisia il 6 giugno, preceduto dal 2-0 alla Croazia quattro giorni prima. Nelle cinque gare considerate, la squadra di Garcia ha segnato 15 gol e ne ha subiti appena 2, con l'unico passo falso rappresentato dall'1-1 contro il Messico ad aprile.

L'Egitto presenta un bilancio di due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque partite. I Faraoni hanno perso 2-1 contro il Brasile il 6 giugno, ma avevano battuto la Russia 1-0 a fine maggio. Il pareggio a reti inviolate con la Spagna a marzo e il netto 4-0 all'Arabia Saudita confermano una squadra capace di prestazioni di livello. L'unica nota negativa risale alla sconfitta per 0-0 ai calci di rigore contro la Nigeria in Coppa d'Africa a gennaio, che ha segnato l'eliminazione dal torneo continentale.

Precedenti

Nei tre precedenti disponibili tra le due nazionali, l'Egitto conduce con due vittorie contro una del Belgio. L'incontro più recente risale al 18 novembre 2022, un'amichevole in cui l'Egitto si impose 2-1 sui Diavoli Rossi. In precedenza, il Belgio aveva vinto 3-0 in un'amichevole del giugno 2018, mentre il confronto più lontano nel tempo, disputato nel febbraio 2005, vide l'Egitto trionfare 4-0 in casa.

Classifica





Nel Girone G dei Mondiali 2026, il Belgio occupa attualmente la prima posizione, mentre l'Egitto è secondo in classifica.





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